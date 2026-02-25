Vous aviez peut-être raté l’information, mais il y a qqs temps, la saga final fantasy était arrivé sur GOG.



Était disponible FF8 remaster, le 9, ansi que le 3 et 4 dans sa version remake 3d.



Et bien depuis qqs heures c'est au tour du mythique FF7. Vous pouvez vous procurer le jeu sur gog avec une promotion acutel de 60% et donc au prix de 5 euros 19.



La page actuel des promos des ff :



https://www.gog.com/en/promo/final_fantasy



Pour rappel pour ceux qui ont hiberné depuis les années 2010, gog est une plateforme où vous pouvez obtenir vos jeux sans drm.