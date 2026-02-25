profile
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
0
Likers
name : LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
platform : PC
editor : Warner Bros Interactive
developer : Traveller's Tales
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lightside
16
Likes
Likers
lightside
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 258
visites since opening : 617344
lightside > blog
all
Nouveau trailer pour Lego Batman : L'Heritage du Chevalier Noir
Bande annonce qui dévoile plein de références au Batman de Tim Burton, notamment la scène mythique du musée avec le Joker de Jack Nicholson et la musique de Prince, tout cela s'annonce excellent. ^^



En parallèle, du gameplay avec Catwoman a été dévoilé au IGN Fan Fest :



Elle pourra utiliser son fouet et appeler ses chatons à l'aide grace a un pointeur laser dirigé sur une cible.
Les chats pourront aussi être controlés directement pour ouvrir un conduit d'aeration ou distraire les ennemis.

Le jeu est toujours prévu pour une sortie le 29 Mai prochain sur PS5, XBox Series, PC et Switch 2
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/25/2026 at 09:01 PM by lightside
    comments (4)
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:13 PM
    J'aime bien en général les jeux lego....mais batman et moi....c'est pas une histoire d'amour
    lightside posted the 02/25/2026 at 09:14 PM
    cyr Pourtant les jeux Arkham sont excellents !
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:18 PM
    lightside j'ai acheter la trilogie sur switch a Noël.......
    biboufett posted the 02/25/2026 at 09:49 PM
    day one, j'adore les jeux lego depuis le 1er lego star wars en 2005
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo