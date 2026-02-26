Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
16
Likers
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
[Xbox/Switch 2] Final Fantasy VII Remake : Les ventes ont été excellentes


Il y a environ un mois, Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti officiellement sur Switch 2. Cette sortie était très attendue par les fans de Nintendo, et les discussions allaient bon train avant son lancement. Heureusement, il semble qu'une fois le jeu disponible, les fans de Nintendo aient répondu présent en l'achetant. Automaton-Media a eu l'opportunité de s'entretenir avec Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie Final Fantasy VII Remake, au sujet de la sortie récente de FFVIIR sur Switch 2 et Xbox Series X/S. Selon lui, le jeu a connu un excellent lancement sur les deux plateformes, notamment en termes de ventes.

Franchement, l'accueil a été extrêmement positif. Je trouve que les versions Nintendo Switch 2 et Xbox Series X/S ont toutes deux bénéficié d'un lancement très réussi. Le jeu est très bien classé sur les plateformes de téléchargement, et les exemplaires physiques sont en rupture de stock chez les principaux revendeurs. Les chiffres témoignent donc clairement de ses excellentes performances.

Les fans de Nintendo, en particulier, ont tendance à privilégier les éditions physiques. Il est donc encourageant de constater que les ventes numériques sont restées aussi importantes. FFVII est un titre qui jouit d'une forte présence non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Grâce à cela, nous avons pu réaliser des ventes satisfaisantes à l'échelle mondiale.Microsoft et Nintendo ont tous deux accueilli avec enthousiasme l'idée de porter la licence FFVII sur leurs plateformes. Nintendo a collaboré avec nous pour organiser un événement de lancement original au Nintendo Store de New York. Nous avons été très bien accueillis par les constructeurs, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Par conséquent, les ventes ont été excellentes et les fans sont ravis. Il semble donc que cette approche multiplateforme ait porté ses fruits.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/58160-square-enix-says-final-fantasy-vii-remake-intergrade-has-had-a-strong-sales/
    aeris616
    posted the 02/26/2026 at 01:23 PM by link49
    comments (18)
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 01:25 PM
    "Les fans de Nintendo, en particulier, ont tendance à privilégier les éditions physiques. Il est donc encourageant de constater que les ventes numériques sont restées aussi importantes." Est-ce qu'ils ont eu le choix pour le coup avec le format uniquement GKC pour ce jeu ?
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 01:30 PM
    Apres des ventes mauvaises et clairement en dessous des attentes pour les exclus PS5 qu’ont ete FF16 et Rebirth, de l’aveu meme de SE, Square Enix retrouve enfin le sourire grace au public Nintendo et Microsoft
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 01:31 PM
    aeris616
    Surtout qu'on a absolument aucun chiffres
    khazawi posted the 02/26/2026 at 01:34 PM
    aeris616 l'essentiel des ventes est fait la Switch 2 surtout
    masharu posted the 02/26/2026 at 01:36 PM
    nicolasgourry Le grand public =/= fanbase.
    kroseur posted the 02/26/2026 at 01:43 PM
    Ouais enfin toujours aucun chiffre de vente quoi.
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 01:47 PM
    kroseur Quand SE a declaré que les ventes de Rebirth sur PS5 étaient decevantes car en dessous des attentes, l'editeur n'a pas donné de chiffre non plus

    On doit juste se contenter et se fier a leurs declaration
    cyr posted the 02/26/2026 at 01:48 PM
    Toujours cette guéguerre de savoir qui a la plus grosse......Square enix est satisfait, leur actionnaires doivent l’être aussi. Donc tous va bien non?
    khazawi posted the 02/26/2026 at 01:53 PM
    cyr ils l'étaient aussi à l'époque de la sortie en 2020
    altendorf posted the 02/26/2026 at 01:55 PM
    aeris616 Et la marmotte....
    zekk posted the 02/26/2026 at 01:57 PM
    Tant mieux ! Si ça permet d'avoir encore des jeux de cette trempe, maintenant c'est surtout à leur organisation interne et le chaos dans le développement de leurs projets le plus problématique
    rendan posted the 02/26/2026 at 02:13 PM
    Excellent
    tab posted the 02/26/2026 at 02:14 PM
    Source: gonintendo… ptain cette secte…
    giru posted the 02/26/2026 at 02:21 PM
    Tant mieux. Après ce genre de déclaration sans chiffre n’est pas particulièrement encourageante. Peut être que leurs attentes étaient faibles… d’où l’absence d’un nombre suffisant de copies physique.
    kikoo31 posted the 02/26/2026 at 02:22 PM
    aeris616 je parie mais juin pour le aerirh a 4 chiffres
    cyr posted the 02/26/2026 at 02:40 PM
    Il faut pas oublier qu'il s'agit de portage. Le jeux a étais amortie quand il est sortie sur ps4....

    Donc le besoin en vente pour amortir les portages sont bien inférieur qu'a la sortie de la version ps4.....

    Je sais pas mais peut être 50000 ventes suffit a rendre le portage rentable.
    Équipe réduite, temps de travail réduit,

    Faut pas confondre.
    kidicarus posted the 02/26/2026 at 02:46 PM
    Si ils sont content, c'est positif pour nos machines.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 02:57 PM
    xbox? il ment
    les "gamer" (illuminés) d'ici savent mieux
