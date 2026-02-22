HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Pokemon investit ses milliards
pas dans le budget de ses jeux après la publicité au Super Bowl, Game Freak consolide sa place dans le business Pokemon.

The Pokemon Company fait l'acquisition d' Excell Brands, Distributeur Américain de Cartes De Trading et de Collections

La société Pokemon a annoncé l'acquisition d'Excell Brands.

Excell Brands est le plus grand partenaire de distribution de la société Pokemon aux États-Unis, Excell se concentrant principalement sur les cartes de trading et les objets de collection. Cette relation dure depuis plusieurs décennies, les deux entreprises célébrant leur 30e anniversaire cette année.

Dans un communiqué de presse, les représentants des deux sociétés avaient ceci à dire au sujet de l'acquisition:

Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International

« Cela reflète notre engagement à long terme à soutenir la communauté Pokémon et l’écosystème plus large des cartes de commerce, Excell Brands s’est forgé une solide réputation en tant que distributeur de confiance et partenaire de gestion de catégories pour leurs clients avec un aperçu approfondi des besoins des fans de Pokémon. »

La catégorie de carte de trading et de collection continue d’évoluer, avec des attentes croissantes en matière de satisfaction et d’expérience client. Grâce à cet investissement, The Pokémon Company International s’attend à soutenir l’investissement continu dans les capacités d’Excell Brands, tout en maintenant son approche indépendante pour servir les partenaires de détail et de marque. »

Stan Seidler, fondateur et président d’Excell Brands

« Depuis le début, Excell Brands a été construit sur la confiance, les relations à long terme et l’engagement envers l’excellence. Ce prochain chapitre nous permet de préserver ces valeurs tout en positionnant l’entreprise pour l’avenir. »

Terry Rosendahl, PDG et président d’Excell Brands

« Ce partenariat est une étape passionnante pour notre équipe. Cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons de mieux pour nos partenaires de détail et de marque, tout en continuant à investir dans notre équipe, nos systèmes et notre service. »

Le business des cartes à jouer et à collectionner est devenu tellement rentable qu'ils ont finis par y investir pour contrôler vraiment leur marché.
    comments (3)
    rasalgul posted the 02/22/2026 at 09:37 PM
    En même temps il faudrait commencer a arrêter de considérer pokemon compagnie comme une société de jeux vidéos.

    C'est une société du divertissement pokémon donc elle se mettrait à investir massivement dans le cinéma ou les parcs d'attraction que je trouverais ça plus logique, ils ont fait le tour de la question du jeu vidéo classique je pense
    cyr posted the 02/22/2026 at 10:08 PM
    Il y a eu une carte de pokemon vendu pour 16 millions de dollars récemment......

    Bon c'etais une carte qui n'a pqs été vendu, mais offert comme récompense.
    Et elle est gradé 10. Mais bordel une carte 16 million ......
    altendorf posted the 02/22/2026 at 10:11 PM
    En 2022, The Pokémon Company avait racheté l'imprimeur américain Millennium Print Group. Et en 2026, c'est donc le distributeur américain Excell Brands. Ils veulent continuer à avoir une main mise totale dans le TGC tout en accélérant la cadence de production.
