pas dans le budget de ses jeuxaprès la publicité au Super Bowl, Game Freak consolide sa place dans le business Pokemon., Distributeur Américain de Cartes De Trading et de CollectionsLa société Pokemon a annoncé l'acquisition d'Excell Brands.Excell Brands est le plus grand partenaire de distribution de la société Pokemon aux États-Unis, Excell se concentrant principalement sur les cartes de trading et les objets de collection. Cette relation dure depuis plusieurs décennies, les deux entreprises célébrant leur 30e anniversaire cette année.Dans un communiqué de presse, les représentants des deux sociétés avaient ceci à dire au sujet de l'acquisition:« Cela reflète notre engagement à long terme à soutenir la communauté Pokémon et l’écosystème plus large des cartes de commerce, Excell Brands s’est forgé une solide réputation en tant que distributeur de confiance et partenaire de gestion de catégories pour leurs clients avec un aperçu approfondi des besoins des fans de Pokémon. »La catégorie de carte de trading et de collection continue d’évoluer, avec des attentes croissantes en matière de satisfaction et d’expérience client. Grâce à cet investissement, The Pokémon Company International s’attend à soutenir l’investissement continu dans les capacités d’Excell Brands, tout en maintenant son approche indépendante pour servir les partenaires de détail et de marque. »« Depuis le début, Excell Brands a été construit sur la confiance, les relations à long terme et l’engagement envers l’excellence. Ce prochain chapitre nous permet de préserver ces valeurs tout en positionnant l’entreprise pour l’avenir. »« Ce partenariat est une étape passionnante pour notre équipe. Cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons de mieux pour nos partenaires de détail et de marque, tout en continuant à investir dans notre équipe, nos systèmes et notre service. »Le business des cartes à jouer et à collectionner est devenu tellement rentablequ'ils ont finis par y investir pour contrôler vraiment leur marché.