Comme je vous le disais dans un précédent article, faire un remake de la trilogie God of War, ça va être un sacré défi pour les équipes de Santa Monica (les papas de la licence, aussi en charge du remake). Mais au-delà du challenge artistique et technique, il y a autre chose qui s’annonce tendu : le Kratros des trois premiers épisodes n’a rien à avoir avec celui de God of War 2018 et Ragnarok.Dans God of War 1, 2 et 3, le Fantôme de Sparte est d’une cruauté et d’une violence innommable. Il se permet tout, et pas qu’avec les dieux qu’il a juré d’anéantir, aussi avec les pauvres malheureux qui croisent sa route : dans le premier volet, il brûle un soldat vif pour progresser dans le temple de Pandore ; dans God of War 3, il attache une servante à un rouage pour garder une porte ouverte (servante qui meurt évidemment la seconde d’après). Mais Kratos ne fait pas seulement la guerre, il faut aussi l’amour…Au-delà des nœuds au cerveau qui attendent Santa Monica pour adapter une telle violence avec des graphismes modernes, je voulais vous parler d’un autre dilemme qui attend le studio californien : les mini-jeux à connotation sexuelle.Dans chaque God of War en Grèce antique (à l’exception d’Ascension), Kratos peut succomber aux plaisirs de la chair avec des jeunes femmes. Ce sont des séquences optionnelles qui permettent au guerrier de gagner des orbes rouges - la “monnaie” pour améliorer les armes, les pouvoirs. Dans God of War 3, pas d’orbe, mais un trophée au nom évocateur : Tombeur en français, ou Ladies Man (homme à femmes) en version originale.On parle ici de mini-jeux car le joueur doit réussir une série de QTE pour que Kratos aille “jusqu’au bout”. On ne voit toutefois jamais la scène de sexe à proprement parler, même si les premiers God of War n’ont jamais été timides pour montrer des corps de femme dénudés. Par contre, les bruitages ne laissent aucun doute sur la besogne que mène le Fantôme de Sparte pendant ces séquences.J’ai toujours cru que ces mini-jeux étaient une façon de plus pour God of War d’être irrévérencieux et de montrer qu’il s'adressait à des joueurs matures. Mais en préparant cet article, j’ai appris que le QTE olé olé du premier épisode a été pensé pour apporter quelque chose au personnage principal. Dans une interview de 2005, David Jaffe, le papa de la série et réalisateur de GOW 1, explique que les aventures sans lendemain de Kratos sont autant de tentatives vaines d’aténuer la perte de sa femme, morte de sa propre main (parce qu’il a été manipulé par Arès, c’est l’événement fondateur de sa quête de vengeance). Tout est même dit dans un journal, juste à côté des courtisanes du “héros”.Le truc c’est que dans les épisodes suivants, le mini-jeu a complètement perdu son sens. C’est juste devenu un marqueur de la série, un moment grivois qui a bien fait marrer les fans de God of War 1 et que les développeurs ont “logiquement” repris par la suite. Pour le remake, ça va être un passage obligé pour les équipes de Santa Monica (qu’on le veuille ou non, ça fait partie de l’ADN de la trilogie originale) donc c’est impératif que le studio revisite ces mini-jeux avec subtilité et intelligence. God of War 2018 et sa suite ont installé un nouveau Kratos, plus introspectif, plus pudique, qui va forcément influencer le Kratos du remake. Donc par pitié, pas de QTE où le Fantôme de Sparte “tire son coup”.