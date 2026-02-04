en fait je n'avais pas remarqué mais la conversion du Gamepass PC vers le Gamepass ultimate est resté avantageuse notamment lorsqu'on est DEJA ABONNE au gamepass ultimate!
https://support.xbox.com/fr-FR/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-game-pass-conversions
tout réside dans les clé inde du Game pass PC
, il y a des clé 3 mois Gamepass PC que vous pouvez obtenir pour 15€ (perso je passe par plati j'ai pu l'obtenir pour 13€)
ce qui donne donc 2 mois (60 jours) de Gamepass ultimate pour 15€
et je suis sur le cul parceque ca marche bel et bien !!!(preuve plus bas )
et ce qui est top c'est que vous pouvez donc en acheter et prolonger a l'envie , pas besoin d'attendre que le Gamepass ultimate expire
procedure d'achat
logez vous sur gamivo
https://www.gamivo.com/product/xbox-game-pass-3-months-for-pc-in-xboxwindows-india-standard-subscriptions
une fois le Gamepass PC 3 mois mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")
pour le code promo ==> GGDGIFT
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/
copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code
DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"
ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"
une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous et mettez votre compte sur "etats unis"
(ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN sur la region du code , ici INDE (jutilise cyberghost)
rentrez votre code
enjoy
preuve (je viens de le faire )
mais la a l'instar des jeux https://www.gamekyo.com/blog_article483230.html
les clé Gamepass PC passent aussi
Cependant pour etre tenter. Prendre un compte secondaire pour appliquer le code. Si MS veut Ban, votre compte principal ne sera pas touché
j'ai voulu essayer ,juste comme ca
dans un premier temps ca ne passait pas
j'ai demandé au vendeur un remboursement
il m'a dit "met ton compte microsoft en région "états unis" " ,et la BIM c'est passé
ca fait plaiz de fou parceque pendant que gamekyo geindra sur le prix du ultimate , moi je le paie toujours quedal
avec un partage on tombe a 3,5€/mois , en l'occurence c'est le compte de mon frere et il le partage pour 7€/mois , il a donc le gamepass gratuitement lui