Overwatch Rush est un jeu de tir héroïque en vue de dessus qui en est encore aux premiers stades de son développement. Il est entièrement conçu pour les appareils mobiles et se déroule dans l'univers d'Overwatch. Il est pensé pour offrir une expérience de jeu rapide et accessible, avec des combats centrés sur les héros et une personnalisation du style de jeu qui convient aussi bien aux joueurs en équipe qu'aux joueurs solo. Le jeu est conçu pour les appareils mobiles et offre des commandes intuitives et des sessions courtes sans pour autant sacrifier la profondeur.

Blizzard précise bien que c'est un jeu développé par une autre équipe que celle d'Overwatch, jeu qui a d'ailleurs enregistré son meilleur pic d'activité depuis 2022 et cela grâce au second reboot apportant 5 nouveaux héros au début du mois (et machine arrière pour carrément enlever le "2" du nom).Pas de date mais ça sera disponible sur les appareils iOS et Android, et pour faire parti du playtest vous devez rejoindre le serveur Discord dédié au jeu : https://discord.gg/overwatchrush [EDIT] Les artworks de Tracer et Ange :