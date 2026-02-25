profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 744
visites since opening : 1762936
skuldleif > blog
Interview de Asha Sharma nouvelle CEO de Xbox et Matt Booty
interview Windows central (jez corden) :

-Sur le « retour» de la Xbox:

« Pour moi, l'esprit de « Return to Xbox » consiste à revenir à l'esprit qui a présidé à la création de l'équipe », explique Sharma. « C'est cet esprit de surprise, c'est l'esprit de construire quelque chose que personne d'autre n'était prêt à essayer — j'ai entendu parler de « renégat », de « rébellion » et de « plaisir ». C'est ce à quoi je pensais quand j'ai écrit cela. »

Je pense que nos fans et joueurs Xbox les plus fidèles ont investi jusqu'à 25 ans de leur vie dans ces univers et notre console. Je veux m'assurer que tout le monde sache que je m'engage envers Xbox, à commencer par la console. Nous allons continuer à aller à la rencontre des joueurs là où ils se trouvent, car le monde continue d'évoluer et de changer. Nous allons faire en sorte que Xbox soit un endroit idéal pour les développeurs et les joueurs. Nous voulons investir dans la réduction de la fracture artificielle entre les différents types d'appareils qu'ils souhaitent utiliser avec nous. Je pense que cela va impliquer beaucoup plus d'investissements pour faire tomber les barrières, aider les développeurs à créer une seule fois et à être présents sur différentes expériences matérielles. Pour moi, je crois que Xbox commence avec ses fans, et que nous allons grandir à partir de là. C'est ce que je voulais signaler avec le « retour » à Xbox. »

-« C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »:

Sharma m'a dit que rien n'était exclu lorsqu'il s'agissait de réviser la stratégie Xbox, mais que la finalisation de cette stratégie prendrait du temps et nécessiterait l'analyse des données. Concernant les récentes décisions stratégiques de Xbox, Sharma a déclaré : « Le plan est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan. »

« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent et en temps. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de le protéger. Je m'engage à « revenir à Xbox », et cela commence par la console, cela commence par le matériel. Vous en saurez plus à ce sujet très bientôt. » Asha Sharma, CEO de Xbox

« Pour l'instant, je dois apprendre, en toute franchise. Je dois comprendre le « pourquoi » de ces décisions, ce que nous optimisions et ce que les données révèlent sur la stratégie Xbox actuelle. C'est la réponse honnête. Je m'intéresse à la valeur à long terme, pas seulement à ce qui s'est passé dans le passé, ni aux gains d'efficacité à court terme et autres aspects similaires. Le plan reste le plan jusqu'à ce qu'il ne soit plus le plan. »



« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent et en temps également. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de protéger cet investissement », a déclaré Sharma. « Je m'engage à « revenir à Xbox », et cela commence par la console, cela commence par le matériel. Vous en saurez bientôt plus à ce sujet, nous ferons bientôt des annonces. Vous verrez que nous investissons collectivement dans ce domaine. Nous savons également qu'il existe de nombreux joueurs qui n'utilisent pas de console ou notre matériel, et je souhaite leur proposer également d'excellents jeux. Je dois en savoir plus sur ce à quoi cela pourrait ressembler, sur les décisions qui ont été prises, sur ce que nous devons faire à l'avenir, et j'ai besoin d'un peu de temps et d'espace pour y parvenir. »

-Matt Booty intervient pour préciser que son rôle ne se limite pas à celui d'éditeur:

« Notre système de studio est entièrement conçu pour être first party. Nous ne sommes pas faits pour être simplement un éditeur », explique Matt Booty. « C'est un élément central de notre partenariat avec la plateforme Microsoft, qui consiste à participer aux décisions initiales en matière de hardware , à faire tout le travail nécessaire pour que des jeux comme Gears of War fonctionnent parfaitement sur de nouveaux appareils comme la Xbox Ally, etc. Cela fait partie intégrante de notre structure, nous ne renoncerons pas à cela. Nous nous engageons à être un éditeur de jeux first-party en partenariat avec notre équipe hardware first-party. »

-Sharma et Booty sur l'IA et l'existence d'une obligation de s'en servir:

Sharma : « Je pense que toute nouvelle technologie offre des possibilités en tant qu'outil, mais plus important encore, surtout aujourd'hui, nous devons définir clairement ce que nous ne ferons pas. C'est ce que j'ai essayé de faire lorsque j'ai partagé ma lettre d'introduction », a-t-elle expliqué. « Je ne vais pas inonder notre écosystème de contenu médiocre. Nous ne produirons pas de contenu négligé, nous ne produirons pas d'œuvres dérivées. Je crois profondément aux mots que j'ai partagés précédemment. »

Booty :
« En tant que groupe, les développeurs de jeux sont toujours impatients d'adopter les nouvelles technologies. Lorsque Photoshop est apparu, il a fallu environ un mois pour qu'il fasse son apparition dans tous les studios de jeux vidéo de la planète, car il était tellement utile », a fait remarquer Matt, ajoutant que l'objectif de Xbox est que l'IA soit complémentaire et apporte son soutien, plutôt que de perturber ses équipes. « Ce que j'entends dans tous nos studios, c'est que ce sont les gens, nos artistes, nos codeurs, nos scénaristes, qui font le travail créatif. D'après mon expérience, chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, il y a un besoin de spécialistes supplémentaires, de nouveaux spécialistes. Cela augmente les attentes en matière de qualité des jeux. »

Nous ne subissons aucune pression de la part de Microsoft, aucune directive n'est imposée en matière d'IA. Nos équipes sont libres d'utiliser toutes les technologies qui peuvent leur être utiles, qu'il s'agisse d'aider à écrire du code ou de rechercher des bugs, c'est-à-dire des tâches qui relèvent davantage du processus de production. En fin de compte, comme l'a dit Asha, nous sommes attachés à l'art créé par les humains. La technologie n'est là que pour soutenir cela. »

-Booty sur les petits studios vs les grands studios et la propriété intellectuelle :

« Lors de nos premières conversations, quand Asha et moi nous sommes rencontrés pour la première fois afin de mettre tout cela en place, elle a immédiatement insisté sur l'importance de soutenir nos studios et nos jeux, ce qui est tout à son honneur. Notre écosystème est conçu pour être un portefeuille complet, allant des petits jeux aux franchises en cours, en passant par les grands succès commerciaux. Notre cœur de métier est de tout créer, de Kiln à Call of Duty, de Minecraft à South of Midnight. C'est le cœur même de notre organisation. » Matt a déclaré que Xbox se considère comme une « fédération » de studios, qui se soutiennent mutuellement sur le plan créatif et technologique.

« Je pense que nous avons l'un des meilleurs portefeuilles qui soient, même dans l'industrie du divertissement au sens large en termes de diversité. Nous y sommes attachés, et voici pourquoi : je crois que presque tout ce qui est « grand » a commencé par être petit. Nous ne pouvons pas perdre la capacité d'avoir ces endroits où de petites étincelles peuvent se transformer en quelque chose de grand. L'environnement créatif qui nous permet de prendre des paris et des risques créatifs doit faire partie de la culture Xbox. Nous sommes engagés, notre système de studio est conçu pour cela. »

« Le meilleur aspect de mon travail est de participer à des réunions où l'on discute d'idées naissantes. Vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être assis dans une pièce et d'entendre quelqu'un dire « nous allons créer un jeu sur un phare ambulant », explique Matt en faisant référence à Keeper de Double Fine, « puis de passer de cela à l'examen des trois prochaines années de Call of Duty. C'est formidable d'entendre Asha affirmer son engagement à cet égard également. »

-Sharma sur les défis à venir:

« Nous savons que l'entreprise a traversé certaines difficultés. Je vais mettre à profit mon expertise et celle des dirigeants qui possèdent une connaissance approfondie du jeu vidéo pour nous aider à développer l'entreprise et faire en sorte que les 25 prochaines années soient incroyables. Je vais écouter, j' vais apprendre, je vais communiquer ce que nous voyons et ce que nous faisons. Je pense qu'à partir de maintenant, le travail sera plus important que les promesses. Matt et moi sommes engagés à fond, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, je m'investis pleinement dans cette aventure. Cette équipe a déjà réussi à redresser la situation par le passé, et je suis là pour nous aider à le refaire. »
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/exclusive-talking-to-new-xbox-ceo-asha-sharma-and-cco-matt-booty
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/25/2026 at 11:31 AM by skuldleif
    comments (25)
    krusty79 posted the 02/25/2026 at 11:45 AM
    Faut arrêter les manœuvres de réanimation, le corps est mort depuis longtemps.

    Un vrai plan d'innovation serait beaucoup plus porteur.

    Ils retombent dans les travers de Microsoft a toujours vouloir ménager la chevre et le choux sans prendre de décision marquante.
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 12:03 PM
    krusty79 de toute facon c'est la direction prise par xbox magnus , elle va analyser les chiffres et constater que ce n'est pas possible de revenir a un systeme d'exclusivité , et que ce n'est pas souhaitable non plus entrainant des fermeture de studio , cela dit (et je l'ai toujours dit) sont ils obliger d'abandonner intégralement les exclu alors meme que genre 3 ou 4 studio suffisait à l'epoque? franchement halo gears forza etait ce vraiment necessaire? je n'en suis pas sur
    je n'aime pas les exclu mais c'est pourtant simple sur la gen One ils sont parvenu à 56Millions de One vendu et avec 3 bouts de ficelles en exclu , donc pourquoi tenter quelquechose qui n'a jamais était fait a ce niveau , quand le maintient de ces quelques exclu ne coute pas grand chose au final

    aussi ils sont obliger d'avoir une console abordable mise sur le marché quel que soit sa puissance pourvu qu'elle puisse faire tourner les jeux et etre fabriqué en 2027+ (etant donné que AMD ne voudra/pourra plus produire de XSS) (que ce soit D1 ou plus tard) et ce depuis l'existence de la XSS , sans elle ils seraient a la moitié (moins ?) du parc actuel de XS.

    apres tu as tout ce qui est marketing en général et prix du Gamepass sur lesquelles ils ont bien déconné et qui sont pourtant des points cruciaux
    romgamer6859 posted the 02/25/2026 at 12:17 PM
    Ils pourraient quand même sortir des exclusivités temporaires d'un an sur certains jeux histoire d'inciter à l'achat.

    J'aime pas les exclusivités mais une console qui n'en a pas perd largement en intérêt, faut le dire.
    romgamer6859 posted the 02/25/2026 at 12:19 PM
    Ils doivent avant tout essayer de conserver la base installée
    sonilka posted the 02/25/2026 at 12:19 PM
    C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan

    c'est tellement le slogan de la marque depuis 2013.
    jenicris posted the 02/25/2026 at 12:22 PM
    sonilka je me suis dis la même chose
    newtechnix posted the 02/25/2026 at 12:30 PM
    C'est terrible un coup de volant à gauche puis un coup de volant à droite...y a t-il un pilot dans l'avion.

    A force ils ont perdu leur fanbase avec tout leur délire.

    "C'est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan"
    une façon de ne pas avoir à dire ce qu'est le plan
    newtechnix posted the 02/25/2026 at 12:31 PM
    j'imagine qu'ils ont été interrogé chatgpt pour mettre en place leur novuelle feuille de route.

    prompt "qu'est-ce tu ferais si étais à notre place?"
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 12:33 PM
    romgamer6859 je trouve ca louable leur strat de non exclusivité et ce D1 , mais malheureusement le cancer sony galvanisé par ses taré n'abandonnera pas ce systeme qui pourtant n'est pas necessaire sur une bonne partie de leur catalogue , d'autant + si on prend on compte le facteur publique acquis , le publique sony etant acquis meme dans un configuration avec un peu d'exclu coté MS

    newtechnix apres c'est que du vent , mais gamekyo a su extrapoler en mode full négatif a partir de rien donc a partir meme ce "vent" s'avere pertinent
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 12:35 PM
    je trouve ca louable leur strat de non exclusivité et ce D1 meme si contraint* obliger de preciser pour la meute
    romgamer6859 posted the 02/25/2026 at 12:44 PM
    skuldleif

    Sony réussit avec des exclues tempo à agrandir son catalogue. On sait que quand un jeu sort ailleurs x années après c'est pas pareil.
    Si stellar blade sort sur xbox ça ne changera rien car "c'est trop tard", dans la tête des gens s'ils avaient voulu y jouer, ils auraient pris une ps5 (ou un pc).
    altendorf posted the 02/25/2026 at 01:07 PM
    Louable, mais c'est qu'un écran de fumé. La réalité c'est que la marque Xbox va petit à petit s'éteindre pour simplement devenir Microsoft Gaming et renforcer l'idée d'être le leader des éditeurs dans l'industrie vidéoludique tout en misant sur le multiplateforme pour avoir une potentielle machine à cash sur le long terme.

    La fameuse console "PC" sera la dernière console de Microsoft, le but sera de voir si en misant uniquement sur les stores PC, ils peuvent enfin directement concurrencer Steam mais également Sony et Nintendo.
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 01:15 PM
    altendorf on nous disait deja que la SX SS serait le dernier hardware made in MS , pourquoi s’arrêteraient t'ils s'ils font du benef dessus d'entree de jeu alors meme que surface existe rog ally existe legion go , lidl PC existe , ouzbekistan marque osef inconnu existe dans des propotion autrement plus bidesque si je peux me permettre le terme et qu'ils n'ont meme pas de store a pousser
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 01:23 PM
    qu'ils n'ont meme pas de store a pousser , ni une trentaines de millions d'abonnés à un service a conserver d'ailleurs*

    la seul configuration ou MS arrête de faire du hardware c'est si le cloud est en mesure de prendre le relais et même la l'ambition cloud peut impliquer du hardware
    zekk posted the 02/25/2026 at 01:25 PM
    Pour moi MS restera sur le marché autant en software qu'en hardware, mais si cette stratégie ne fonctionne pas, je les vois bien abandonner la marque Xbox
    khazawi posted the 02/25/2026 at 01:52 PM
    J'ai demandé à Gemini d'analyser l'article en question en lui demandant ensuite de savoir si c'était pas un énième bullshit corporate.

    Le screen de la réponse :
    https://ibb.co/cc3f52jz
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 02:03 PM
    khazawi on dirait un trisomique de JVC , il a été train sur le forum ou par toi meme?
    supasaiyajin posted the 02/25/2026 at 02:04 PM
    Franchement, côté hardware, je doute qu'ils puissent faire grand chose sans changement radical. Et même s'ils faisaient complètement marche arrière avec des exclus et tout, est ce que les joueurs feraient encore confiance à une entreprise qui change de direction tous les 4matins ?

    En revanche, côté software, avec tous les studios qu'ils ont maintenant, la stratégie multiplateforme, leur expertise en IA et une possible orientation GaaS, ça peut devenir un mastodonte à terme.
    ravyxxs posted the 02/25/2026 at 02:06 PM
    skuldleif zekk jenicris romgamer6859

    Pour faire court, hier elle a dit qu'elle connait rien au jeu vidéo et qu'elle commence juste à comprendre l'IA dans les grandes lignes ! Matt booty veut qu'on lui laisse cette chance


    VOILA !!

    Bonus : Les équipes de Microsoft ont rapporté que Sarah Bond voulait se l'a jouer cool comme Spencer en mode "j'adore les jeux vidéos je m'y connais", les employés n'ont pas mordu à l'hameçon
    gasmok2 posted the 02/25/2026 at 02:06 PM
    skuldleif
    pour le coup il a pas tord, j'ai fait un peu la même chose et voilà le résultat:

    C'est un exercice fascinant. Ce discours est un modèle de communication de crise et de transition. Asha Sharma et Matt Booty marchent sur des œufs : ils doivent rassurer les fans historiques (qui craignent la fin des consoles Xbox) tout en préparant le terrain pour un futur où Xbox sera partout (même chez la concurrence).

    Voici mon analyse des sous-entendus, segment par segment :
    1. Le "Retour à l'esprit" : Un aveu d'échec

    Quand Sharma parle de revenir à l'esprit de "rébellion" et de "renégat", le sous-entendu est limpide :

    Le constat : Xbox est devenue une marque trop corporate, prévisible et peut-être un peu "ennuyeuse" ou déconnectée de ses racines.

    Le message caché : "On a conscience qu'on a perdu notre âme ces dernières années, et on essaie de vous dire qu'on va redevenir cools." C’est une tentative de reconquérir la sympathie en jouant sur la nostalgie du lancement de la première Xbox.

    2. "Le plan est le plan jusqu'à ce que ce ne soit plus le plan"

    C’est sans doute la phrase la plus importante et la plus "langue de bois" du texte.

    Le sous-entendu : L'exclusivité est morte (ou en sursis). En disant que tout dépend des données et que le plan peut changer, elle prévient les joueurs que si sortir Halo ou Gears sur PlayStation rapporte plus d'argent et de "valeur à long terme", ils le feront sans hésiter.

    La traduction réelle : "Ne vous attachez pas trop à nos promesses actuelles, car si les chiffres nous disent d'aller ailleurs, on pivotera, peu importe ce qu'on a dit hier."

    3. La console comme "point de départ" (et non de destination)

    Sharma insiste lourdement sur le matériel (hardware) et les investissements des joueurs.

    Le sous-entendu : Elle sait que la communauté a peur que Microsoft arrête de fabriquer des consoles. Elle rassure sur le court terme ("ça commence par la console"), mais glisse immédiatement l'idée de "réduire la fracture entre les appareils".

    Le message caché : La console Xbox va devenir un "appareil parmi d'autres" (comme un PC ou un futur handheld type "Xbox Ally"). Le hardware n'est plus la priorité absolue, c'est juste la porte d'entrée pour ceux qui sont déjà là.

    4. Matt Booty : "On n'est pas juste un éditeur"

    Ici, Booty tente de se différencier de l'image d'un "Sega 2.0".

    Le sous-entendu : Il y a une tension interne ou une peur du public que Xbox devienne un simple fournisseur de services (comme Netflix). En insistant sur le côté "First Party" et l'intégration matériel/logiciel, il essaie de prouver que Xbox a encore une utilité propre par rapport à un simple éditeur tiers comme Ubisoft ou Activision.

    5. L'IA : La peur du "Slop" (contenu médiocre)

    Le passage sur l'IA est une réponse directe aux critiques actuelles sur la "génération automatique" de contenu.

    Le sous-entendu : Ils savent que les joueurs associent Microsoft à une entreprise d'IA (via Copilot) et qu'ils craignent que les jeux perdent leur touche humaine.

    Le message caché : "Promis, on ne va pas remplacer nos artistes par des algorithmes pour faire des économies... enfin, pas pour la partie créative visible." C'est une manière de dire : "On utilise l'IA pour les bugs et le code (la plomberie), pas pour l'âme du jeu."

    6. La "Fédération" de studios et les petits jeux

    Booty mentionne des jeux comme South of Midnight ou Keeper à côté de Call of Duty.

    Le sous-entendu : Après les fermetures récentes de studios (comme Tango Gameworks par exemple), Xbox a besoin de redorer son blason de "protecteur des créatifs".

    Le message caché : "On a besoin des petits jeux pour donner du prestige au Game Pass, même si ce sont les gros camions comme CoD qui paient les factures." Ils essaient de rassurer sur le fait que Xbox ne deviendra pas une usine à suites sans fin.

    En résumé : Ce discours est une préparation psychologique. On te dit "On vous aime, on garde la console", mais on insère partout des petites phrases sur "l'évolution", les "données" et le "changement de plan".

    Le véritable sous-entendu global est : Xbox finit sa mutation d'une marque de console vers une marque de contenu multi-plateforme, et ils essaient de faire passer la pilule aux fans les plus fidèles en leur promettant que l'esprit d'origine est toujours là.
    skuldleif posted the 02/25/2026 at 02:16 PM
    gasmok2 tout ceci est différent que ce soit dans la maniere ou l'orientation , sa version on dirait un triso


    "3. La console comme "point de départ" (et non de destination)

    Sharma insiste lourdement sur le matériel (hardware) et les investissements des joueurs.

    Le sous-entendu : Elle sait que la communauté a peur que Microsoft arrête de fabriquer des consoles. Elle rassure sur le court terme ("ça commence par la console"), mais glisse immédiatement l'idée de "réduire la fracture entre les appareils".

    Le message caché : La console Xbox va devenir un "appareil parmi d'autres" (comme un PC ou un futur handheld type "Xbox Ally"). Le hardware n'est plus la priorité absolue, c'est juste la porte d'entrée pour ceux qui sont déjà là.

    4. Matt Booty : "On n'est pas juste un éditeur"

    Ici, Booty tente de se différencier de l'image d'un "Sega 2.0".

    Le sous-entendu : Il y a une tension interne ou une peur du public que Xbox devienne un simple fournisseur de services (comme Netflix). En insistant sur le côté "First Party" et l'intégration matériel/logiciel, il essaie de prouver que Xbox a encore une utilité propre par rapport à un simple éditeur tiers comme Ubisoft ou Activision.

    5. L'IA : La peur du "Slop" (contenu médiocre)

    Le passage sur l'IA est une réponse directe aux critiques actuelles sur la "génération automatique" de contenu.

    Le sous-entendu : Ils savent que les joueurs associent Microsoft à une entreprise d'IA (via Copilot) et qu'ils craignent que les jeux perdent leur touche humaine.

    Le message caché : "Promis, on ne va pas remplacer nos artistes par des algorithmes pour faire des économies... enfin, pas pour la partie créative visible." C'est une manière de dire : "On utilise l'IA pour les bugs et le code (la plomberie), pas pour l'âme du jeu." "
    grievous32 posted the 02/25/2026 at 02:38 PM
    Ca fait des mois que je le répète mais j'ai hâte de savoir comment ils vont vendre leur prochaine console si elle n'a aucune exclusivité. A aucun moment ça me semble logique ou sain de faire une présentation de la prochaine XBOX et de dire "tous les jeux ici sortiront sur PC et PS6 day one", la console n'aurait aucun intérêt.
    zboubi480 posted the 02/25/2026 at 02:48 PM
    grievous32 bah c'est simple non ?? Leur prochaine console, nom de code Magnus, sera un PC optimisé pour le jeu sous Windows (comme Rogue Ally X, Steam Deck...) et entièrement compatible avec tous les jeux Xbox/One/Series. Les développeurs porteront la version PC sur Magnus très facilement, divisant les coûts de production mais devront quand même faire des versions Playstation et Switch 2. Il n'y aura pratiquement plus d'exclusivité, les jeux Playstation arrivant sur PC maintenant.
    marcelpatulacci posted the 02/25/2026 at 02:51 PM
    Marrant ça me fait pensé a un film que j'ai regardé hier: "c'était mieux demain" avec Didier Bouron, une autre sorte de "Les Visiteurs".

    Bref, Bourdon qui vie en 1958 est plongé en 2025 et découvre que les femmes ont pris de plus en plus de place. Le patron de la boite est d'ailleurs sa femme.

    Le cauchemar quoi!
    romgamer6859 posted the 02/25/2026 at 03:34 PM
    zboubi480
    Mais pourquoi les gens achèteraient sur le Xbox store s’il y a steam ?
    On est pas garanti que tous les jeux soient sur le Xbox store aussi, contrairement à maintenant je veux dire sur la console.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo