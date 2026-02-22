Petite surprise en ce début d'année 2026.On apprend, via Circana, que la PlayStation 5 de Sony est la console qui s'est le plus vendue aux États-Unis en janvier 2026, devant la Switch 2 de Nintendo.Une jolie performance qui montre que la console de Sony se vend encore très bien malgré ses 5 années d'existenceLa PlayStation 6 pourra attendre encore quelques années !