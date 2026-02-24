Digital Foundry a exprimé des inquiétudes quant à la qualité d'image de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch 2, qualifiant le rendu visuel d'inhabituellement défaillant malgré le passage à 60 images par seconde. Ces problèmes ont été abordés en détail lors d'un récent podcast, au cours duquel l'équipe a examiné l'implémentation technique de cette version améliorée.
Selon l'analyse, bien que le jeu tourne désormais à 60 images par seconde en modes portable et téléviseur, la reconstruction d'image semble compromise. Le rendu ressemblerait davantage à d'anciennes méthodes d'upscaling par IA qu'à une véritable augmentation de la résolution. À première vue, les images fixes peuvent paraître nettes. Cependant, en mouvement, les détails des surfaces intérieures seraient flous, à la manière d'une peinture à l'huile. Les objets fins, tels que les câbles et les lignes électriques, présenteraient une distorsion, apparaissant déformés au lieu d'être droits.
L'équipe a noté que les propriétés du jeu indiquent l'utilisation du SMAA, bien que le résultat final ne corresponde pas à une sortie SMAA typique. Que ce soit en mode portable ou téléviseur, le jeu ne s'affiche pas comme une image 1080p nette. Au lieu de cela, il semble fonctionner à une résolution interne inférieure avant d'être reconstruit. Même sur l'écran portable, où la densité de pixels est plus élevée, les artefacts flous restent visibles.
Digital Foundry a émis l'hypothèse que l'implémentation pourrait s'apparenter à une légère mise à l'échelle par apprentissage automatique plutôt qu'à une intégration complète du DLSS. Bien que la Nintendo Switch 2 prenne en charge le DLSS, la discussion du podcast a suggéré qu'une intégration correcte nécessiterait des développements supplémentaires. La solution choisie pourrait donc fonctionner davantage comme un suréchantillonnage a posteriori, avec des caractéristiques visuelles comparables aux anciennes solutions d'IA en temps réel utilisées sur des appareils moins puissants.
Malgré ces critiques, le passage à 60 images par seconde a été reconnu comme une amélioration significative de la réactivité et de l'expérience de jeu. C'est la première fois que Xenoblade Chronicles X atteint ce niveau de performance sur une plateforme Switch de manière officielle. Cependant, les compromis visuels ont été jugés suffisamment importants pour inciter à la prudence.
En résumé, si le gain de performance est clair et tangible, l'amélioration attendue de la netteté de l'image ne s'est pas concrétisée comme certains l'espéraient. Digital Foundry a exprimé l'espoir que les futures mises à jour permettraient de résoudre les problèmes de reconstruction et d'améliorer la présentation générale.
Source : https://twistedvoxel.com/xenoblade-chronicles-x-switch-2-image-quality-criticized-by-digital-foundry/
M’enfin bon, Nintendo d’habitude regardant n’en fout pas une depuis la sortie de la switch 2, ça commence à faire beaucoup !
Pour certaines licences, je reconnais être un bon pigeon.
Mais là, Nintendo se fout vraiment de la gueule du monde. Entre un NDirect qui se fait attendre (ils nous foutent un Treehouse avec Mario Wonder et Pokepia dont on a rien à foutre), plus leur politique tarifaire déplorable et leur volonté de ne pas en branler une hormis des mises à jour Switch 2, parfois honteuse comme celle ci, et plein pot, c'est non.
Un moment il faut se respecter. Ça me fait chier car j'adore la licence, mais si on continue d'acheter, Ça va les encourager à faire de la merde.
Quand on voit aussi ce qu'ils font avec Pokemon...
Bref ça devient urgent que Nintendo se bouge!!!
Nintendo était il au courant du problème ?
Pourquoi avoir sortie cette mise a jour ?
C'est contre-productif pour le coup. (Problème clairement visible en nomade)
Il y a un moment, il faut arrêter de défendre tout et n'importe quoi.
Nintendo édite le jeu et tous les jeux doivent passer par leur contrôle qualité.
Même sur les petits jeux indés, ils arrivent à censurer, faire retirer des trucs etc... Alors sur un jeu développé par un de leur studio...
C'est honteux de revendre ça à 65 € en physique.
En plus de salir la réputation de "leader technique" de Monolith et de la série, c'est juste du foutage de gueule.
J'en suis le premier désolé car je veux vraiment une version propre et tout, et comme dit plus haut, je suis clairement un pigeon sur ce tout ce qui touche à Xeno.
Mais à un moment, il faut savoir dire stop.
Tout comme leurs dernières annonces Pokémon (et ne va pas me dire, oui c'est Pokémon Company et blablabla), ils la mette de plus en plus profond et les joueurs en redemandent.
Ce sera sans moi cette fois ci, et si il n'y a pas un travail de réalisé sur cette version Switch 2, et bien (et à mon grand regret), je n'aurai pas cette version.
Trop c'est trop.
Ils font quoi là sur Switch 2 Nintendo? ils jouent aux cartes? Ils sont où les nouveaux Mario? Zelda? F Zéro? Xeno? Nouvelle licence?
On a eu un DK sympa, un MP 4 issu de la Switch 1 et au final franchement médiocre, un MK World mitigé à 90 balles (oui je sais 66 € à Leclerc) et des éditions Switch 2.
Non sérieux, je suis au final assez content de voir que les ventes ont chuté depuis, et que la PS5 a fait un meilleur score à Noël.
J'espère que ça va les bouger.
On retombe dans l'arrogance typique de Nintendo. Après le four de la WiiU, ils avaient su bombarder la Switch 1 dès la première année.
J'espère retrouver un Nintendo un peu moins arrogant et un peu plus orienté joueurs.
Mais quelque chose me dit que c'est un doux rêve.
Nintendo était il au courant du problème ?Oui, sinon c'est encore plus grave.
Pourquoi avoir sortie cette mise a jour ? Au hazard, se faire du pognon facilement sur le dos de pigeons.
lz C’est ça le plus dingue, les meilleurs jeux et les plus beaux de la console depuis sa sortie sont des jeux tiers.
Qui l’eut cru franchement ?
Nintendo est incroyablement décevant avec leur nouvelle console, elle va bientôt fêter son premier anniversaire et toujours pas de ND avec des gros jeux maison.
Sérieux qu’est-ce qui se passe ?
On dirait qu’ils s’en branlent royalement ?
Perso en mode docker, aucun soucis de ce qui est indiqué
"Selon l'analyse, bien que le jeu tourne désormais à 60 images par seconde en modes portable et téléviseur, la reconstruction d'image semble compromise."
krusty79 par qui, c'est quel studio/equipe qui est responsable en interne que je demander.....
Après peut-être que la conversion wii u-> switch a posé des soucis pour cette version switch2.....
En tous cas on dirait un nouveau processus, ou une ancienne version....
saram ben du peu que j'ai vu en docker sur ma télé 4k, pas de problème. Et je suis pas le seul.
D'ailleurs beaucoup comprennent pas , mais en cherchant un peu, c'est bien le mode portable qui est concerné....après ça veut pas dire que la version docker n 'est pas aussi des soucis par endroits.
Ils ne vous fait pas penser à quelqu’un ?
Clairement, on a eu notre dose de Remaster sur Switch, mais aussi, rapidement des très bons jeux.
C'est moins le cas maintenant.
Et nintendo avais arrêté de sortir des jeux sur wii u, pour préparer les jeux pour la switch.
On ne sait pas ce qui est prévu. Apres le jeux pokemon, il y a plus rien de prévu, qui on une date , ou qui sont lister sur l'eshop.
C'est le signe de l'arrivée imminente d'un Nintendo direct.
La switch2 n'a même pas 1 ans, que certains la condamne déjà....
Un peu de patience, et on devrait avoir des annonces. Apres pas sur que ça plaise a tous le monde ceci dit. Les goûts et les couleurs.
nintendo la boite de merde par excellence