profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 743
visites since opening : 1750111
skuldleif > blog
[Bon plan] j'ai decouvert un cheat pour prolonger son Game pass ultimate !! (7€/mois en étant deja abo et sans partage)
en fait je n'avais pas remarqué mais la conversion du Gamepass PC vers le Gamepass ultimate est resté avantageuse notamment lorsqu'on est DEJA ABONNE au gamepass ultimate!




https://support.xbox.com/fr-FR/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-game-pass-conversions

tout réside dans les clé inde du Game pass PC
, il y a des clé 3 mois Gamepass PC que vous pouvez obtenir pour 15€ (perso je passe par plati j'ai pu l'obtenir pour 13€)

ce qui donne donc 2 mois (60 jours) de Gamepass ultimate pour 15€
et je suis sur le cul parceque ca marche bel et bien !!!(preuve plus bas )

et ce qui est top c'est que vous pouvez donc en acheter et prolonger a l'envie , pas besoin d'attendre que le Gamepass ultimate expire


procedure d'achat
logez vous sur gamivo
https://www.gamivo.com/product/xbox-game-pass-3-months-for-pc-in-xboxwindows-india-standard-subscriptions
une fois le Gamepass PC 3 mois mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")

pour le code promo ==> GGDGIFT
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code

DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"

ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"

une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous et mettez votre compte sur "etats unis" (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN sur la region du code , ici INDE (jutilise cyberghost)
rentrez votre code
enjoy

preuve (je viens de le faire )


    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/04/2026 at 05:03 PM by skuldleif
    comments (5)
    skuldleif posted the 02/04/2026 at 05:13 PM
    j'avais essayé avec du Gamepass core ca ne marchait pas
    mais la a l'instar des jeux https://www.gamekyo.com/blog_article483230.html
    les clé Gamepass PC passent aussi
    rogeraf posted the 02/04/2026 at 05:24 PM
    T'es vraiment le Bidouilleur de l'Univers

    Cependant pour etre tenter. Prendre un compte secondaire pour appliquer le code. Si MS veut Ban, votre compte principal ne sera pas touché
    skuldleif posted the 02/04/2026 at 05:27 PM
    rogeraf
    j'ai voulu essayer ,juste comme ca
    dans un premier temps ca ne passait pas
    j'ai demandé au vendeur un remboursement
    il m'a dit "met ton compte microsoft en région "états unis" " ,et la BIM c'est passé

    ca fait plaiz de fou parceque pendant que gamekyo geindra sur le prix du ultimate , moi je le paie toujours quedal
    skuldleif posted the 02/04/2026 at 05:30 PM
    rogeraf a partir du moment ou ta rentré une clé de jeu avec un VPN je pense ya plus besoin d'avoir peur , c'est exactement la meme chose

    avec un partage on tombe a 3,5€/mois , en l'occurence c'est le compte de mon frere et il le partage pour 7€/mois , il a donc le gamepass gratuitement lui
    rogeraf posted the 02/04/2026 at 05:40 PM
    skuldleif Cool, je n'achète pas par VPN et profite du GPass par une personne de ma famille, mais je pensais que Microsoft avait verrouillé les achats via VPN pour ca n'arrive plus ... Il y a encore des failles alors
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo