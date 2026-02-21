« Nous aimerions en savoir plus sur votre façon de jouer »

L’annonce du départ à la retraite de Phil Spencer et de la démission de Sarah Bond a fait l’effet d’une bombe et soulève de nombreuses questions. C’est particulièrement le cas pour la présidente de Xbox, qui postait quelques heures encore avant son départ un message demandant des retours à la communauté.. Dans ce message, elle indiquait vouloir en apprendre davantage sur la façon de jouer des joueurs, afin de « continuer à améliorer les fonctionnalités d’accessibilité de Xbox ».Autant le dire tout de suite, ce message est curieux, puisqu’une personne qui sait qu’elle va démissionner n’aurait aucun intérêt à en apprendre davantage sur les habitudes de ses consommateurs.Pour beaucoup de joueurs, ce post LinkedIn est un signe que Sarah Bond n’était pas décidée à quitter ses fonctions, et que cette décision a été précipitée. Il faut dire qu’il est assez étonnant d’apprendre un tel chamboulement de la sorte.