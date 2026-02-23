MicrosoftMicrosoft a un nouveau PDG spécialisé dans les jeux vidéo qui souhaite sauver Xbox de la faillite



Les fans de Xbox attendaient depuis des années le départ à la retraite de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming , mais la plupart ne s'attendaient pas non plus au départ de Sarah Bond , la présidente de Xbox . Pour beaucoup, en dehors de l'entreprise, Bond semblait être la successeure naturelle de Spencer, une sorte de bras droit.



Le PDG de Microsoft, Satya Nadella , et la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, n'étaient visiblement pas d'accord.



Au lieu de choisir James Bond pour le rôle, Microsoft a promu Asha Sharma , une ancienne cadre de Microsoft AI, à la tête de la division Xbox. Cette décision d'écarter Bond a peut-être surpris de nombreux fans de Xbox, mais pour la douzaine d'employés et d'anciens employés de Microsoft avec lesquels j'ai pu m'entretenir, elle semblait inévitable ces derniers mois.



Phil Spencer, le directeur historique de la division Xbox chez Microsoft, a démissionné l'an dernier après plusieurs années difficiles pour la console. Le rachat d'Activision Blizzard s'est prolongé bien au-delà des prévisions de Microsoft, et la nécessité de développer l'activité a conduit Microsoft à abandonner les exclusivités Xbox au profit d'une stratégie multiplateforme. Microsoft s'efforce également de redéfinir l'image de la marque Xbox au-delà de la console, avec des résultats mitigés.



La décision de Spencer a nécessité des mois de préparation minutieuse de sa succession. L'annonce a été faite au monde entier vendredi, alors qu'elle aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Microsoft a été contraint de l'avancer en raison de fuites et du fait qu'IGN prévoyait de publier un article à ce sujet, selon des sources proches du dossier.



Cela a déclenché une journée chaotique : les équipes Xbox ont appris la nouvelle par les journalistes et les médias, et non par des notes internes. L’équipe en charge des réseaux sociaux de Sarah Bond était tellement mal préparée qu’une publication LinkedIn invitant à donner son avis sur les fonctionnalités d’accessibilité de la Xbox a été mise en ligne juste avant l’annonce de son départ. Elle est restée en ligne pendant des heures, jusqu’à ce que l’équipe de Bond publie finalement sa propre note .



Vendredi, les dirigeants de Microsoft ont partagé quatre notes de service avec les équipes Xbox, mais seul Phil Spencer a mentionné Bond. Satya Nadella, Matt Booty , vice-président exécutif de Microsoft Gaming, et Asha Sharma, la nouvelle PDG de Microsoft Gaming, ont tous eu des mots aimables pour Spencer, mais aucune mention de Bond. Même la note de service de Bond à ses équipes n'est parvenue que plusieurs heures après l'annonce et n'a pas été publiée sur le blog de Microsoft.



Certains employés de Xbox avec lesquels j'ai discuté avaient pressenti le départ imminent de Bond l'année dernière. Elle a été promue présidente de Xbox en octobre 2023, quelques jours seulement après la finalisation par Microsoft de son acquisition d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars . Bond avait joué un rôle crucial dans l'approbation de l'accord par les autorités de régulation et était progressivement devenue le visage de Xbox, tandis que Spencer assumait la tâche complexe d'intégrer cette nouvelle activité majeure à Microsoft Gaming.



Six mois après la promotion de Bond, Kareem Choudhry , cadre chez Xbox et subordonné direct de Bond, a quitté Microsoft , provoquant un remaniement au sein de certaines équipes Xbox. Choudhry a joué un rôle déterminant dans le développement de la rétrocompatibilité Xbox et a contribué à la création du service de cloud gaming Xbox, xCloud, en 2019



Quelques semaines seulement après le départ de Choudhry, Jerret West, ancien directeur marketing Xbox, quitta également Microsoft en juin 2024. L'équipe marketing Xbox se retrouvait alors sous la responsabilité directe de Bond. Un mois plus tard, Microsoft lançait une campagne marketing suggérant qu'il n'était plus nécessaire d'acheter une console Xbox. Le message était clair : « Pas besoin de Xbox pour jouer à Xbox », les jeux étant disponibles sur téléviseur via le service Xbox Cloud Gaming.



Tout cela s'inscrivait dans la stratégie « Xbox partout » que Bond poursuivait, une vision visant à étendre la marque Xbox au-delà de ses origines liées au matériel de console. Quelques mois plus tard, la campagne « Ceci est une Xbox » fut lancée , avec des publicités présentant un téléphone ou une tablette comme une Xbox plutôt que comme une simple console. Cette campagne a semé la confusion et, d'après ce qu'on m'a dit, elle a offensé de nombreux employés de Xbox.



« This is an Xbox » a également été lancé quelques mois après l'apparition de Bond sur scène au Bloomberg Technology Summit, où il avait annoncé une boutique de jeux mobiles Xbox censée être lancée en juillet 2024. Près de deux ans plus tard, elle n'existe toujours pas. Bien que les tentatives de redéfinir l'image de Xbox soient clairement liées au projet de boutique mobile, Microsoft a maintenu le lancement de « This is an Xbox » malgré le report de cette dernière .



Le virage stratégique opéré par Bond, sous la direction de Spencer, n'a pas été couronné de succès pour Xbox. Les revenus liés au matériel Xbox de Microsoft ont diminué pendant trois exercices consécutifs, et il semble que cette baisse se poursuive tout au long de l'exercice 2026.



La plupart des employés actuels et anciens de Xbox avec lesquels j'ai discuté ces derniers jours sont soulagés du départ de Bond de Microsoft. J'ai entendu de sources multiples dire qu'elle était difficile à gérer et qu'elle avait instauré une structure d'équipe où toute personne ne partageant pas sa vision ou la remettant en question était immédiatement exclue. La plupart ont toutefois salué sa capacité à nouer des partenariats avec des entreprises et des développeurs.



J'écrivais en décembre 2024 que Bond avait « misé sa réputation professionnelle sur l'idée que la Xbox serait omniprésente, sur de multiples plateformes et appareils ». Cela impliquait également de gérer soigneusement son image, tant en interne qu'en externe, afin de la faire passer pour une joueuse comme Phil Spencer. En réalité, elle ne l'était pas.



Je comprends que la stratégie de Bond ait échoué en interne et ait été remise en question à plusieurs reprises. Bond avait tenté de privilégier le mobile et le cloud au détriment des consoles, afin de toucher potentiellement des millions de clients Xbox supplémentaires, mais le résultat a été un cas typique de négligence des clients actuels au détriment des clients de demain.



Le départ à la retraite de Phil Spencer semblait inévitable pour les employés de Xbox, surtout au cours de l'année écoulée. En février dernier, Spencer a pris de longues vacances, et il semblerait que certaines équipes aient dû attendre des semaines pour obtenir la validation de modifications importantes. Peu après, des rumeurs ont commencé à circuler chez Microsoft, selon lesquelles Spencer se préparait à prendre sa retraite. Microsoft a finalement été contraint de démentir ces rumeurs en juillet, affirmant que Spencer ne prendrait pas sa retraite « de sitôt



Suite au départ à la retraite de Spencer, Microsoft revoit à la baisse sa stratégie Xbox, initialement axée sur Bond, au lieu de la poursuivre. Asha Sharma, PDG de Microsoft Gaming, promet désormais « le retour de la Xbox », signifiant clairement à ses employés que la stratégie des dernières années n'a pas porté ses fruits. « Je souhaite renouer avec l'esprit rebelle qui a fait la renommée de la Xbox », déclare Sharma.



Les employés Xbox avec lesquels j'ai discuté se sont montrés inquiets de la nomination de Sharma, notamment en raison de son ancien poste de responsable de l'IA chez Microsoft. Son manque d'expérience dans le secteur du divertissement et du jeu vidéo suscite également des inquiétudes. Sharma a clairement indiqué qu'elle n'était pas une joueuse et a passé le week-end à répondre aux questions des utilisateurs de Xbox et même à prendre des recommandations de jeux.



Certains employés d'Xbox craignent qu'elle n'impose l'IA à tous les aspects de la plateforme, mais Sharma était manifestement préparée à cette réaction. « À mesure que la monétisation et l'IA évoluent et influencent notre avenir, nous ne privilégierons pas l'efficacité à court terme ni n'inonderons notre écosystème d'IA sans âme », a-t-elle déclaré dans sa note. « Les jeux sont et resteront toujours un art, façonné par des humains et créé grâce aux technologies les plus innovantes que nous mettons à leur disposition. »



L'autre sujet d'inquiétude est qu'elle ait été nommée par Nadella comme une sorte de bourreau pour la console Xbox. Sa note de service ne le laisse pas entendre, et Microsoft aurait tout aussi bien pu confier ce rôle à Matt Booty afin de se concentrer sur l'édition de jeux plutôt que sur la console Xbox. J'ai l'impression, d'après certaines sources, que Microsoft souhaite un redressement et craint de perdre la Xbox, car c'est l'une de ses seules marques grand public encore rentables.



Ceux qui connaissent mieux Sharma la décrivent comme enthousiaste, désireuse d'apprendre et très douée pour amener les équipes à mettre en œuvre une vision claire, plutôt que de se contenter d'exécuter les opérations produit. Elle a également une expérience chez Instacart et Meta dans la supervision des lancements de plateformes et la fidélisation des utilisateurs, un type d'acquisition d'utilisateurs auquel Xbox a échoué ces dernières années.



Le fait que Sharma ne soit pas issue du monde du jeu vidéo ne signifie pas qu'elle ne puisse pas réussir chez Xbox, mais succéder à Phil Spencer, figure respectée au sein et en dehors de Microsoft, sera un défi de taille. On se souviendra de lui pour l'impact qu'il a eu sur le redressement de Xbox il y a plus de dix ans. Xbox aurait facilement pu disparaître après le fiasco de la Xbox One, mais Spencer a pris des décisions stratégiques qui ont profité à l'ensemble du secteur du jeu vidéo.



Xbox a ouvert la voie en prenant des décisions favorables aux consommateurs, comme le jeu multiplateforme, qui permet d'acheter un jeu une seule fois et d'y jouer à la fois sur PC et console. Sous la direction de Spencer, le Game Pass a également contraint les concurrents à proposer des services d'abonnement similaires.



Le départ de Spencer intervient à un moment où la génération Xbox Series S/X n'a pas réussi à concurrencer les ventes de PlayStation de Sony, et dans un contexte de turbulences au sein de l'industrie du jeu vidéo et de Xbox. Licenciements et fermetures de studios ont frappé la division Xbox suite au rachat par Activision Blizzard, et de nombreuses questions se posent quant aux acquisitions de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo, aux conséquences de son programme Game Pass et à l'avenir même de la console Xbox. Spencer ne sera plus là pour y répondre.



Sharma a désormais l'opportunité de façonner les 25 prochaines années de la Xbox, et nous allons bientôt découvrir si elle parviendra à redresser la barre et à mettre en œuvre une stratégie plus claire. « Les 25 prochaines années appartiennent aux équipes qui oseront créer quelque chose de surprenant, quelque chose que personne d'autre n'ose tenter, et qui auront la patience d'aller jusqu'au bout », déclare Sharma. « Nous l'avons déjà fait, et je suis là pour nous aider à le refaire. »