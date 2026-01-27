Mat Piscatella, directeur exécutif et analyste de l’industrie du jeu vidéo chez Circana (NPD), a révélé que 7 % des possesseurs de PlayStation 5 détiennent également une PlayStation Portal, à la fin de l’année 2025.Selon les dernières estimations, environ 28,66 millions de PS5 auraient été vendues aux États-Unis à cette date.auraient trouvé preneur sur le territoire américain.« La PlayStation Portal affiche désormais un taux d’attachement de 7 % par rapport au parc de PS5 sur la durée de vie du produit », a déclaré Piscatella.