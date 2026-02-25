interview Windows central (jez corden) :
-Sur le « retour» de la Xbox:
« Pour moi, l'esprit de « Return to Xbox » consiste à revenir à l'esprit qui a présidé à la création de l'équipe », explique Sharma. « C'est cet esprit de surprise, c'est l'esprit de construire quelque chose que personne d'autre n'était prêt à essayer — j'ai entendu parler de « renégat », de « rébellion » et de « plaisir ». C'est ce à quoi je pensais quand j'ai écrit cela. »
Je pense que nos fans et joueurs Xbox les plus fidèles ont investi jusqu'à 25 ans de leur vie dans ces univers et notre console. Je veux m'assurer que tout le monde sache que je m'engage envers Xbox, à commencer par la console. Nous allons continuer à aller à la rencontre des joueurs là où ils se trouvent, car le monde continue d'évoluer et de changer. Nous allons faire en sorte que Xbox soit un endroit idéal pour les développeurs et les joueurs. Nous voulons investir dans la réduction de la fracture artificielle entre les différents types d'appareils qu'ils souhaitent utiliser avec nous. Je pense que cela va impliquer beaucoup plus d'investissements pour faire tomber les barrières, aider les développeurs à créer une seule fois et à être présents sur différentes expériences matérielles. Pour moi, je crois que Xbox commence avec ses fans, et que nous allons grandir à partir de là. C'est ce que je voulais signaler avec le « retour » à Xbox. »
-« C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »:
Sharma m'a dit que rien n'était exclu lorsqu'il s'agissait de réviser la stratégie Xbox, mais que la finalisation de cette stratégie prendrait du temps et nécessiterait l'analyse des données. Concernant les récentes décisions stratégiques de Xbox, Sharma a déclaré : « Le plan est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »
« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent et en temps. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de le protéger. Je m'engage à « revenir à Xbox », et cela commence par la console, cela commence par le matériel. Vous en saurez plus à ce sujet très bientôt. » Asha Sharma, CEO de Xbox
« Pour l'instant, je dois apprendre, en toute franchise. Je dois comprendre le « pourquoi » de ces décisions, ce que nous optimisions et ce que les données révèlent sur la stratégie Xbox actuelle. C'est la réponse honnête. Je m'intéresse à la valeur à long terme, pas seulement à ce qui s'est passé dans le passé, ni aux gains d'efficacité à court terme et autres aspects similaires. Le plan reste le plan jusqu'à ce qu'il ne soit plus le plan. »
« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent et en temps également. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de protéger cet investissement », a déclaré Sharma. « Je m'engage à « revenir à Xbox », et cela commence par la console, cela commence par le matériel. Vous en saurez bientôt plus à ce sujet, nous ferons bientôt des annonces. Vous verrez que nous investissons collectivement dans ce domaine. Nous savons également qu'il existe de nombreux joueurs qui n'utilisent pas de console ou notre matériel, et je souhaite leur proposer également d'excellents jeux. Je dois en savoir plus sur ce à quoi cela pourrait ressembler, sur les décisions qui ont été prises, sur ce que nous devons faire à l'avenir, et j'ai besoin d'un peu de temps et d'espace pour y parvenir. »
-Matt Booty intervient pour préciser que son rôle ne se limite pas à celui d'éditeur:
« Notre système de studio est entièrement conçu pour être first party. Nous ne sommes pas faits pour être simplement un éditeur », explique Matt Booty. « C'est un élément central de notre partenariat avec la plateforme Microsoft, qui consiste à participer aux décisions initiales en matière de hardware , à faire tout le travail nécessaire pour que des jeux comme Gears of War fonctionnent parfaitement sur de nouveaux appareils comme la Xbox Ally, etc. Cela fait partie intégrante de notre structure, nous ne renoncerons pas à cela. Nous nous engageons à être un éditeur de jeux first-party en partenariat avec notre équipe hardware first-party. »
-Sharma et Booty sur l'IA et l'existence d'une obligation de s'en servir:
Sharma : « Je pense que toute nouvelle technologie offre des possibilités en tant qu'outil, mais plus important encore, surtout aujourd'hui, nous devons définir clairement ce que nous ne ferons pas. C'est ce que j'ai essayé de faire lorsque j'ai partagé ma lettre d'introduction », a-t-elle expliqué. « Je ne vais pas inonder notre écosystème de contenu médiocre. Nous ne produirons pas de contenu négligé, nous ne produirons pas d'œuvres dérivées. Je crois profondément aux mots que j'ai partagés précédemment. »
Booty :
« En tant que groupe, les développeurs de jeux sont toujours impatients d'adopter les nouvelles technologies. Lorsque Photoshop est apparu, il a fallu environ un mois pour qu'il fasse son apparition dans tous les studios de jeux vidéo de la planète, car il était tellement utile », a fait remarquer Matt, ajoutant que l'objectif de Xbox est que l'IA soit complémentaire et apporte son soutien, plutôt que de perturber ses équipes. « Ce que j'entends dans tous nos studios, c'est que ce sont les gens, nos artistes, nos codeurs, nos scénaristes, qui font le travail créatif. D'après mon expérience, chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, il y a un besoin de spécialistes supplémentaires, de nouveaux spécialistes. Cela augmente les attentes en matière de qualité des jeux. »
Nous ne subissons aucune pression de la part de Microsoft, aucune directive n'est imposée en matière d'IA. Nos équipes sont libres d'utiliser toutes les technologies qui peuvent leur être utiles, qu'il s'agisse d'aider à écrire du code ou de rechercher des bugs, c'est-à-dire des tâches qui relèvent davantage du processus de production. En fin de compte, comme l'a dit Asha, nous sommes attachés à l'art créé par les humains. La technologie n'est là que pour soutenir cela. »
-Booty sur les petits studios vs les grands studios et la propriété intellectuelle :
« Lors de nos premières conversations, quand Asha et moi nous sommes rencontrés pour la première fois afin de mettre tout cela en place, elle a immédiatement insisté sur l'importance de soutenir nos studios et nos jeux, ce qui est tout à son honneur. Notre écosystème est conçu pour être un portefeuille complet, allant des petits jeux aux franchises en cours, en passant par les grands succès commerciaux. Notre cœur de métier est de tout créer, de Kiln à Call of Duty, de Minecraft à South of Midnight. C'est le cœur même de notre organisation. » Matt a déclaré que Xbox se considère comme une « fédération » de studios, qui se soutiennent mutuellement sur le plan créatif et technologique.
« Je pense que nous avons l'un des meilleurs portefeuilles qui soient, même dans l'industrie du divertissement au sens large en termes de diversité. Nous y sommes attachés, et voici pourquoi : je crois que presque tout ce qui est « grand » a commencé par être petit. Nous ne pouvons pas perdre la capacité d'avoir ces endroits où de petites étincelles peuvent se transformer en quelque chose de grand. L'environnement créatif qui nous permet de prendre des paris et des risques créatifs doit faire partie de la culture Xbox. Nous sommes engagés, notre système de studio est conçu pour cela. »
« Le meilleur aspect de mon travail est de participer à des réunions où l'on discute d'idées naissantes. Vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être assis dans une pièce et d'entendre quelqu'un dire « nous allons créer un jeu sur un phare ambulant », explique Matt en faisant référence à Keeper de Double Fine, « puis de passer de cela à l'examen des trois prochaines années de Call of Duty. C'est formidable d'entendre Asha affirmer son engagement à cet égard également. »
-Sharma sur les défis à venir:
« Nous savons que l'entreprise a traversé certaines difficultés. Je vais mettre à profit mon expertise et celle des dirigeants qui possèdent une connaissance approfondie du jeu vidéo pour nous aider à développer l'entreprise et faire en sorte que les 25 prochaines années soient incroyables. Je vais écouter, j' vais apprendre, je vais communiquer ce que nous voyons et ce que nous faisons. Je pense qu'à partir de maintenant, le travail sera plus important que les promesses. Matt et moi sommes engagés à fond, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, je m'investis pleinement dans cette aventure. Cette équipe a déjà réussi à redresser la situation par le passé, et je suis là pour nous aider à le refaire. »
posted the 02/25/2026 at 11:31 AM by skuldleif
Un vrai plan d'innovation serait beaucoup plus porteur.
Ils retombent dans les travers de Microsoft a toujours vouloir ménager la chevre et le choux sans prendre de décision marquante.
je n'aime pas les exclu mais c'est pourtant simple sur la gen One ils sont parvenu à 56Millions de One vendu et avec 3 bouts de ficelles en exclu , donc pourquoi tenter quelquechose qui n'a jamais était fait a ce niveau , quand le maintient de ces quelques exclu ne coute pas grand chose au final
aussi ils sont obliger d'avoir une console abordable mise sur le marché quel que soit sa puissance pourvu qu'elle puisse faire tourner les jeux et etre fabriqué en 2027+ (etant donné que AMD ne voudra/pourra plus produire de XSS) (que ce soit D1 ou plus tard) et ce depuis l'existence de la XSS , sans elle ils seraient a la moitié (moins ?) du parc actuel de XS.
apres tu as tout ce qui est marketing en général et prix du Gamepass sur lesquelles ils ont bien déconné et qui sont pourtant des points cruciaux
J'aime pas les exclusivités mais une console qui n'en a pas perd largement en intérêt, faut le dire.
c'est tellement le slogan de la marque depuis 2013.
A force ils ont perdu leur fanbase avec tout leur délire.
"C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan"
une façon de ne pas avoir à dire ce qu'est le plan
prompt "qu'est-ce tu ferais si étais à notre place?"
newtechnix apres c'est que du vent , mais gamekyo a su extrapoler en mode full négatif a partir de rien donc a partir meme ce "vent" s'avere pertinent
Sony réussit avec des exclues tempo à agrandir son catalogue. On sait que quand un jeu sort ailleurs x années après c'est pas pareil.
Si stellar blade sort sur xbox ça ne changera rien car "c'est trop tard", dans la tête des gens s'ils avaient voulu y jouer, ils auraient pris une ps5 (ou un pc).
La fameuse console "PC" sera la dernière console de Microsoft, le but sera de voir si en misant uniquement sur les stores PC, ils peuvent enfin directement concurrencer Steam mais également Sony et Nintendo.
la seul configuration ou MS arrête de faire du hardware c'est si le cloud est en mesure de prendre le relais et même la l'ambition cloud peut impliquer du hardware
Le screen de la réponse :
https://ibb.co/cc3f52jz
En revanche, côté software, avec tous les studios qu'ils ont maintenant, la stratégie multiplateforme, leur expertise en IA et une possible orientation GaaS, ça peut devenir un mastodonte à terme.
Pour faire court, hier elle a dit qu'elle connait rien au jeu vidéo et qu'elle commence juste à comprendre l'IA dans les grandes lignes ! Matt booty veut qu'on lui laisse cette chance
VOILA !!
Bonus : Les équipes de Microsoft ont rapporté que Sarah Bond voulait se l'a jouer cool comme Spencer en mode "j'adore les jeux vidéos je m'y connais", les employés n'ont pas mordu à l'hameçon
pour le coup il a pas tord, j'ai fait un peu la même chose et voilà le résultat:
C'est un exercice fascinant. Ce discours est un modèle de communication de crise et de transition. Asha Sharma et Matt Booty marchent sur des œufs : ils doivent rassurer les fans historiques (qui craignent la fin des consoles Xbox) tout en préparant le terrain pour un futur où Xbox sera partout (même chez la concurrence).
Voici mon analyse des sous-entendus, segment par segment :
1. Le "Retour à l'esprit" : Un aveu d'échec
Quand Sharma parle de revenir à l'esprit de "rébellion" et de "renégat", le sous-entendu est limpide :
Le constat : Xbox est devenue une marque trop corporate, prévisible et peut-être un peu "ennuyeuse" ou déconnectée de ses racines.
Le message caché : "On a conscience qu'on a perdu notre âme ces dernières années, et on essaie de vous dire qu'on va redevenir cools." C’est une tentative de reconquérir la sympathie en jouant sur la nostalgie du lancement de la première Xbox.
2. "Le plan est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan"
C’est sans doute la phrase la plus importante et la plus "langue de bois" du texte.
Le sous-entendu : L'exclusivité est morte (ou en sursis). En disant que tout dépend des données et que le plan peut changer, elle prévient les joueurs que si sortir Halo ou Gears sur PlayStation rapporte plus d'argent et de "valeur à long terme", ils le feront sans hésiter.
La traduction réelle : "Ne vous attachez pas trop à nos promesses actuelles, car si les chiffres nous disent d'aller ailleurs, on pivotera, peu importe ce qu'on a dit hier."
3. La console comme "point de départ" (et non de destination)
Sharma insiste lourdement sur le matériel (hardware) et les investissements des joueurs.
Le sous-entendu : Elle sait que la communauté a peur que Microsoft arrête de fabriquer des consoles. Elle rassure sur le court terme ("ça commence par la console"), mais glisse immédiatement l'idée de "réduire la fracture entre les appareils".
Le message caché : La console Xbox va devenir un "appareil parmi d'autres" (comme un PC ou un futur handheld type "Xbox Ally"). Le hardware n'est plus la priorité absolue, c'est juste la porte d'entrée pour ceux qui sont déjà là.
4. Matt Booty : "On n'est pas juste un éditeur"
Ici, Booty tente de se différencier de l'image d'un "Sega 2.0".
Le sous-entendu : Il y a une tension interne ou une peur du public que Xbox devienne un simple fournisseur de services (comme Netflix). En insistant sur le côté "First Party" et l'intégration matériel/logiciel, il essaie de prouver que Xbox a encore une utilité propre par rapport à un simple éditeur tiers comme Ubisoft ou Activision.
5. L'IA : La peur du "Slop" (contenu médiocre)
Le passage sur l'IA est une réponse directe aux critiques actuelles sur la "génération automatique" de contenu.
Le sous-entendu : Ils savent que les joueurs associent Microsoft à une entreprise d'IA (via Copilot) et qu'ils craignent que les jeux perdent leur touche humaine.
Le message caché : "Promis, on ne va pas remplacer nos artistes par des algorithmes pour faire des économies... enfin, pas pour la partie créative visible." C'est une manière de dire : "On utilise l'IA pour les bugs et le code (la plomberie), pas pour l'âme du jeu."
6. La "Fédération" de studios et les petits jeux
Booty mentionne des jeux comme South of Midnight ou Keeper à côté de Call of Duty.
Le sous-entendu : Après les fermetures récentes de studios (comme Tango Gameworks par exemple), Xbox a besoin de redorer son blason de "protecteur des créatifs".
Le message caché : "On a besoin des petits jeux pour donner du prestige au Game Pass, même si ce sont les gros camions comme CoD qui paient les factures." Ils essaient de rassurer sur le fait que Xbox ne deviendra pas une usine à suites sans fin.
En résumé : Ce discours est une préparation psychologique. On te dit "On vous aime, on garde la console", mais on insère partout des petites phrases sur "l'évolution", les "données" et le "changement de plan".
Le véritable sous-entendu global est : Xbox finit sa mutation d'une marque de console vers une marque de contenu multi-plateforme, et ils essaient de faire passer la pilule aux fans les plus fidèles en leur promettant que l'esprit d'origine est toujours là.
"3. La console comme "point de départ" (et non de destination)
Sharma insiste lourdement sur le matériel (hardware) et les investissements des joueurs.
Le sous-entendu : Elle sait que la communauté a peur que Microsoft arrête de fabriquer des consoles. Elle rassure sur le court terme ("ça commence par la console"), mais glisse immédiatement l'idée de "réduire la fracture entre les appareils".
Le message caché : La console Xbox va devenir un "appareil parmi d'autres" (comme un PC ou un futur handheld type "Xbox Ally"). Le hardware n'est plus la priorité absolue, c'est juste la porte d'entrée pour ceux qui sont déjà là.
4. Matt Booty : "On n'est pas juste un éditeur"
Ici, Booty tente de se différencier de l'image d'un "Sega 2.0".
Le sous-entendu : Il y a une tension interne ou une peur du public que Xbox devienne un simple fournisseur de services (comme Netflix). En insistant sur le côté "First Party" et l'intégration matériel/logiciel, il essaie de prouver que Xbox a encore une utilité propre par rapport à un simple éditeur tiers comme Ubisoft ou Activision.
5. L'IA : La peur du "Slop" (contenu médiocre)
Le passage sur l'IA est une réponse directe aux critiques actuelles sur la "génération automatique" de contenu.
Le sous-entendu : Ils savent que les joueurs associent Microsoft à une entreprise d'IA (via Copilot) et qu'ils craignent que les jeux perdent leur touche humaine.
Le message caché : "Promis, on ne va pas remplacer nos artistes par des algorithmes pour faire des économies... enfin, pas pour la partie créative visible." C'est une manière de dire : "On utilise l'IA pour les bugs et le code (la plomberie), pas pour l'âme du jeu." "
Bref, Bourdon qui vie en 1958 est plongé en 2025 et découvre que les femmes ont pris de plus en plus de place. Le patron de la boite est d'ailleurs sa femme.
Le cauchemar quoi!
Mais pourquoi les gens achèteraient sur le Xbox store s’il y a steam ?
On est pas garanti que tous les jeux soient sur le Xbox store aussi, contrairement à maintenant je veux dire sur la console.