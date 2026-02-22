profile
La PlayStation 5 est la console la plus vendue en janvier aux États-Unis
Petite surprise en ce début d'année 2026.
On apprend, via Circana, que la PlayStation 5 de Sony est la console qui s'est le plus vendue aux États-Unis en janvier 2026, devant la Switch 2 de Nintendo.

Une jolie performance qui montre que la console de Sony se vend encore très bien malgré ses 5 années d'existence
La PlayStation 6 pourra attendre encore quelques années !




https://www.resetera.com/threads/circana-us-sales-january-2026-ps5-1-17-nsw2-2-xbs-27-nsw-79-cod-bo7-1-nba-2k26-2-nfl26-3.1441651/
    newtechnix, burningcrimson
    posted the 02/22/2026 at 04:18 PM by ouroboros4
    comments (12)
    zboubi480 posted the 02/22/2026 at 04:21 PM
    Sell in ou sell out ?
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 04:24 PM
    zboubi480 on parle bien de ventes apparement
    jenicris posted the 02/22/2026 at 04:26 PM
    C'est le top circana, donc oui console vendus a des joueurs
    leonr4 posted the 02/22/2026 at 04:30 PM
    ouroboros4 NPD/Circana c'est du sell-through quand il s'agit des ventes consoles ou du nombre d'exemplaires des jeux, c'est donc la vente au consommateur.
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 04:32 PM
    leonr4 merci de la confirmation !
    kameofever posted the 02/22/2026 at 04:38 PM
    Effectivement, c'était un énorme bruit de couloir.
    Avec une S2 qui perd clairement du terrain depuis de nombreux mois
    Sachant que selon Bloomberg une augmentation du prix par Nintendo est à venir.
    Avec la sortie de GTA6, la PS5 va pulvériser les records.
    Ce qui est absolument indigne mais la concurrence est toute aussi dégueulasse....
    skuldleif posted the 02/22/2026 at 04:40 PM
    Incroyable, Bluepoint a ressuscité
    zekk posted the 02/22/2026 at 04:45 PM
    skuldleif Effectivement, le succès n'empêche pas les décisions de merde
    aozora78 posted the 02/22/2026 at 04:51 PM
    kameofever Après c'est une super console, juste pas pour les exclusivités quoi... Si ils n'avaient pas forgé une telle popularité à travers 30 ans de jeu vidéo, et que Xbox n'était pas aussi anecdotique dans le marché console, le succès serait beaucoup plus modeste.

    Mais maintenant le fait de ne quasiment plus avoir d'exclusivités est compensé par tous les jeux F2P, le fait que quasiment tous les jeux tiers sortent dessus et que les jeux Microsoft sont aussi portés sur PS5... ils sont vraiment tranquille... et ça fait chier.
    zboubi480 posted the 02/22/2026 at 04:56 PM
    ouroboros4 oui mais de quelles ventes...Sony a l'habitude de donner les ventes en sell in, ce qui est tres différent. Beaucoup de revendeurs rapportent qu'ils ont beaucoup de stocks de Playstation 5.
    Donc vendre des consoles aux revendeurs/grossistes et différent des ventes aux consommateurs. D'où ma question
    djfab posted the 02/22/2026 at 05:09 PM
    Aozora78 : "le fait de ne quasiment plus avoir d'exclusivités" -> C'est quand même faux de dire cela ! Il y toujours en moyenne deux first party par an, à cela s'ajoute les partenariats / second party édités par Sony (Stellar Blade...) et à cela s'ajoute les exclus consoles genre Nioh 3 ou Phantom Blade 0 !
    xylander posted the 02/22/2026 at 05:11 PM
    Super, sans rien foutre... On les applaudit comme des boeufs.
