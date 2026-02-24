Leclerc vient de baisser le prix du jeu à 58,95€. Je ne pense pas qu'on pourra avoir moins cher.
Pour rappel, Nintendo a annoncé un Treehouse Live qui aura lieu ce soir à 23 heures sur ce jeu, et Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition.
Pokemon Pokopia sortira lui le 05 mars prochain.
Source : https://www.e.leclerc/fp/pokemon-pokopia-nintendo-switch-2-0045496313838/
J'adore la licence Pokemon et la formule Animal Crossing.
Jamais ne n'achèterai en neuf un jeu GKC
J'aime bien Dragon's Quest Builders 2 des mêmes développeurs surtout mais comme c'est la TPC derrière en éditeur j'ai 0 confiance
Dommage car étant fan des DQB je trouve le jeu très intéressant.