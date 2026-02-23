Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
10
name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
link49
478
[Switch 2]Xenoblade Chronicles X : Nintendo rembourserait certains


Nintendo semble avoir commencé à rembourser les joueurs ayant demandé un remboursement pour la mise à niveau décevante de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch 2.

De nombreuses vidéos sur YouTube témoignent de la qualité graphique médiocre du jeu, notamment des textures et des problèmes de mise à l'échelle. On ignore quel studio a développé cette édition pour Nintendo Switch 2, mais si vous rencontrez des problèmes, il peut être judicieux de contacter l'assistance Nintendo.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/22/nintendo-offering-refunds-for-poor-xenoblade-chronicles-x-switch-2-upgrade/
    kisukesan
    posted the 02/23/2026 at 05:26 AM by link49
    comments (19)
    jackfrost posted the 02/23/2026 at 05:47 AM
    La honte
    kisukesan posted the 02/23/2026 at 05:56 AM
    Oh merde, moi qui voulait en profiter pour me relancer dedans
    cyr posted the 02/23/2026 at 06:07 AM
    On peut avoir quand même des captures d'écran pour voir de quel genre de problème il y a ?
    maxx posted the 02/23/2026 at 06:09 AM
    Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour ce cas mais si vous demandez un remboursement a Nintendo, faut un peu insister. J'ai demandé un remboursement pour Dispatch suite a la découverte de la censure. Initialement ils m'ont sorti leur réponse habituelle disant qu'ils ne proposaient pas de remboursement. Après un nouveau mail, ils ont revu m'a demandé et j'ai bien été remboursé.
    kidicarus posted the 02/23/2026 at 06:11 AM
    Ça c'est bien et le fait penser à certains que certains jeux deviennent bons avec une reso supérieure.

    Maintenant, j'espère que Nintendo arretera de vendre de telles up gradé. Personnellement je ne veux pas payer pour une reso suo et plus de ips.
    Je suis OK pour contribuer quand il y a du rajou comme mode online, stage, perso supplémentaire etc. Mais pour le reste c'est non.

    Sinon, sur le jeu vous pouvez foncer car c'est de la bombe bébé comme disait le groupe NTM.
    cyr posted the 02/23/2026 at 06:13 AM
    Bon en ayant chercher 2 minutes, ce que je remarque c'est que beaucoup penser que ça serait mieux que la version d'origine.

    Ensuite le jeux d'après certains serait moins joli que l'original en portable.

    Bref difficile de voir quelque chose qui resort de façon unanime.

    Mais bordel mettais des captures d'écran.
    rbz posted the 02/23/2026 at 06:16 AM
    cyr tes vraiment le mec le plus a l'ouest du site...
    Dans tous les dernièrs article ya des visuels dans les commentaires.
    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fsxn4sl8dmqkg1.jpeg
    kidicarus posted the 02/23/2026 at 06:20 AM
    kisukesan tu peux y aller quand tu sais ce qui est dit et la je passe à cyr pour les plaintes qu'on nous pouvons lire sur le net comme le jeu est moins joli qu'avec certain emulateur qui utilisent des filtres et des textures refaientent etc.
    Ma pensé sur de tels commentaires, les gens ne se rendent plus compte qu'ils parlent de piratage au constructeur.
    Bref, une reso sup ne fait pas un bon jeu d'un mauvais jeu comme on lit de temps en temps et ne rend pas un jeu joli si les textures de bases sont minimalistes, plus propre oui.
    Il faudrait refaire les textures mais là on n'est plus à la mise à l'échelle.
    cyr posted the 02/23/2026 at 06:23 AM
    kidicarus certains se plaignent que le changement de résolution n'est pas natif....


    Mais en vrai, quand on sait que c'est 5€ et nintendo, fallait pas s'attendre a une refonte intégrale.

    D'ailleurs il n'ont fait aucune promotion. Le gain c'est dans la résolution, et d'autre petit truc.

    Mais c'est pas une nouvelle version non plus.

    Puis bon je préfère qu'il travaille sur un nouveau épisode plutôt que de dépoussiérer un ancien, qui n'est pas degueu en plus de base.
    cyr posted the 02/23/2026 at 06:32 AM
    Mais, encore une fois je préfère que les studio travaillent sur de nouveau projet que d'améliorer les jeux sortie sur l'ancienne consoles. .


    Sinon autant jouer sur pc, il y a suffisamment d'outils, d'option pour changer le visuel
    link49 posted the 02/23/2026 at 06:38 AM
    Par contre pour le remboursement j'ai préféré mettre le conditionnel car apparemment c'est pas 100% sûr'.
    aeris246 posted the 02/23/2026 at 07:18 AM
    link49 Fake news.

    La source est un utilisateur de Reddit qui ne montre aucun courriel ni communiqué de Nintendo
    cyr posted the 02/23/2026 at 07:19 AM
    link49 ouai, ça dépend apparemment l.

    Mais d'un côté y en a qui n'ont pas remarquer de drôle de chose, et d'autre qui disent que le jeix est plus moche avec l'upgrade.

    C'est pour ça que je demande des images , car j'ai quand même l'impression que dans le lot, y en a beaucoup qui sont déçu en s'imaginant une definitive edition switch2 definitive.
    link49 posted the 02/23/2026 at 07:27 AM
    aeris246 et cyr D'où le conditionnel là où des sites affirment.
    ouroboros4 posted the 02/23/2026 at 07:33 AM
    Quelle honte et c'est payant en plus
    sylphide posted the 02/23/2026 at 07:37 AM
    D'une certaine maniere compréhensive, je n'arrive pas à constater l'amélioration graphique ... j'espéré une update pur Xeno 2 mais maintenant j'hésite.
    aeris246 posted the 02/23/2026 at 07:38 AM
    maxx Pour faire des captures d’ecran du jeu ya du monde, pour faire une capture d’ecran d’un communiqué de Nintendo qui confirme un remboursement ya plus personne

    Et c’est pas dans les habitudes de Nintendo de 1/ rembourser 2/ d’etre aussi reactif
    tripy73 posted the 02/23/2026 at 07:39 AM
    cyr : non il y a de gros problèmes en mode portable avec un rendu qui détruit les modèles 3D et transforme le tout en bouillie comme on le voit sur ce screen avec l'arbre et la zone herbeuse en arrière plan : https://x.com/i/status/2025670308464627804
    shambala93 posted the 02/23/2026 at 07:41 AM
    L’autre taré du site arrive en renfort !
