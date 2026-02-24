Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Digital Foundry ] Xenoblade Chronicles X : Pire Edition Switch 2 à ce jour


Digital Foundry a exprimé des inquiétudes quant à la qualité d'image de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch 2, qualifiant le rendu visuel d'inhabituellement défaillant malgré le passage à 60 images par seconde. Ces problèmes ont été abordés en détail lors d'un récent podcast, au cours duquel l'équipe a examiné l'implémentation technique de cette version améliorée.

Selon l'analyse, bien que le jeu tourne désormais à 60 images par seconde en modes portable et téléviseur, la reconstruction d'image semble compromise. Le rendu ressemblerait davantage à d'anciennes méthodes d'upscaling par IA qu'à une véritable augmentation de la résolution. À première vue, les images fixes peuvent paraître nettes. Cependant, en mouvement, les détails des surfaces intérieures seraient flous, à la manière d'une peinture à l'huile. Les objets fins, tels que les câbles et les lignes électriques, présenteraient une distorsion, apparaissant déformés au lieu d'être droits.

L'équipe a noté que les propriétés du jeu indiquent l'utilisation du SMAA, bien que le résultat final ne corresponde pas à une sortie SMAA typique. Que ce soit en mode portable ou téléviseur, le jeu ne s'affiche pas comme une image 1080p nette. Au lieu de cela, il semble fonctionner à une résolution interne inférieure avant d'être reconstruit. Même sur l'écran portable, où la densité de pixels est plus élevée, les artefacts flous restent visibles.



Digital Foundry a émis l'hypothèse que l'implémentation pourrait s'apparenter à une légère mise à l'échelle par apprentissage automatique plutôt qu'à une intégration complète du DLSS. Bien que la Nintendo Switch 2 prenne en charge le DLSS, la discussion du podcast a suggéré qu'une intégration correcte nécessiterait des développements supplémentaires. La solution choisie pourrait donc fonctionner davantage comme un suréchantillonnage a posteriori, avec des caractéristiques visuelles comparables aux anciennes solutions d'IA en temps réel utilisées sur des appareils moins puissants.

Malgré ces critiques, le passage à 60 images par seconde a été reconnu comme une amélioration significative de la réactivité et de l'expérience de jeu. C'est la première fois que Xenoblade Chronicles X atteint ce niveau de performance sur une plateforme Switch de manière officielle. Cependant, les compromis visuels ont été jugés suffisamment importants pour inciter à la prudence.

En résumé, si le gain de performance est clair et tangible, l'amélioration attendue de la netteté de l'image ne s'est pas concrétisée comme certains l'espéraient. Digital Foundry a exprimé l'espoir que les futures mises à jour permettraient de résoudre les problèmes de reconstruction et d'améliorer la présentation générale.

Source : https://twistedvoxel.com/xenoblade-chronicles-x-switch-2-image-quality-criticized-by-digital-foundry/
    posted the 02/24/2026 at 05:20 AM by link49
    comments (28)
    shambala93 posted the 02/24/2026 at 05:40 AM
    On se doute bien que ce n’est pas un « DLSS 5000 ».

    M’enfin bon, Nintendo d’habitude regardant n’en fout pas une depuis la sortie de la switch 2, ça commence à faire beaucoup !
    taiko posted the 02/24/2026 at 05:43 AM
    C'est effectivement époustouflant.
    commandermargulis posted the 02/24/2026 at 06:03 AM
    Je voulais me le reprendre, étant grand fan de la licence. En version physique.
    Pour certaines licences, je reconnais être un bon pigeon.
    Mais là, Nintendo se fout vraiment de la gueule du monde. Entre un NDirect qui se fait attendre (ils nous foutent un Treehouse avec Mario Wonder et Pokepia dont on a rien à foutre), plus leur politique tarifaire déplorable et leur volonté de ne pas en branler une hormis des mises à jour Switch 2, parfois honteuse comme celle ci, et plein pot, c'est non.
    Un moment il faut se respecter. Ça me fait chier car j'adore la licence, mais si on continue d'acheter, Ça va les encourager à faire de la merde.
    Quand on voit aussi ce qu'ils font avec Pokemon...

    Bref ça devient urgent que Nintendo se bouge!!!
    cyr posted the 02/24/2026 at 06:14 AM
    La question est: qui est responsable de cette upgrade?

    Nintendo était il au courant du problème ?

    Pourquoi avoir sortie cette mise a jour ?

    C'est contre-productif pour le coup. (Problème clairement visible en nomade)
    lz posted the 02/24/2026 at 06:33 AM
    Mine de rien on y est pas encore, mais on va bientôt arriver au 1er anniversaire de la S2, et toujours aucun jeu Nintendo utilisant le DLSS ...
    commandermargulis posted the 02/24/2026 at 06:40 AM
    cyr Ecoute arrêtes.
    Il y a un moment, il faut arrêter de défendre tout et n'importe quoi.
    Nintendo édite le jeu et tous les jeux doivent passer par leur contrôle qualité.
    Même sur les petits jeux indés, ils arrivent à censurer, faire retirer des trucs etc... Alors sur un jeu développé par un de leur studio...

    C'est honteux de revendre ça à 65 € en physique.
    En plus de salir la réputation de "leader technique" de Monolith et de la série, c'est juste du foutage de gueule.

    J'en suis le premier désolé car je veux vraiment une version propre et tout, et comme dit plus haut, je suis clairement un pigeon sur ce tout ce qui touche à Xeno.

    Mais à un moment, il faut savoir dire stop.
    Tout comme leurs dernières annonces Pokémon (et ne va pas me dire, oui c'est Pokémon Company et blablabla), ils la mette de plus en plus profond et les joueurs en redemandent.

    Ce sera sans moi cette fois ci, et si il n'y a pas un travail de réalisé sur cette version Switch 2, et bien (et à mon grand regret), je n'aurai pas cette version.
    Trop c'est trop.

    Ils font quoi là sur Switch 2 Nintendo? ils jouent aux cartes? Ils sont où les nouveaux Mario? Zelda? F Zéro? Xeno? Nouvelle licence?

    On a eu un DK sympa, un MP 4 issu de la Switch 1 et au final franchement médiocre, un MK World mitigé à 90 balles (oui je sais 66 € à Leclerc) et des éditions Switch 2.

    Non sérieux, je suis au final assez content de voir que les ventes ont chuté depuis, et que la PS5 a fait un meilleur score à Noël.
    J'espère que ça va les bouger.

    On retombe dans l'arrogance typique de Nintendo. Après le four de la WiiU, ils avaient su bombarder la Switch 1 dès la première année.
    J'espère retrouver un Nintendo un peu moins arrogant et un peu plus orienté joueurs.
    Mais quelque chose me dit que c'est un doux rêve.
    krusty79 posted the 02/24/2026 at 06:44 AM
    cyr qui est responsable de cette upgrade? Nintendo, ils sont éditeurs, ce qui sort est sous leur responsabilité.
    Nintendo était il au courant du problème ?Oui, sinon c'est encore plus grave.
    Pourquoi avoir sortie cette mise a jour ? Au hazard, se faire du pognon facilement sur le dos de pigeons.
    jacquescechirac posted the 02/24/2026 at 07:00 AM
    c'est pourtant pas ce que tu disais y'a quelques jours hein monsieur link, avec tes screenshot, à essayer de nous faire croire que c'était un upgrade incroyable.
    judebox posted the 02/24/2026 at 07:00 AM
    Un jeu Wii U de 2015...
    kikoo31 posted the 02/24/2026 at 07:00 AM
    Nintendo n'ont qu'à racheter Blue point
    edgar posted the 02/24/2026 at 07:16 AM
    taiko

    lz C’est ça le plus dingue, les meilleurs jeux et les plus beaux de la console depuis sa sortie sont des jeux tiers.

    Qui l’eut cru franchement ?

    Nintendo est incroyablement décevant avec leur nouvelle console, elle va bientôt fêter son premier anniversaire et toujours pas de ND avec des gros jeux maison.

    Sérieux qu’est-ce qui se passe ?

    On dirait qu’ils s’en branlent royalement ?
    taiko posted the 02/24/2026 at 07:16 AM
    commandermargulis Nintendo a bombardé sur switch de remaster surtout.
    cyr posted the 02/24/2026 at 07:21 AM
    jacquescechirac encore fait il lire....le problème c'est en mode portable.

    Perso en mode docker, aucun soucis de ce qui est indiqué
    link49 posted the 02/24/2026 at 07:23 AM
    J'espère juste que Nintendo va corriger tout ça avant le 16 avril.
    grospich posted the 02/24/2026 at 07:38 AM
    En mode dock le seul truc un peu gênant que je trouve à redire c'est l'anti aliasing où les effets d'escalier se transforment en ligne électrique avec des électrons qui font des va et vient.
    saram posted the 02/24/2026 at 07:55 AM
    cyr Pourtant, ils précisent "portable et téléviseur" dans le texte.
    "Selon l'analyse, bien que le jeu tourne désormais à 60 images par seconde en modes portable et téléviseur, la reconstruction d'image semble compromise."
    cyr posted the 02/24/2026 at 07:58 AM
    kikoo31 pas besoin de racheter, suffit juste de recruter les anciens de Bluepoint. Certains étaient chez retro studio. Ils connaissent la maison.


    krusty79 par qui, c'est quel studio/equipe qui est responsable en interne que je demander.....


    Après peut-être que la conversion wii u-> switch a posé des soucis pour cette version switch2.....

    En tous cas on dirait un nouveau processus, ou une ancienne version....


    saram ben du peu que j'ai vu en docker sur ma télé 4k, pas de problème. Et je suis pas le seul.
    D'ailleurs beaucoup comprennent pas , mais en cherchant un peu, c'est bien le mode portable qui est concerné....après ça veut pas dire que la version docker n 'est pas aussi des soucis par endroits.
    saram posted the 02/24/2026 at 08:00 AM
    cyr Okay, j'espère quand même une maj d'ici la sortie en boite.
    ouroboros4 posted the 02/24/2026 at 08:02 AM
    On attend Aerith pour nous dire que c'est fake
    tripy73 posted the 02/24/2026 at 08:11 AM
    Au passage, voici encore une preuve que Nintendo remboursent les joueurs qui en font la demande : https://x.com/i/status/2025978308769255923
    51love posted the 02/24/2026 at 08:21 AM
    ouroboros4 on attend surtout qu'il arrête de créer 10 comptes par jour
    shambala93 posted the 02/24/2026 at 08:37 AM
    ouroboros4 51love
    Ils ne vous fait pas penser à quelqu’un ?
    commandermargulis posted the 02/24/2026 at 08:53 AM
    taiko Certes, ce qui n'a pas empêché d'avoir un Mario 3D rapidement, un Zelda BOTW (certes partagé avec la WiiU) et un Xeno 2 rapidement.

    Clairement, on a eu notre dose de Remaster sur Switch, mais aussi, rapidement des très bons jeux.
    C'est moins le cas maintenant.
    cyr posted the 02/24/2026 at 09:08 AM
    commandermargulis la switch a eu beaucoup de portage wii u.

    Et nintendo avais arrêté de sortir des jeux sur wii u, pour préparer les jeux pour la switch.

    On ne sait pas ce qui est prévu. Apres le jeux pokemon, il y a plus rien de prévu, qui on une date , ou qui sont lister sur l'eshop.

    C'est le signe de l'arrivée imminente d'un Nintendo direct.

    La switch2 n'a même pas 1 ans, que certains la condamne déjà....

    Un peu de patience, et on devrait avoir des annonces. Apres pas sur que ça plaise a tous le monde ceci dit. Les goûts et les couleurs.
    kiryukazuma posted the 02/24/2026 at 09:17 AM
    cyr Le jeu appartient et est financé par Nintendo...si jamais
    ouroboros4 posted the 02/24/2026 at 09:22 AM
    51love t'as plus de chance de voir un Pokémon ambitieux que ça
    rbz posted the 02/24/2026 at 09:34 AM
    il fallait que ça tombe sur X, il avait pas besoin de ça.
    nintendo la boite de merde par excellence
    olex posted the 02/24/2026 at 09:37 AM
    Les premières questions de Cyr sont loin d'être idiotes, je suis désolé. Sait-on qui a réalisé ce portage Switch 2 spécifiquement ? Certes, c'est édité par Nintendo, mais qui sont les développeurs ? Monolith Soft ? Shiver ? Un sous-traitant spécifique ? Cela peut donner une piste.
