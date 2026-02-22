Petite surprise en ce début d'année 2026.
On apprend, via Circana, que la PlayStation 5 de Sony est la console qui s'est le plus vendue aux États-Unis en janvier 2026, devant la Switch 2 de Nintendo.
Une jolie performance qui montre que la console de Sony se vend encore très bien malgré ses 5 années d'existence
La PlayStation 6 pourra attendre encore quelques années !
https://www.resetera.com/threads/circana-us-sales-january-2026-ps5-1-17-nsw2-2-xbs-27-nsw-79-cod-bo7-1-nba-2k26-2-nfl26-3.1441651/
tags :
posted the 02/22/2026 at 04:18 PM by ouroboros4
Avec une S2 qui perd clairement du terrain depuis de nombreux mois
Sachant que selon Bloomberg une augmentation du prix par Nintendo est à venir.
Avec la sortie de GTA6, la PS5 va pulvériser les records.
Ce qui est absolument indigne mais la concurrence est toute aussi dégueulasse....
Mais maintenant le fait de ne quasiment plus avoir d'exclusivités est compensé par tous les jeux F2P, le fait que quasiment tous les jeux tiers sortent dessus et que les jeux Microsoft sont aussi portés sur PS5... ils sont vraiment tranquille... et ça fait chier.
Donc vendre des consoles aux revendeurs/grossistes et différent des ventes aux consommateurs. D'où ma question