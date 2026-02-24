Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Pokopia
2
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
link49
477
Likes
Likers
link49
articles : 18890
visites since opening : 32747759
link49 > blog
[Switch 2] Pokopia : C'est surement le prix le plus bas qu'on aura


Leclerc vient de baisser le prix du jeu à 58,95€. Je ne pense pas qu'on pourra avoir moins cher.

Pour rappel, Nintendo a annoncé un Treehouse Live qui aura lieu ce soir à 23 heures sur ce jeu, et Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition.

Pokemon Pokopia sortira lui le 05 mars prochain.

Source : https://www.e.leclerc/fp/pokemon-pokopia-nintendo-switch-2-0045496313838/
    aeris534
    posted the 02/24/2026 at 06:26 PM by link49
    comments (12)
    aeris534 posted the 02/24/2026 at 06:27 PM
    Curieux de voir le treehouse
    link49 posted the 02/24/2026 at 06:29 PM
    aeris534 Je l'ai déjà réservé pour ma part depuis longtemps.

    J'adore la licence Pokemon et la formule Animal Crossing.
    kurohige posted the 02/24/2026 at 06:35 PM
    Du coup Amazon s'alignera surement !
    fiveagainstone posted the 02/24/2026 at 06:37 PM
    Pour l'avoir moins cher, il suffit de ne pas l'acheter.
    ducknsexe posted the 02/24/2026 at 06:44 PM
    20 euros vu la gueule du truc
    jackfrost posted the 02/24/2026 at 06:52 PM
    link49 C'est plus un dq builders qu'animal crossing.
    cyr posted the 02/24/2026 at 07:00 PM
    C'est une gkc donc je vois pas l'intérêt. Mais même en cartouche, c'est non.
    ouroboros4 posted the 02/24/2026 at 07:01 PM
    GKC et Pokémon sur la même boite ça fait tellement mal
    dono56 posted the 02/24/2026 at 07:16 PM
    La meilleur offre surtout pour un jeu de ce format : le marché de l’occasion.
    Jamais ne n'achèterai en neuf un jeu GKC
    wickette posted the 02/24/2026 at 07:29 PM
    J'attendrai quelques semaines le temps que les joueurs donnent leur avis, pas pressé.

    J'aime bien Dragon's Quest Builders 2 des mêmes développeurs surtout mais comme c'est la TPC derrière en éditeur j'ai 0 confiance
    badeuh posted the 02/24/2026 at 07:37 PM
    la meilleure offre reste celle de la fnac où tu finis à 55€, mais pour un GKC ça fait mal au c**.

    Dommage car étant fan des DQB je trouve le jeu très intéressant.
    kidicarus posted the 02/24/2026 at 08:07 PM
    Une demo aurait été une bonne idée. Peut être annoncé ce soir
