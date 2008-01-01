Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous fais découvrir la demo de Darwin's Paradox!, le prochain jeu édité par Konami (et on comprend pourquoi), et développé par les français de chez ZDT Studio.Et cette demo parodie clairement la saga Metal Gear avec un poulpe qui se la joue Solid Snake en essayant de s'infiltrer dans une usine de robots. Franchement c'est très fun, c'est drôle, agréable à regarder et les mécaniques de gameplay fonctionnent très bien.RDV le 2 avril pour voir si tout ça tient sur la longueur, mais c'est déjà hyper prometteur.Bon visionnage