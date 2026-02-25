Switch Up a effectué un test de fréquence d'images sur Resident Evil Requiem (Switch 2) et le jeu se maintient à 60 images par seconde avec Grace. Avec Leon, le jeu affiche également 60 images par seconde la plupart du temps, mais la fréquence peut chuter à 50 images par seconde dans les zones de combat les plus étendues, et même à une quarantaine d'images par seconde dans les grandes zones extérieures à la ville.
Le jeu s'affiche avec une résolution interne d'environ 600p et monte à 1080p et 4k. Globalement de bons résultats. Les clignotements des cheveux peuvent être un peu distrayants, surtout dans les sections plus tardives.
Enfin, les baisses en dessous de 50 images par seconde sont EXTREMEMENT OCCASIONNELLES et semblent être des anomalies de performance. Le jeu tourne en moyenne à 57 avec un verrouillage à 60.
Hate d’y jouer en mode portable sous la couette
Impressionnant pour une "Switch pro"
Mis à part quelques éventuelles maigres concessions, elle n'a pas à rougir.
Le choix d'une puce NVIDIA était un pari gagnant.
Y a pas à dire, le DLSS c’est vraiment une technologie de dingue.
Après Pragmata, bravo une nouvelle fois à Capcom pour ce tour de force.