Coup dur pour l’expansion nord-américaine de Tencent. Son label interne TiMi Studio Group vient de fermer son antenne de Montréal, moins de cinq ans après son ouverture… et sans qu’aucun jeu n’ait jamais été officialisé ou lancé.L’information, repérée initialement par le média Game File, a commencé à émerger via plusieurs messages publiés sur LinkedIn par d’anciens employés. Plusieurs membres de l’équipe ont fait part de leur déception, évoquant un projet ambitieux qui ne verra finalement jamais le jour, malgré un niveau de talent et d’implication qu’ils décrivent comme particulièrement élevé.Fondé en 2021, TiMi Montreal avait été présenté comme un nouveau pilier du développement « AAA open world multi-plateforme ». Il s’agissait du troisième bureau nord-américain de TiMi, après Los Angeles et Seattle, avec l’objectif clair de s’implanter durablement sur le marché des blockbusters console et PC.Jusqu’ici surtout connu pour ses mastodontes mobiles comme Honor of Kings ou Arena of Valor, TiMi cherchait alors à élargir son champ d’action vers des productions à plus gros budget, capables de rivaliser avec les standards occidentaux.L’implantation à Montréal ne devait rien au hasard. La ville, historiquement associée à Ubisoft, est un vivier reconnu pour les jeux d’action-aventure en monde ouvert. TiMi espérait visiblement attirer des profils expérimentés issus de cette scène locale florissante.Parmi eux, Ashraf Ismail, ancien directeur créatif sur Assassin’s Creed Valhalla, avait rejoint le studio en 2022 après son départ d’Ubisoft. Un recrutement symbolique qui laissait penser que le projet montréalais visait clairement le haut du panier.Malgré ces ambitions, TiMi Montreal n’aura jamais présenté publiquement le moindre projet, ni communiqué sur une éventuelle collaboration avec d’autres équipes du groupe. Un silence prolongé qui, avec le recul, laissait planer des doutes sur l’état réel de la production.Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé. En 2023, Team Kaiju (une équipe basée à Los Angeles également liée à TiMi) avait déjà mis la clé sous la porte. Ce studio avait pourtant attiré des vétérans issus de grandes franchises occidentales comme Halo ou Battlefield.La fermeture de TiMi Montreal semble s’inscrire dans une tendance plus globale : plusieurs groupes chinois réduisent la voilure en Amérique du Nord, invoquant des coûts de développement particulièrement élevés et un contexte économique moins favorable. NetEase a lui aussi revu à la baisse ses investissements dans différents studios occidentaux ces dernières années.