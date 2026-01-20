Comme vous le savez sans doute, la Switch possède un catalogue incroyablement riche de titres exceptionnels. Cela inclut évidemment une bonne dose de jeux Nintendo qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et ont été acclamés par la critique. Sans conteste, la Switch propose l'un des catalogues de jeux Nintendo les plus impressionnants de tous les temps !
Vous avez probablement déjà joué à la plupart des jeux Nintendo sur Switch, mais il se peut que vous en ayez manqué quelques-uns au fil des ans. Il est également possible que certains de ces titres soient tellement bons que vous y rejouez sans cesse. Si c'est votre cas, vous avez une excellente raison de vous y replonger.
Si vous possédez une Switch 2, vous serez ravi d'apprendre que Nintendo a mis à jour plusieurs de ses jeux Switch pour offrir une expérience améliorée sur Switch 2. Meilleure résolution, fréquence d'images optimisée, nouvelles fonctionnalités et interactions en ligne… tout cela et bien plus encore attend les possesseurs de Switch 2. Mieux encore, les jeux présentés dans cette bande-annonce proposent gratuitement leurs améliorations pour Switch 2 ! Quelle meilleure raison pourrait-il y avoir de ressortir une fois de plus ces classiques de la Switch ?
J'attends une période calme pour refaire Mario et me lancer convenablement dans Violet. A priori, pour Pokémon ça donne une nouvelle dimension au jeu.
Perso j’ai interrompu ma partie de Xeno X Remaster, j’attend une maj Switch 2 pour la reprendre