The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2
Likers
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
articles : 636
visites since opening : 1365412
ouroboros4 > blog
Hier c'était les 40 ans de Zelda !
Joyeux anniversaire à cette licence qui nous fait toujours tant rêver !
Tellement de souvenirs avec les anciens jeux !

Malheureusement Nintendo semble en avoir strictement rien à foutre.

    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/22/2026 at 10:13 AM by ouroboros4
    comments (7)
    sonilka posted the 02/22/2026 at 10:28 AM
    Le focus sur le premier semestre c'est Mario et ses 40 ans. Y a le film à promouvoir, les jeux (Mario Tennis) en attendant l'annonce d'un prochain gros jeu. Zelda attendra probablement le second semestre et le début de la promo autour du film (entre autre). Bref aucun souci à se faire concernant le traitement de la licence et de ses 40 ans. Une autre licence iconique ne bénéficiant pas de la popularité des 2 autres et qui fêtera aussi ses 40 ans en aout prochain n'aura pas droit à tant d'égards.
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 10:32 AM
    sonilka pour les 35 ans de Zelda ont a juste eu une Game and Watch
    nicolasgourry posted the 02/22/2026 at 10:37 AM
    sonilka ouroboros4 à la fin de l'année, nous aurons peut-être un teaser du film : The Legend Of Zelda
    masharu posted the 02/22/2026 at 10:38 AM
    Bah c'est toujours mieux que d'avoir un portage de TWWHD et/ou TPHD.

    Après c'est sur qu'on aura pu avoir genre des jeux dont FSA sur le NSO+ pour l'occasion, le minimum. C'est comme si Nintendo ne pouvait pas faire 2 célébrations en même temps (Pokémon étant géré par Pokémon Company).

    Après s'il n'y a eu que le Game & Watch pour les 35 ans (dont il n'y a rien eu d'officiel à par ça, même pas un logo commémoratif), la célébration officielle des 30 ans de The Legend of Zelda a été annoncé en septembre de la même année, soit bien après l'anniversaire même en février.
    sonilka posted the 02/22/2026 at 10:40 AM
    ouroboros4 et Mario a eu droit à une compilation sans effort contenant un jeu dispo dans le NSO+, un autre ressorti l'année dernière en boite avec SMG2 et un autre qui débarquera lui aussi à terme dans le NSO+. Le G&W Zelda c'était finalement pas si mal
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 10:45 AM
    sonilka j'aurais presque préférer la compilation...
    noishe posted the 02/22/2026 at 11:21 AM
    sonilka Les connaissant, ils seraient capable de mettre Metroid Prime 1 sur le NSO pour les 40 ans de Metroid...
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo