Insolite : Sarah Bond et Spencer ont-ils été poussé vers la sortie ?
L’annonce du départ à la retraite de Phil Spencer et de la démission de Sarah Bond a fait l’effet d’une bombe et soulève de nombreuses questions. C’est particulièrement le cas pour la présidente de Xbox, qui postait quelques heures encore avant son départ un message demandant des retours à la communauté.

« Nous aimerions en savoir plus sur votre façon de jouer »

Sarah Bond postait en effet un message sur LinkedIn deux heures avant que l’on apprenne sa démission. Dans ce message, elle indiquait vouloir en apprendre davantage sur la façon de jouer des joueurs, afin de « continuer à améliorer les fonctionnalités d’accessibilité de Xbox ».

Autant le dire tout de suite, ce message est curieux, puisqu’une personne qui sait qu’elle va démissionner n’aurait aucun intérêt à en apprendre davantage sur les habitudes de ses consommateurs.

Pour beaucoup de joueurs, ce post LinkedIn est un signe que Sarah Bond n’était pas décidée à quitter ses fonctions, et que cette décision a été précipitée. Il faut dire qu’il est assez étonnant d’apprendre un tel chamboulement de la sorte.


https://www.xboxygen.com/News/349809-insolite-sarah-bond-postait-un-message-xbox-sur-linkedin-2h-avant-lannonce-de-son-depart
    posted the 02/21/2026 at 06:10 PM by neptonic
    comments (5)
    neptonic posted the 02/21/2026 at 06:14 PM
    C'est d'autant plus étrange que Spencer quitte sont poste dès ce lundi, généralement pour ce genre de personnalité l'annonce est faite des mois/semaine en avance...
    walterwhite posted the 02/21/2026 at 06:15 PM
    Ils ont clairement été poussé vers la sortie, ils ont saccagé la marque comme jamais quoi de plus normal.
    torotoro59 posted the 02/21/2026 at 06:17 PM
    Il y a une expression qui dit: " on sait ce qu'on perd mais on ne sais pas ce qu'on gagne"
    manix posted the 02/21/2026 at 06:36 PM
    je pense que leur compte facebook insta x etc sont gérés par les community manager de microsoft
    neptonic posted the 02/21/2026 at 06:43 PM
    manix non pas linkedin, c'est hyper perso et sensible surtout quand tu prépare sois disant ta démission t'imagines si ton employer lis tes messages et les offres que tu as reçu dans tes DM ?
