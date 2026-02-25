Vous aviez peut-être raté l’information, mais il y a qqs temps, la saga final fantasy était arrivé sur GOG.
Était disponible FF8 remaster, le 9, ansi que le 3 et 4 dans sa version remake 3d.
Et bien depuis qqs heures c'est au tour du mythique FF7. Vous pouvez vous procurer le jeu sur gog avec une promotion acutel de 60% et donc au prix de 5 euros 19.
La page actuel des promos des ff :
https://www.gog.com/en/promo/final_fantasy
Pour rappel pour ceux qui ont hiberné depuis les années 2010, gog est une plateforme où vous pouvez obtenir vos jeux sans drm.
La version du jeux étant juste la pour servir d'authentificateur et vérifier que vous possédez bien le jeux (même si ça marche avec un ISO monté pour les pirates)