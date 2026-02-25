Joueur de longue date, fan d'animés, manga & cie. Le truc habituel etc blablabla
profile
Final Fantasy VII
33
Likers
name : Final Fantasy VII
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
european release date : 06/24/1998
us release date : 06/24/1998
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yani
0
Like
Likers
yani
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 21
visites since opening : 28595
yani > blog
Final Fantasy VII est arrivé sur GOG.
Vous aviez peut-être raté l’information, mais il y a qqs temps, la saga final fantasy était arrivé sur GOG.

Était disponible FF8 remaster, le 9, ansi que le 3 et 4 dans sa version remake 3d.

Et bien depuis qqs heures c'est au tour du mythique FF7. Vous pouvez vous procurer le jeu sur gog avec une promotion acutel de 60% et donc au prix de 5 euros 19.

La page actuel des promos des ff :

https://www.gog.com/en/promo/final_fantasy

Pour rappel pour ceux qui ont hiberné depuis les années 2010, gog est une plateforme où vous pouvez obtenir vos jeux sans drm.
GOG - https://www.gog.com/en/promo/final_fantasy
    tags : final fantasy
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/25/2026 at 10:28 AM by yani
    comments (2)
    ootaniisensei posted the 02/25/2026 at 10:37 AM
    C'est pas dispo que sur GOG ils ont filé le "remaster" HD pour les possesseurs de l'ancienne version sur Steam et ont dégagé cette version à l'achat
    shirou posted the 02/25/2026 at 10:55 AM
    Et pour ceux qui se demande normalement le mod SYW devrait fonctionner avec cette "nouvelle version". (je détaillerai pas tous les possibilitées qu'il apporte mais c'est un must have pour FF7 un peu comme le moguri de FF9)

    La version du jeux étant juste la pour servir d'authentificateur et vérifier que vous possédez bien le jeux (même si ça marche avec un ISO monté pour les pirates)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo