dévoile la date du prochain trailer de. Il sera diffusé ce, soit une journée avant la sortie du jeu.L’éditeur japonais en profite également pour mettre en avant le contenu de l’édition, avec un gros plan sur les différentes tenues proposées. Leon et Grace pourront notamment porter les costumes “”, “”, “” et “”.Un aperçu des filtres monochrome et post-apocalyptique, réservés à cette édition, a également été partagé.À noter que deux autres bonus, non présentés ici, attendent les acheteurs, comme le journal des survivants de, qui viendra enrichir le lore de la saga, tandis que les musiques deversion 1998 pourront être écoutées en arrière-plan en jeu, comme ce fut le cas pour son remake en 2019.Reste désormais à voir ce que ce nouveau trailer nous réserve à quelques heures du lancement.