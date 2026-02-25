Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
2

name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
link49
link49 > blog
[Switch 2] Resident Evil Requiem : Du 60fps généralement, avec de rares chutes


Switch Up a effectué un test de fréquence d'images sur Resident Evil Requiem (Switch 2) et le jeu se maintient à 60 images par seconde avec Grace. Avec Leon, le jeu affiche également 60 images par seconde la plupart du temps, mais la fréquence peut chuter à 50 images par seconde dans les zones de combat les plus étendues, et même à une quarantaine d'images par seconde dans les grandes zones extérieures à la ville.

Le jeu s'affiche avec une résolution interne d'environ 600p et monte à 1080p et 4k. Globalement de bons résultats. Les clignotements des cheveux peuvent être un peu distrayants, surtout dans les sections plus tardives.



Enfin, les baisses en dessous de 50 images par seconde sont EXTREMEMENT OCCASIONNELLES et semblent être des anomalies de performance. Le jeu tourne en moyenne à 57 avec un verrouillage à 60.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1refz5f/resident_evil_requiem_targets_60_fps_averaging_in/
    aeris827, ducknsexe, gameslover
    posted the 02/25/2026 at 06:35 PM by link49
    comments (4)
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 06:49 PM
    Beau travail Capcom

    Hate d’y jouer en mode portable sous la couette
    ducknsexe posted the 02/25/2026 at 07:04 PM
    Un travail maîtrisé de Capcom sur la Magic Switch 2
    oreillesal posted the 02/25/2026 at 07:24 PM
    Il ne faut plus en douter, la Switch 2 fait tourner les jeux du moment.
    Impressionnant pour une "Switch pro"
    Mis à part quelques éventuelles maigres concessions, elle n'a pas à rougir.
    Le choix d'une puce NVIDIA était un pari gagnant.
    edgar posted the 02/25/2026 at 07:36 PM
    Qui l’eût cru franchement ?

    Y a pas à dire, le DLSS c’est vraiment une technologie de dingue.

    Après Pragmata, bravo une nouvelle fois à Capcom pour ce tour de force.
