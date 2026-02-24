Capcom
dévoile la date du prochain trailer de Resident Evil Requiem
. Il sera diffusé ce jeudi 26 février
, soit une journée avant la sortie du jeu.
L’éditeur japonais en profite également pour mettre en avant le contenu de l’édition Deluxe
, avec un gros plan sur les différentes tenues proposées. Leon et Grace pourront notamment porter les costumes “Apocalypse
”, “Dimitrescu
”, “RE4
” et “Noir
”.
Un aperçu des filtres monochrome et post-apocalyptique, réservés à cette édition, a également été partagé.
À noter que deux autres bonus, non présentés ici, attendent les acheteurs, comme le journal des survivants de Raccoon City
, qui viendra enrichir le lore de la saga, tandis que les musiques de Resident Evil 2
version 1998 pourront être écoutées en arrière-plan en jeu, comme ce fut le cas pour son remake en 2019.
Reste désormais à voir ce que ce nouveau trailer nous réserve à quelques heures du lancement.
Trailer 1 : surprise d’annonce et retour a Raccoon
Trailer 2 : sortie sur Switch 2
Trailer 3 : officialisation de Leon
Trailer 4 : confirmation d’un ancien personnage en rôle secondaire
Trailer 5 : ???????
Je partage l'info mais je ne regarderai pas ce trailer perso.
un lets play du jeu dans son intégralité
Vivement vendredi