Nintendo semble avoir commencé à rembourser les joueurs ayant demandé un remboursement pour la mise à niveau décevante de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch 2.
De nombreuses vidéos sur YouTube témoignent de la qualité graphique médiocre du jeu, notamment des textures et des problèmes de mise à l'échelle. On ignore quel studio a développé cette édition pour Nintendo Switch 2, mais si vous rencontrez des problèmes, il peut être judicieux de contacter l'assistance Nintendo.
Source : https://mynintendonews.com/2026/02/22/nintendo-offering-refunds-for-poor-xenoblade-chronicles-x-switch-2-upgrade/
tags :
posted the 02/23/2026 at 05:26 AM by link49
Maintenant, j'espère que Nintendo arretera de vendre de telles up gradé. Personnellement je ne veux pas payer pour une reso suo et plus de ips.
Je suis OK pour contribuer quand il y a du rajou comme mode online, stage, perso supplémentaire etc. Mais pour le reste c'est non.
Sinon, sur le jeu vous pouvez foncer car c'est de la bombe bébé comme disait le groupe NTM.
Ensuite le jeux d'après certains serait moins joli que l'original en portable.
Bref difficile de voir quelque chose qui resort de façon unanime.
Mais bordel mettais des captures d'écran.
Dans tous les dernièrs article ya des visuels dans les commentaires.
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fsxn4sl8dmqkg1.jpeg
Ma pensé sur de tels commentaires, les gens ne se rendent plus compte qu'ils parlent de piratage au constructeur.
Bref, une reso sup ne fait pas un bon jeu d'un mauvais jeu comme on lit de temps en temps et ne rend pas un jeu joli si les textures de bases sont minimalistes, plus propre oui.
Il faudrait refaire les textures mais là on n'est plus à la mise à l'échelle.
Mais en vrai, quand on sait que c'est 5€ et nintendo, fallait pas s'attendre a une refonte intégrale.
D'ailleurs il n'ont fait aucune promotion. Le gain c'est dans la résolution, et d'autre petit truc.
Mais c'est pas une nouvelle version non plus.
Puis bon je préfère qu'il travaille sur un nouveau épisode plutôt que de dépoussiérer un ancien, qui n'est pas degueu en plus de base.
Sinon autant jouer sur pc, il y a suffisamment d'outils, d'option pour changer le visuel
La source est un utilisateur de Reddit qui ne montre aucun courriel ni communiqué de Nintendo
Mais d'un côté y en a qui n'ont pas remarquer de drôle de chose, et d'autre qui disent que le jeix est plus moche avec l'upgrade.
C'est pour ça que je demande des images , car j'ai quand même l'impression que dans le lot, y en a beaucoup qui sont déçu en s'imaginant une definitive edition switch2 definitive.
Et c’est pas dans les habitudes de Nintendo de 1/ rembourser 2/ d’etre aussi reactif