L'éditeur français de jeux vidéo Nacon a annoncé vendredi qu'il suspendait temporairement le cours de ses actions à la Bourse de Paris en raison des "difficultés financières" de sa maison mère, BigBen Interactive.



Cette décision, effective à l'ouverture du marché, fait suite à "l'impossibilité de procéder au remboursement partiel de l'encours des obligations d'un montant d'environ 43 millions d'euros prévu initialement le 19 février 2026", précise le communiqué de BigBen Interactive, qui a demandé également la suspension de son cours.



Nacon, qui édite les jeux "Hell is Us" et "RoboCop: Rogue City", affirme de son côté dans un communiqué distinct "prendre acte" de cette décision, soulignant que "cette situation impacte de façon significative ses propres activités".



"Au regard des difficultés financières rencontrées", BigBen Interactive a débuté des "discussions avec ses principaux créanciers et partenaires financiers afin de lui permettre d'assurer la continuité de son exploitation et de restructurer sa dette, notamment obligataire", ajoute-t-elle.



La maison mère de Nacon annonce également qu'elle "envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l'égide du tribunal de commerce".



A la Bourse de Paris mercredi, les actions Nacon et BigBen Interactive ont chuté de 25%.



Pour rappel Nacon c'est ( Hell is Us, Styx, Robocop etc... )