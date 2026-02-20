À l’heure actuelle, un grand nombre de vidéos de gameplay de Resident Evil Requiem ont été confirmées, et il est suspecté qu’elles aient été obtenues par des moyens inappropriés.



Pour le bien de tous les joueurs qui attendent ce titre avec impatience, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de publier ou de partager des vidéos de gameplay sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux avant la date officielle de sortie du jeu.



Publier des vidéos de gameplay avant la sortie constitue non seulement une violation du droit d’auteur, mais cause également de la frustration chez les autres joueurs.



En conséquence, nous prendrons des mesures strictes dès qu’un tel contenu sera découvert, comme la suppression, un avertissement ou toute autre action appropriée.



Nous demandons également à tous ceux qui lisent cette déclaration, si vous tombez sur de telles vidéos, de vous abstenir de les regarder, de les partager ou de les diffuser.



Nous vous remercions sincèrement de votre coopération pour préserver l’expérience des autres joueurs.

Merci pour votre compréhension et votre soutien.

La diffusion de séquences de gameplay et de révélations scénaristiques desur les réseaux sociaux semble désormais encadrée.En effet,vient de publier un communiqué officiel à l’attention des joueurs et créateurs de contenu.Pour rappel, le marketing du jeu s’est essentiellement appuyé sur le premier tiers du jeu et n’a jamais révélé d’éléments majeurs de l’intrigue ni de phases de jeu se déroulant dans laOn ressent donc une certaine frustration dans ce communiqué face au fait que des secrets, soigneusement gardés jusqu’au jour J, aient été exposés au grand jour plusieurs semaines avant la sortie. Certains joueurs vont même jusqu’à partager ces contenus suren montrant clairement leur visage.souhaite ainsi rappeler l’importance du respect de l’expérience de jeu et de la communauté, et espère que cette mise en garde sera prise au sérieux par tous.