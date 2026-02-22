accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
link49
,
greggy
name :
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
other versions :
Wii U
-
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
15
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
,
f0lky
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
636
visites since opening :
1365412
ouroboros4
> blog
Hier c'était les 40 ans de Zelda !
Joyeux anniversaire à cette licence qui nous fait toujours tant rêver !
Tellement de souvenirs avec les anciens jeux !
Malheureusement Nintendo semble en avoir strictement rien à foutre.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/22/2026 at 10:13 AM by
ouroboros4
comments (
7
)
sonilka
posted
the 02/22/2026 at 10:28 AM
Le focus sur le premier semestre c'est Mario et ses 40 ans. Y a le film à promouvoir, les jeux (Mario Tennis) en attendant l'annonce d'un prochain gros jeu. Zelda attendra probablement le second semestre et le début de la promo autour du film (entre autre). Bref aucun souci à se faire concernant le traitement de la licence et de ses 40 ans. Une autre licence iconique ne bénéficiant pas de la popularité des 2 autres et qui fêtera aussi ses 40 ans en aout prochain n'aura pas droit à tant d'égards.
ouroboros4
posted
the 02/22/2026 at 10:32 AM
sonilka
pour les 35 ans de Zelda ont a juste eu une Game and Watch
nicolasgourry
posted
the 02/22/2026 at 10:37 AM
sonilka
ouroboros4
à la fin de l'année, nous aurons peut-être un teaser du film : The Legend Of Zelda
masharu
posted
the 02/22/2026 at 10:38 AM
Bah c'est toujours mieux que d'avoir un portage de TWWHD et/ou TPHD.
Après c'est sur qu'on aura pu avoir genre des jeux dont FSA sur le NSO+ pour l'occasion, le minimum. C'est comme si Nintendo ne pouvait pas faire 2 célébrations en même temps (Pokémon étant géré par Pokémon Company).
Après s'il n'y a eu que le Game & Watch pour les 35 ans (dont il n'y a rien eu d'officiel à par ça, même pas un logo commémoratif), la célébration officielle des 30 ans de The Legend of Zelda a été annoncé en septembre de la même année, soit bien après l'anniversaire même en février.
sonilka
posted
the 02/22/2026 at 10:40 AM
ouroboros4
et Mario a eu droit à une compilation sans effort contenant un jeu dispo dans le NSO+, un autre ressorti l'année dernière en boite avec SMG2 et un autre qui débarquera lui aussi à terme dans le NSO+. Le G&W Zelda c'était finalement pas si mal
ouroboros4
posted
the 02/22/2026 at 10:45 AM
sonilka
j'aurais presque préférer la compilation...
noishe
posted
the 02/22/2026 at 11:21 AM
sonilka
Les connaissant, ils seraient capable de mettre Metroid Prime 1 sur le NSO pour les 40 ans de Metroid...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Après c'est sur qu'on aura pu avoir genre des jeux dont FSA sur le NSO+ pour l'occasion, le minimum. C'est comme si Nintendo ne pouvait pas faire 2 célébrations en même temps (Pokémon étant géré par Pokémon Company).
Après s'il n'y a eu que le Game & Watch pour les 35 ans (dont il n'y a rien eu d'officiel à par ça, même pas un logo commémoratif), la célébration officielle des 30 ans de The Legend of Zelda a été annoncé en septembre de la même année, soit bien après l'anniversaire même en février.