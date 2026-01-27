profile
Intergalactic : The Heretic Prophet
name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
Les ventes du PS Portal ont dépassé les 2 millions d'unités aux USA
Mat Piscatella, directeur exécutif et analyste de l’industrie du jeu vidéo chez Circana (NPD), a révélé que 7 % des possesseurs de PlayStation 5 détiennent également une PlayStation Portal, à la fin de l’année 2025.

Selon les dernières estimations, environ 28,66 millions de PS5 auraient été vendues aux États-Unis à cette date. Cela signifie qu’environ deux millions de PlayStation Portal auraient trouvé preneur sur le territoire américain.

« La PlayStation Portal affiche désormais un taux d’attachement de 7 % par rapport au parc de PS5 sur la durée de vie du produit », a déclaré Piscatella.

https://www.resetera.com/threads/the-playstation-portal-has-a-7-ps5-attachment-rate-in-the-us-putting-it-over-2-million-units-sold.1414267/
    posted the 01/27/2026 at 02:30 PM by neptonic
    comments (4)
    aggrekuma posted the 01/27/2026 at 02:45 PM
    J'ai faillis craqué, mais les rumeurs d'une version OLED me font reporté mon achat
    brook1 posted the 01/27/2026 at 03:12 PM
    J'ai hâte de voir leur future console portable.
    gutzlebersekeur posted the 01/27/2026 at 03:22 PM
    Elle est là la vrai console hybride
    magneto860 posted the 01/27/2026 at 03:23 PM
    Mais est-ce que ça veut dire que 2 millions d'américains ont pris le Ps Plus Premium ? Ou bien que 2 millions d'américains l'ont pris pour jouer aux toilettes, avec le wifi de la maison ?
