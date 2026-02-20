- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem : Capcom réagit face aux fuites récentes du jeu


La diffusion de séquences de gameplay et de révélations scénaristiques de Resident Evil Requiem sur les réseaux sociaux semble désormais encadrée.

En effet, Capcom Division 1 vient de publier un communiqué officiel à l’attention des joueurs et créateurs de contenu.

À l’heure actuelle, un grand nombre de vidéos de gameplay de Resident Evil Requiem ont été confirmées, et il est suspecté qu’elles aient été obtenues par des moyens inappropriés.

Pour le bien de tous les joueurs qui attendent ce titre avec impatience, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de publier ou de partager des vidéos de gameplay sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux avant la date officielle de sortie du jeu.

Publier des vidéos de gameplay avant la sortie constitue non seulement une violation du droit d’auteur, mais cause également de la frustration chez les autres joueurs.

En conséquence, nous prendrons des mesures strictes dès qu’un tel contenu sera découvert, comme la suppression, un avertissement ou toute autre action appropriée.

Nous demandons également à tous ceux qui lisent cette déclaration, si vous tombez sur de telles vidéos, de vous abstenir de les regarder, de les partager ou de les diffuser.

Nous vous remercions sincèrement de votre coopération pour préserver l’expérience des autres joueurs.
Merci pour votre compréhension et votre soutien.


Pour rappel, le marketing du jeu s’est essentiellement appuyé sur le premier tiers du jeu et n’a jamais révélé d’éléments majeurs de l’intrigue ni de phases de jeu se déroulant dans la Raccoon City Apocalypse.

On ressent donc une certaine frustration dans ce communiqué face au fait que des secrets, soigneusement gardés jusqu’au jour J, aient été exposés au grand jour plusieurs semaines avant la sortie. Certains joueurs vont même jusqu’à partager ces contenus sur X en montrant clairement leur visage.

Capcom souhaite ainsi rappeler l’importance du respect de l’expérience de jeu et de la communauté, et espère que cette mise en garde sera prise au sérieux par tous.


Capcom Division 1
    posted the 02/20/2026 at 12:12 PM by marchand2sable
    comments (13)
    marchand2sable posted the 02/20/2026 at 12:21 PM
    J’espère un bon ban des zigotos sur X qui balancent tout le jeu. Heureusement que j’ai évité ce massacre...
    jenicris posted the 02/20/2026 at 12:23 PM
    Ca va être chaud d'éviter tous les spoils sur le net d'ici la sortie du jeu
    Même si malheureusement j'en ai vu 2 ou 3
    akinen posted the 02/20/2026 at 12:26 PM
    Comme à chaque jeu majeur. Perso c’est un jeu de plus dont les mots clés sont bannis de X. Tout trace de recherce ou résultats associés est aussi supprimé de mon compte google et pas de tik tok. Résultat garanti.
    marchand2sable posted the 02/20/2026 at 12:28 PM
    jenicris

    Mon pauvre, tu l’attendais comme un fou en plus . J’espère rien de ouf, je n’ai rien vu du tout moi. Ils ne m’auront pas.
    rogeraf posted the 02/20/2026 at 12:38 PM
    Classique, on est loin de certains jeux sortis dans la nature un mois avant la date officielle
    byakuyatybw posted the 02/20/2026 at 12:39 PM
    Démonétisation + Amende de 50 ou 100 balles pour toute image ou vidéo non autorisée par les ayants droits , ça calmerait vite fait les petis malins d'etre les 1ers à dévoiler des choses avant l'heure
    jenicris posted the 02/20/2026 at 12:47 PM
    marchand2sable bon après heureusement j'ai vu aucune image, et les trucs étaient hors contexte, donc je relativise cela ainsi
    noishe posted the 02/20/2026 at 01:18 PM
    Vraiment deg de m'être fait spoil perso, avec une grosse image dans la gueule en plus, bien quand tu t'y attends pas
    marchand2sable posted the 02/20/2026 at 01:20 PM
    noishe

    Merde...

    C'était sur quel site?
    noishe posted the 02/20/2026 at 01:23 PM
    marchand2sable Sur un short YouTube alors que je m'étais spécifiquement déconnecté de mon compte pour éviter que l'algorithme me montre des vidéos sur RE
    marchand2sable posted the 02/20/2026 at 01:27 PM
    noishe

    J’en ai été sur youtube, l'algorithme m’avait spoilé le boss de fin d’Evil Within 2. Je boycotte complètement le site depuis le 18.
    vyse posted the 02/20/2026 at 01:42 PM
    marchand2sable pareil un connard de merde avait foutu en vignette le combat final de the last of US 2..
    noishe posted the 02/20/2026 at 01:53 PM
    marchand2sable T'a bien raison, d'habitude j'arrive à esquiver mais cette fois j'ai pas eu de chance J'évite tout maintenant
