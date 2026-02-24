profile
Clair Obscur : Expedition 33
Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
all
Clair Obscur: Expedition 33 : son prix a contribué à son succès


Lors d’une interview de la BBC, le PDG de Kepler Interactive Alexis Garavaryan explique que le prix de vente de Clair Obscur: Expedition 33 a joué un rôle énorme dans son succès, observant le prix en hausse ces dernières années par les grandes entreprises, il explique que Kepler Interactive adopte une démarche différente en posant d'abord la question du prix équitable avant de décider de le fixer intentionnellement en dessous de ce montant.

Alexis Garavaryan souligne également que l’éditeur et le studio ont discuté en profondeur de cette question, leur objectif était clair : garantir que chaque joueur se sente "respecté dans son investissement", tout en bénéficiant d’une expérience mémorable sans devoir débourser un prix élevé.

Sandfall Interactive a su répondre aux promesses du titre, le PDG de Kepler Interactive a donc salué les graphismes, la qualité du doublage, la bande originale, ainsi que le scénario, qui ont contribué au succès du Goty 2025.

https://www.xboxygen.com/News/349915-lediteur-de-clair-obscur-expedition-33-revele-lune-des-cles-de-son-immense-succes
    posted the 02/24/2026 at 05:22 PM by yanssou
    comments (9)
    akinen posted the 02/24/2026 at 05:26 PM
    Tiens, je me demande quel sont les chiffres de Silksong.
    icebergbrulant posted the 02/24/2026 at 05:33 PM
    Hmm... le jeu était direct dans le GamePass donc oui, ce n’était pas cher

    Blague à part, le jeu était à 39,99 euros en précommande et lorsque les gens se sont rendus compte au bout d’une semaine que Clair Obscur 33 était une "tuerie", plus de stock... il fallait attendre quelques semaines pour le re-commander et là le prix est soudainement passé à 49,99 euros

    Je ne parle même pas de l’Édition Lumière ( introuvable et pas sortie en France, super gestion ) que les scalpers se sont accaparés, revendue à 250-300 euros

    En conclusion, oui, le jeu n’était pas cher au départ mais l’augmentation de 10 euros après, c’était assez comique
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 05:38 PM
    Prix Hongrois ou Congolais ?
    C'est sur que les jeux plein pot ajd a 80 euros, ca fait mal.
    djfab posted the 02/24/2026 at 05:40 PM
    icebergbrulant : le prix normal du jeu est de 49,99 €, il n'y a donc pas vraiment eu d'"augmentation", c'était juste un retour au prix normal, après les offres de lancement des différents marchants.
    magneto860 posted the 02/24/2026 at 05:55 PM
    Et le jeu a été en promo un ou deux mois avant les Game Awards, autour de 35 euros. A ce prix là il n'y a presque aucun frein à l'achat. Moi-même je l'ai acheté, me disant qu'au pire je pourrai le revendre puisqu'il serait Goty.

    La comparaison d'Akinen avec Silksong est juste. On a là deux jeux qui ont compté sur le bouche à oreille plutôt que sur le marketing et qui ont tenu à proposer un jeu à bas coût et de qualité.

    Autrement dit un jeu pour les joueurs, pas un jeu pour faire des profits monstres. Le fait de ne pas avoir un tas d'autres exemples de jeux dans le même cas en dit long sur l'état de l'industrie du jeu vidéo.
    xynot posted the 02/24/2026 at 06:53 PM
    Quand les joueurs sont respectés, le tout fonctionne
    cail2 posted the 02/24/2026 at 07:22 PM
    icebergbrulant
    On parle bien de ventes, ça l'inclue pas le gamepass.
    Ensuite le jeu était dispo partout à 45€ dès sa sortie et il n'a pas été en rupture (sur internet ou en boutique).
    Enfin en quoi Kepler est responsable des spéculations des scalpers pour d'éventuelles versions limitées ? Ils n'ont pas touché un kopek des profiteurs.

    Donc rien d'imputable à Kepler / Sandfall...
    icebergbrulant posted the 02/24/2026 at 07:32 PM
    djfab Mouais, les sites marchands ont voulu se faire une "petite" marge

    cail2 Pour moi, c’est une honte que l’Edition Lumière ne soit pas disponible en France alors que c’est un jeu français en + !
    Les scalpers se sont rués sur Amazon Espagne et Italie et le temps de s’en rendre compte... il n’y avait plus rien

    Bref, je n’en démord pas, la gestion des stocks et surtout cette édition Lumière "Fantôme" était assez désastreuse

    Bon après pour relativiser et essayer de les défendre, qui pouvait prévoir un tel succès ?
    djfab posted the 02/24/2026 at 07:45 PM
    icebergbrulant : tu sais bien que c'est pas nouveau, ces prix de lancement, quasiment chaque jeu y a droit ! Ils réduisent effectivement leur marge mais en vendent plus !
