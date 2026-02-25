profile
name : God of War Ragnarok
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
multiplayer : non
other versions : PlayStation 4
God of War Remake : selon JVC les scènes "olé olé" doivent être supprimées
Pour donner vie au remake de la trilogie originale God of War, il semble y avoir un passage obligé : les mini-jeux à connotation sexuelle, qui sont présents dans presque tous les épisodes en Grèce.


Comme je vous le disais dans un précédent article, faire un remake de la trilogie God of War, ça va être un sacré défi pour les équipes de Santa Monica (les papas de la licence, aussi en charge du remake). Mais au-delà du challenge artistique et technique, il y a autre chose qui s’annonce tendu : le Kratros des trois premiers épisodes n’a rien à avoir avec celui de God of War 2018 et Ragnarok.

Dans God of War 1, 2 et 3, le Fantôme de Sparte est d’une cruauté et d’une violence innommable. Il se permet tout, et pas qu’avec les dieux qu’il a juré d’anéantir, aussi avec les pauvres malheureux qui croisent sa route : dans le premier volet, il brûle un soldat vif pour progresser dans le temple de Pandore ; dans God of War 3, il attache une servante à un rouage pour garder une porte ouverte (servante qui meurt évidemment la seconde d’après). Mais Kratos ne fait pas seulement la guerre, il faut aussi l’amour…

Faire la guerre ET l’amour

Au-delà des nœuds au cerveau qui attendent Santa Monica pour adapter une telle violence avec des graphismes modernes, je voulais vous parler d’un autre dilemme qui attend le studio californien : les mini-jeux à connotation sexuelle.

Dans chaque God of War en Grèce antique (à l’exception d’Ascension), Kratos peut succomber aux plaisirs de la chair avec des jeunes femmes. Ce sont des séquences optionnelles qui permettent au guerrier de gagner des orbes rouges - la “monnaie” pour améliorer les armes, les pouvoirs. Dans God of War 3, pas d’orbe, mais un trophée au nom évocateur : Tombeur en français, ou Ladies Man (homme à femmes) en version originale.

On parle ici de mini-jeux car le joueur doit réussir une série de QTE pour que Kratos aille “jusqu’au bout”. On ne voit toutefois jamais la scène de sexe à proprement parler, même si les premiers God of War n’ont jamais été timides pour montrer des corps de femme dénudés. Par contre, les bruitages ne laissent aucun doute sur la besogne que mène le Fantôme de Sparte pendant ces séquences.

Juste des aventures sans lendemain ?

J’ai toujours cru que ces mini-jeux étaient une façon de plus pour God of War d’être irrévérencieux et de montrer qu’il s'adressait à des joueurs matures. Mais en préparant cet article, j’ai appris que le QTE olé olé du premier épisode a été pensé pour apporter quelque chose au personnage principal. Dans une interview de 2005, David Jaffe, le papa de la série et réalisateur de GOW 1, explique que les aventures sans lendemain de Kratos sont autant de tentatives vaines d’aténuer la perte de sa femme, morte de sa propre main (parce qu’il a été manipulé par Arès, c’est l’événement fondateur de sa quête de vengeance). Tout est même dit dans un journal, juste à côté des courtisanes du “héros”.

Le truc c’est que dans les épisodes suivants, le mini-jeu a complètement perdu son sens. C’est juste devenu un marqueur de la série, un moment grivois qui a bien fait marrer les fans de God of War 1 et que les développeurs ont “logiquement” repris par la suite. Pour le remake, ça va être un passage obligé pour les équipes de Santa Monica (qu’on le veuille ou non, ça fait partie de l’ADN de la trilogie originale) donc c’est impératif que le studio revisite ces mini-jeux avec subtilité et intelligence. God of War 2018 et sa suite ont installé un nouveau Kratos, plus introspectif, plus pudique, qui va forcément influencer le Kratos du remake. Donc par pitié, pas de QTE où le Fantôme de Sparte “tire son coup”.


https://www.jeuxvideo.com/news/2064242/le-remake-de-god-of-war-doit-absolument-changer-ces-sequences-ce-serait-une-honte-sinon.htm
    posted the 02/25/2026 at 02:43 PM by ouroboros4
    abookhouseboy posted the 02/25/2026 at 02:54 PM
    Un parfum de soja émane de cet article.

    Et puis la transformation psychologique de Kratos dans la partie nordique n'aurait plus de sens si le Kratos originel est effacé.
    metroidvania posted the 02/25/2026 at 02:59 PM
    Pas surpris du tout le contraire serait étonnant
    masharu posted the 02/25/2026 at 02:59 PM
    Même dans le premier ça va être retiré, on les connait.
    rogeraf posted the 02/25/2026 at 02:59 PM
    Les orgies étaient légions a l'époque des Vikings. Des gens qui vivaient bien !
    5120x2880 posted the 02/25/2026 at 03:01 PM
    C'est déjà un miracle qu'il se tape pas des éphèbes en remplacement
    burningcrimson posted the 02/25/2026 at 03:11 PM
    J en etais sûr...
    51love posted the 02/25/2026 at 03:11 PM
    Ça reste des scènes déjà ultra anecdotiques, où on voit pas grand chose.

    Dans le fond osef ca apporte presque rien aux jeux mais pour le Sony post 2020, on verra bien si c'est difficile d'assumer ou non ces scènes, avec bcp de testostérone, des jolies corps féminins, des femmes objets...

    Ou peut être qu'ils seront plus à l'aise pour nous faire un Kratos non binaire même si ça semble moins tendance ces dernières années
    gasmok2 posted the 02/25/2026 at 03:12 PM
    Quand la bien-pensance sait mieux que toi ce que tu dois aimer ou pas.

    C'était des éléments optionnels, alors pourquoi ne pas les laisser optionnels et avoir le choix de les faire ou pas...
    ouroboros4 posted the 02/25/2026 at 03:13 PM
    Et là Kratos avoue qu'il est gay dans le remake
    shirou posted the 02/25/2026 at 03:20 PM
    Quel triste époque pour le JV
    gamerdome posted the 02/25/2026 at 03:22 PM
    Pourquoi certains réagissent comme si c'était Santa Monica qui parle ? C'est juste un certain Alexis Mariel Zeman dit "Indee", avec son avatar tête de canard, "journaliste" de JVC...

    Le titre de l'article : Le remake de God of War doit absolument changer ces séquences. Ce serait une honte sinon !

    Oui quelle honte ! Fornicateur !
    shanks posted the 02/25/2026 at 03:22 PM
    C'est vrai que les spartiates étaient des hommes de grande fidélité qui ne baisait que pour faire des enfants (et uniquement dans le cadre du mariage), et jamais adepte du "petit coup".
    icebergbrulant posted the 02/25/2026 at 03:28 PM
    Pour les scènes olé olé, ils ont mis le holà
    shinz0 posted the 02/25/2026 at 03:28 PM
    Et à côté de cela tu as Kotaku un site pourtant très progressiste qui titre : "Supprimer Les Mini-Jeux Sexuels De God Of War Dans Les Remakes Serait Une Grosse Erreur"
    https://kotaku.com/god-of-war-ps5-remake-trilogy-sex-minigames-censored-2000669769
    ravyxxs posted the 02/25/2026 at 03:38 PM
    shanks Pendant un moment je t'ai cru,puis j'ai senti l'odeur du sarccasme dans la cuisine
