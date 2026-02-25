profile
Konami & LRG annoncent la MARVEL Maximum Collection
Konami s'associe une nouvelle fois avec Limited Run Games et son Carbon Engine pour sortir MARVEL Maximum Collection sur PS5, Switch, Xbox et PC.

Retrouvez 13 titres issus des comics, adaptés sur consoles et portables, et bien sûr, l'incontournable X-Men : The Arcade Game ! Avec une toute nouvelle bande-son composée par le légendaire Chris Huelsbeck et de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles.

Cette collection prestigieuse comprend :

- X-Men : The Arcade Game
- Spider-Man/X-Men : Arcade's Revenge
- Captain America and the Avengers
- Spider-Man/Venom : Maximum Carnage
- Venom/Spider-Man : Separation Anxiety
- Silver Surfer

    posted the 02/25/2026 at 06:27 PM by guiguif
    comments (3)
    negan posted the 02/25/2026 at 06:31 PM
    C'est très cool ca
    newtechnix posted the 02/25/2026 at 06:47 PM
    attention c'est pas Konami c'est une compilation de d'ancien jeux de Konami, Date East et d'autres éditeurs...

    d'ailleurs pas de Capcom dans cette compilation et pourtant y'a d'ancien jeux X-men pas mal comme ceux sur snes.
    kisukesan posted the 02/25/2026 at 07:23 PM
    C'est fou, ça, j'ai bavé sur le x men Megadrive annoncé dans un article de consoles + sur un e3.
    Je suis surpris qu'ils aient les droits vis à vis de marvel pour les ressortir
