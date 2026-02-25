Bande annonce qui dévoile plein de références au Batman de Tim Burton, notamment la scène mythique du musée avec le Joker de Jack Nicholson et la musique de Prince, tout cela s'annonce excellent. ^^En parallèle, du gameplay avec Catwoman a été dévoilé au IGN Fan Fest :Elle pourra utiliser son fouet et appeler ses chatons à l'aide grace a un pointeur laser dirigé sur une cible.Les chats pourront aussi être controlés directement pour ouvrir un conduit d'aeration ou distraire les ennemis.Le jeu est toujours prévu pour une sortie lesur PS5, XBox Series, PC et Switch 2