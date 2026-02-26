Il y a environ un mois, Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti officiellement sur Switch 2. Cette sortie était très attendue par les fans de Nintendo, et les discussions allaient bon train avant son lancement. Heureusement, il semble qu'une fois le jeu disponible, les fans de Nintendo aient répondu présent en l'achetant. Automaton-Media a eu l'opportunité de s'entretenir avec Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie Final Fantasy VII Remake, au sujet de la sortie récente de FFVIIR sur Switch 2 et Xbox Series X/S. Selon lui, le jeu a connu un excellent lancement sur les deux plateformes, notamment en termes de ventes.
Franchement, l'accueil a été extrêmement positif. Je trouve que les versions Nintendo Switch 2 et Xbox Series X/S ont toutes deux bénéficié d'un lancement très réussi. Le jeu est très bien classé sur les plateformes de téléchargement, et les exemplaires physiques sont en rupture de stock chez les principaux revendeurs. Les chiffres témoignent donc clairement de ses excellentes performances.
Les fans de Nintendo, en particulier, ont tendance à privilégier les éditions physiques. Il est donc encourageant de constater que les ventes numériques sont restées aussi importantes. FFVII est un titre qui jouit d'une forte présence non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Grâce à cela, nous avons pu réaliser des ventes satisfaisantes à l'échelle mondiale.Microsoft et Nintendo ont tous deux accueilli avec enthousiasme l'idée de porter la licence FFVII sur leurs plateformes. Nintendo a collaboré avec nous pour organiser un événement de lancement original au Nintendo Store de New York. Nous avons été très bien accueillis par les constructeurs, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Par conséquent, les ventes ont été excellentes et les fans sont ravis. Il semble donc que cette approche multiplateforme ait porté ses fruits.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/58160-square-enix-says-final-fantasy-vii-remake-intergrade-has-had-a-strong-sales/
Surtout qu'on a absolument aucun chiffres
On doit juste se contenter et se fier a leurs declaration
Donc le besoin en vente pour amortir les portages sont bien inférieur qu'a la sortie de la version ps4.....
Je sais pas mais peut être 50000 ventes suffit a rendre le portage rentable.
Équipe réduite, temps de travail réduit,
Faut pas confondre.
les "gamer" (illuminés) d'ici savent mieux