Voici une info concernant le jeu plus populaire par pays en Europe, les free 2 play dominent largement sauf FIFA qui résiste en Europe de l'Ouest, j'ai remarqué aussi que les pays qui sont "proches" oui jouissent d'une certaine proximité ont le même résultat au niveau du jeu le plus populaire de leur pays
tags :
posted the 02/22/2026 at 12:36 PM by jaysennnin
En espérant quand même que ces "joueurs" jouent parfois à des jeux solos
Sur cette dernière décénnie il y a eu 2 sortie majeurs qui ont changé le GAME.
Fortnite BR en fin 2017 et Genshin Impact en fin 2020. Ces deux jeux ont et continuent de façonner les jeux qui arrivent et génèrent des +50M/mois à leurs éditeurs plus de 7 ans après leur sortie initiale.
En 2026, on aura peut etre pas de GTA de Rockstar mais y'a au moins 2 gatcha GTA-like qui sortent et je pense qu'ils vont surprendre du monde.
Le game est plié les gars.
Tu peux jouer régulièrement à FIFA et de temps en temps te faire un jeu solo.
Faut quand même comprendre la différence entre un one shot de 15/20 h et un jeu comme FIFA qui tient toute l’année.
rendre le gaming plus abordable et espérer changer les habitudes des "nouveau joueur"
milker la part des gens qui consomment des jeux solo/non F2P
ils ont choisi la 2 eme option
seul le Gamepass véritablement tenté un truc (sans que ce soit l'intention?)
cela dit on peut esperer qu'avec le temps les joueurs stop les F2P , mais ce n'est pas ce que je vois dans ma liste d'amis , ceux qui étaient sur un F2P et l'ont laché se dirigent simplement vers un autre F2P j'ai l'impression
Le classement est logique. Ce sont des jeux à phénomène de rétention.
surtout que les PS5/XSX sont parfaitement capable pour les F2P ,la ou la PS4/One ca toussait
Faut bien acheter le jeu plein tarif au début il me semble. Pas comme ePES
Je pense mon jeu le plus joué tous les ans depuis le COVID c'est Warzone. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et pleins de potes peuvent y jouer donc plusieurs fois par semaine on s'y retrouvait.
A côté de ça, ça ne m'empêche pas de faire principalement des jeux solos et en heures cumulées j'ai plus de jeux solo que de Warzone mais Warzone a lui seul est a la première place. Et je suis même pas un fana de FPS. C'est juste que jouer avec ses potes c'est cool.
Mais ce que je vois c'est que des potes qui ne jouaient pas beaucoup reviennent dans le JV avec ces F2P. Et même que certains se sont motivés à prendre Helldivers et récemment Arc Raiders ce qui fait qu'on ne joue plus trop a Warzone. Et finalement, c'est une bonne chose que ça incite certains a découvrir autre chose.
Après bien sûr il y a une limite au temps disponible sur console, mais je ne suis pas sûr que ces personnes seraient sur des jeux solos si ces F2P n'existaient pas, sauf pour les jeux un peu phénomène comme les Rockstars, Naughty Dogs, Zelda etc.
Les gens jouent et à ce qu'ils veulent, jouer à Fortnite ou FIFA ne veut pas dire que tu ne joues que à ça ou que tu t'en fiches des jeux solo
Des jeux qui te retiennent captifs par leur dimension sociale ou tu rencontres des gens, fondes des alliances, des jeux qui n’ont jamais de fin pour le commun des mortels (ceux qui ne payent pas ou peu) qui devra jouer sans arrêt pour atteindre le niveau de développement le plus élevé sans y parvenir parce que de toute façon le niveau Max sera relevé pour satisfaire ceux qui claquent des milliers d’€/$/£/¥ dedans et que ces poules aux œufs d’or restent.
J’ai mis 30/50 balles par mois dedans pendant presque 2 ans et j’étais un joueur moyen, dans le top 100 en puissance brut on va dire, mais avec des équipements claqués tellement c’était cher.
Je suis resté aussi longtemps parce que j’avais rejoint une alliance francophone très sympa, et quand les leaders sont partis j’ai pris la relève pour aider les autres.
2 ans de ma vie vidéo ludique rythmée par des connexions à heures régulières pour faire les différents événements…
Ça me saoulait depuis longtemps parce qu’à côté je n’arrivais plus par manque de temps à me mettre à des jeux classiques.
J’ai fini par arrêter et je revis à faire de vrais jeux qui ont une histoire, une fin, auxquels je peux jouer quand je veux comme je veux.
Faut se dire que tous ces faux F2P financent le dev d’autres jeux plus classiques…
CS2 finance sans doutes HL3!
Je pensais pas que CS2 cartonnait autant en ce moment c’est dingue… immortelle cette licence! J’y jouais à chaque pause du midi au lycée dans une salle de LAN ! Y a plus de 20 ans.
Un peu plus de voir CS premier dans autant de pays Européens par contre.
Il me semblait que le succès du PC était dû marché Chinois