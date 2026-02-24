- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Une date pour le cinquième trailer de Resident Evil Requiem


Capcom dévoile la date du prochain trailer de Resident Evil Requiem. Il sera diffusé ce jeudi 26 février, soit une journée avant la sortie du jeu.

L’éditeur japonais en profite également pour mettre en avant le contenu de l’édition Deluxe, avec un gros plan sur les différentes tenues proposées. Leon et Grace pourront notamment porter les costumes “Apocalypse”, “Dimitrescu”, “RE4” et “Noir”.











Un aperçu des filtres monochrome et post-apocalyptique, réservés à cette édition, a également été partagé.

À noter que deux autres bonus, non présentés ici, attendent les acheteurs, comme le journal des survivants de Raccoon City, qui viendra enrichir le lore de la saga, tandis que les musiques de Resident Evil 2 version 1998 pourront être écoutées en arrière-plan en jeu, comme ce fut le cas pour son remake en 2019.

Reste désormais à voir ce que ce nouveau trailer nous réserve à quelques heures du lancement.




Capcom
    2
    Likes
    adamjensen, link49
    posted the 02/24/2026 at 11:59 AM by marchand2sable
    comments (7)
    marchand2sable posted the 02/24/2026 at 12:02 PM
    A chaque trailer = une surprise :

    Trailer 1 : surprise d’annonce et retour a Raccoon
    Trailer 2 : sortie sur Switch 2
    Trailer 3 : officialisation de Leon
    Trailer 4 : confirmation d’un ancien personnage en rôle secondaire
    Trailer 5 : ???????

    Je partage l'info mais je ne regarderai pas ce trailer perso.
    adamjensen posted the 02/24/2026 at 12:04 PM
    Comme toi, je ne vais pas le regarder, j'en ai assez vu et le jeux sort vendredi, je préfère garder un peu de surprise.
    batipou posted the 02/24/2026 at 12:05 PM
    Meilleure info pour moi : les musiques de RE2 qu’on pourra entendre dans Raccoon city et dans le comico dévasté !! Un régal !!
    skuldleif posted the 02/24/2026 at 12:17 PM
    trailer 6:
    un lets play du jeu dans son intégralité

    icebergbrulant posted the 02/24/2026 at 12:28 PM
    J’ai vu un seul trailer et franchement, ça me suffit
    Vivement vendredi
    link49 posted the 02/24/2026 at 12:31 PM
    Vivement sa sortie.
    victornewman posted the 02/24/2026 at 12:56 PM
    skuldleif On sais déjà que Léon est le boss final ......Non je déconne
