Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Nintendo met en avant les jeux Switch 1 améliorés


Comme vous le savez sans doute, la Switch possède un catalogue incroyablement riche de titres exceptionnels. Cela inclut évidemment une bonne dose de jeux Nintendo qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et ont été acclamés par la critique. Sans conteste, la Switch propose l'un des catalogues de jeux Nintendo les plus impressionnants de tous les temps !

Vous avez probablement déjà joué à la plupart des jeux Nintendo sur Switch, mais il se peut que vous en ayez manqué quelques-uns au fil des ans. Il est également possible que certains de ces titres soient tellement bons que vous y rejouez sans cesse. Si c'est votre cas, vous avez une excellente raison de vous y replonger.



Si vous possédez une Switch 2, vous serez ravi d'apprendre que Nintendo a mis à jour plusieurs de ses jeux Switch pour offrir une expérience améliorée sur Switch 2. Meilleure résolution, fréquence d'images optimisée, nouvelles fonctionnalités et interactions en ligne… tout cela et bien plus encore attend les possesseurs de Switch 2. Mieux encore, les jeux présentés dans cette bande-annonce proposent gratuitement leurs améliorations pour Switch 2 ! Quelle meilleure raison pourrait-il y avoir de ressortir une fois de plus ces classiques de la Switch ?

Source : https://www.gonintendo.com/contents/56790-nintendo-shares-a-trailer-recapping-switch-games-enhanced-for-switch-2/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    pimoody
    posted the 01/20/2026 at 05:14 AM by link49
    comments (9)
    pimoody posted the 01/20/2026 at 05:50 AM
    Le trailer n’en montre pas beaucoup plus que à la sortie, il y en a eu des nouveaux depuis ?
    j49 posted the 01/20/2026 at 06:13 AM
    J’aimerais bien une mise à jour 4k60 HDR pour Luigi’s mansion 3
    link49 posted the 01/20/2026 at 06:38 AM
    pimoody gratuit je crois qu'il y a que Pokémon Diamant et Perle.
    badeuh posted the 01/20/2026 at 06:42 AM
    Cette musique du démon, c'est juste horrible.

    J'attends une période calme pour refaire Mario et me lancer convenablement dans Violet. A priori, pour Pokémon ça donne une nouvelle dimension au jeu.
    djfab posted the 01/20/2026 at 06:58 AM
    j49: s'il n'y en a pas c'est qu'il y aura une édition switch 2 un de ces quatres !
    darkwii posted the 01/20/2026 at 06:59 AM
    C est pas nintendo mais j aimerais bien une mise a jour pour the witcher 3
    link49 posted the 01/20/2026 at 07:04 AM
    darkwii je pense qu'ils feront comme Cyberpunk 2077, ils le ressortiront en boîte.
    krusty79 posted the 01/20/2026 at 07:30 AM
    Je ne vois la dedans rien de plus qu'un sacré aveux d'impuissance...Y a vraiment rien d'autre a montrer??? Quand tu vois que tes "grosses" sortie du mois, c'est un portage de FF7 et une mise a niveau de Animal crossing... continuez à vous persuader que tout est normal.
    aeris502 posted the 01/20/2026 at 07:40 AM
    C’est quand ils veulent pour les Xenoblade

    Perso j’ai interrompu ma partie de Xeno X Remaster, j’attend une maj Switch 2 pour la reprendre
