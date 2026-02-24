Lors d’une interview de la BBC, le PDG de Kepler Interactive Alexis Garavaryan explique que le prix de vente de Clair Obscur: Expedition 33 a joué un rôle énorme dans son succès, observant le prix en hausse ces dernières années par les grandes entreprises, il explique que Kepler Interactive adopte une démarche différente en posant d'abord la question du prix équitable avant de décider de le fixer intentionnellement en dessous de ce montant.Alexis Garavaryan souligne également que l’éditeur et le studio ont discuté en profondeur de cette question, leur objectif était clair : garantir que chaque joueur se sente "respecté dans son investissement", tout en bénéficiant d’une expérience mémorable sans devoir débourser un prix élevé.Sandfall Interactive a su répondre aux promesses du titre, le PDG de Kepler Interactive a donc salué les graphismes, la qualité du doublage, la bande originale, ainsi que le scénario, qui ont contribué au succès du Goty 2025.