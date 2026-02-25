interview Windows central (jez corden) :



-Sur le « retour» de la Xbox:



« Pour moi, l'esprit de « Return to Xbox » consiste à revenir à l'esprit qui a présidé à la création de l'équipe », explique Sharma. « C'est cet esprit de surprise, c'est l'esprit de construire quelque chose que personne d'autre n'était prêt à essayer — j'ai entendu parler de « renégat », de « rébellion » et de « plaisir ». C'est ce à quoi je pensais quand j'ai écrit cela. »



Je pense que nos fans et joueurs Xbox les plus fidèles ont investi jusqu'à 25 ans de leur vie dans ces univers et notre console. Je veux m'assurer que tout le monde sache que je m'engage envers Xbox, à commencer par la console. Nous allons continuer à aller à la rencontre des joueurs là où ils se trouvent, car le monde continue d'évoluer et de changer. Nous allons faire en sorte que Xbox soit un endroit idéal pour les développeurs et les joueurs. Nous voulons investir dans la réduction de la fracture artificielle entre les différents types d'appareils qu'ils souhaitent utiliser avec nous. Je pense que cela va impliquer beaucoup plus d'investissements pour faire tomber les barrières, aider les développeurs à créer une seule fois et à être présents sur différentes expériences matérielles. Pour moi, je crois que Xbox commence avec ses fans, et que nous allons grandir à partir de là. C'est ce que je voulais signaler avec le « retour » à Xbox. »



-« C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »:



Sharma m'a dit que rien n'était exclu lorsqu'il s'agissait de réviser la stratégie Xbox, mais que la finalisation de cette stratégie prendrait du temps et nécessiterait l'analyse des données. Concernant les récentes décisions stratégiques de Xbox, Sharma a déclaré : « Le plan est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »



« Pour l'instant, je dois apprendre, en toute franchise. Je dois comprendre le « pourquoi » de ces décisions, ce que nous optimisions et ce que les données révèlent sur la stratégie Xbox actuelle. C'est la réponse honnête. Je m'intéresse à la valeur à long terme, pas seulement à ce qui s'est passé dans le passé, ni aux gains d'efficacité à court terme et autres aspects similaires. Le plan reste le plan jusqu'à ce qu'il ne soit plus le plan. »







« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent et en temps également. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de protéger cet investissement », a déclaré Sharma. « Je m'engage à « revenir à Xbox », et cela commence par la console, cela commence par le matériel. Vous en saurez bientôt plus à ce sujet, nous ferons bientôt des annonces. Vous verrez que nous investissons collectivement dans ce domaine. Nous savons également qu'il existe de nombreux joueurs qui n'utilisent pas de console ou notre matériel, et je souhaite leur proposer également d'excellents jeux. Je dois en savoir plus sur ce à quoi cela pourrait ressembler, sur les décisions qui ont été prises, sur ce que nous devons faire à l'avenir, et j'ai besoin d'un peu de temps et d'espace pour y parvenir. »



-Matt Booty intervient pour préciser que son rôle ne se limite pas à celui d'éditeur:



« Notre système de studio est entièrement conçu pour être first party. Nous ne sommes pas faits pour être simplement un éditeur », explique Matt Booty. « C'est un élément central de notre partenariat avec la plateforme Microsoft, qui consiste à participer aux décisions initiales en matière de hardware , à faire tout le travail nécessaire pour que des jeux comme Gears of War fonctionnent parfaitement sur de nouveaux appareils comme la Xbox Ally, etc. Cela fait partie intégrante de notre structure, nous ne renoncerons pas à cela. Nous nous engageons à être un éditeur de jeux first-party en partenariat avec notre équipe hardware first-party. »



-Sharma et Booty sur l'IA et l'existence d'une obligation de s'en servir:



Sharma : « Je pense que toute nouvelle technologie offre des possibilités en tant qu'outil, mais plus important encore, surtout aujourd'hui, nous devons définir clairement ce que nous ne ferons pas. C'est ce que j'ai essayé de faire lorsque j'ai partagé ma lettre d'introduction », a-t-elle expliqué. « Je ne vais pas inonder notre écosystème de contenu médiocre. Nous ne produirons pas de contenu négligé, nous ne produirons pas d'œuvres dérivées. Je crois profondément aux mots que j'ai partagés précédemment. »



Booty :

« En tant que groupe, les développeurs de jeux sont toujours impatients d'adopter les nouvelles technologies. Lorsque Photoshop est apparu, il a fallu environ un mois pour qu'il fasse son apparition dans tous les studios de jeux vidéo de la planète, car il était tellement utile », a fait remarquer Matt, ajoutant que l'objectif de Xbox est que l'IA soit complémentaire et apporte son soutien, plutôt que de perturber ses équipes. « Ce que j'entends dans tous nos studios, c'est que ce sont les gens, nos artistes, nos codeurs, nos scénaristes, qui font le travail créatif. D'après mon expérience, chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, il y a un besoin de spécialistes supplémentaires, de nouveaux spécialistes. Cela augmente les attentes en matière de qualité des jeux. »



Nous ne subissons aucune pression de la part de Microsoft, aucune directive n'est imposée en matière d'IA. Nos équipes sont libres d'utiliser toutes les technologies qui peuvent leur être utiles, qu'il s'agisse d'aider à écrire du code ou de rechercher des bugs, c'est-à-dire des tâches qui relèvent davantage du processus de production. En fin de compte, comme l'a dit Asha, nous sommes attachés à l'art créé par les humains. La technologie n'est là que pour soutenir cela. »



-Booty sur les petits studios vs les grands studios et la propriété intellectuelle :



« Lors de nos premières conversations, quand Asha et moi nous sommes rencontrés pour la première fois afin de mettre tout cela en place, elle a immédiatement insisté sur l'importance de soutenir nos studios et nos jeux, ce qui est tout à son honneur. Notre écosystème est conçu pour être un portefeuille complet, allant des petits jeux aux franchises en cours, en passant par les grands succès commerciaux. Notre cœur de métier est de tout créer, de Kiln à Call of Duty, de Minecraft à South of Midnight. C'est le cœur même de notre organisation. » Matt a déclaré que Xbox se considère comme une « fédération » de studios, qui se soutiennent mutuellement sur le plan créatif et technologique.



« Je pense que nous avons l'un des meilleurs portefeuilles qui soient, même dans l'industrie du divertissement au sens large en termes de diversité. Nous y sommes attachés, et voici pourquoi : je crois que presque tout ce qui est « grand » a commencé par être petit. Nous ne pouvons pas perdre la capacité d'avoir ces endroits où de petites étincelles peuvent se transformer en quelque chose de grand. L'environnement créatif qui nous permet de prendre des paris et des risques créatifs doit faire partie de la culture Xbox. Nous sommes engagés, notre système de studio est conçu pour cela. »



« Le meilleur aspect de mon travail est de participer à des réunions où l'on discute d'idées naissantes. Vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être assis dans une pièce et d'entendre quelqu'un dire « nous allons créer un jeu sur un phare ambulant », explique Matt en faisant référence à Keeper de Double Fine, « puis de passer de cela à l'examen des trois prochaines années de Call of Duty. C'est formidable d'entendre Asha affirmer son engagement à cet égard également. »



-Sharma sur les défis à venir:



« Nous savons que l'entreprise a traversé certaines difficultés. Je vais mettre à profit mon expertise et celle des dirigeants qui possèdent une connaissance approfondie du jeu vidéo pour nous aider à développer l'entreprise et faire en sorte que les 25 prochaines années soient incroyables. Je vais écouter, j' vais apprendre, je vais communiquer ce que nous voyons et ce que nous faisons. Je pense qu'à partir de maintenant, le travail sera plus important que les promesses. Matt et moi sommes engagés à fond, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, je m'investis pleinement dans cette aventure. Cette équipe a déjà réussi à redresser la situation par le passé, et je suis là pour nous aider à le refaire. »