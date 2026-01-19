- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 807
visites since opening : 2426251
marchand2sable > blog
Un démarrage décevant pour 28 ans plus tard : Le Temple des morts


Le premier 28 ans plus tard a été ma déception cinématographique de 2025, dont je vous avais d’ailleurs partagé un avis ici :

blog_article481550.html.

De ce fait, je n’ai pas eu le courage d’aller voir ce fameux Temple des morts, qui fait pour le coup office de seconde partie.

Mais visiblement, je ne suis pas le seul dans ce cas. Selon les premiers retours, le film réalise un démarrage en demi-teinte au box-office. Il aurait généré seulement 13 millions de dollars pour son lancement domestique, un chiffre très éloigné des estimations des analystes, qui tablaient sur une première semaine autour des 20 millions. À titre de comparaison, le premier film de cette nouvelle trilogie avait généré 30 millions de dollars sur la même période d’exploitation.

Le constat est similaire à l’international. Le Temple des morts totaliserait 31,2 millions de dollars pour son premier week-end mondial, là où le film précédent atteignait 60 millions sur la même fenêtre.

En résumé, les performances sont quasiment divisées par deux sur tous les territoires. Reste désormais à voir si un bouche-à-oreille positif pourra inverser la tendance et permettre au film de se rattraper sur la durée.
    tags : 28 ans plus tard 28 ans plus tard avis 28 years later 28 ans plus tard le temple des morts 28 ans plus tard : le temple des morts 28 ans plus tard le temple des morts avis 28 ans plus tard le temple des morts box office
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/19/2026 at 10:09 PM by marchand2sable
    comments (5)
    mercure7 posted the 01/19/2026 at 10:13 PM
    L'effet N+1

    Bcp ont été déçu par le volet précédent, donc pas forcément envie de voir la suite

    Ca se comprend
    jenicris posted the 01/19/2026 at 10:17 PM
    Pareil trop déçu du premier, donc j'irai pas le voir
    adamjensen posted the 01/19/2026 at 10:22 PM
    En même temps, au vu du dernier, moi perso, ça ne m'a pas donné du tout envie de voir l'autre.
    arquion posted the 01/19/2026 at 10:33 PM
    Vu et j'ai aimé, je l'ai préféré au 1er, que j'ai bien aimé aussi.
    maxx posted the 01/19/2026 at 10:34 PM
    J'ai entendu qu'il était bien mieux que le précédent. Je sais pas si c'est vrai mais si c'est le cas ça pourrait l'aider sur la durée. En tous cas pour le coup c'est agréable des sorties rapprochées comme ça. Parce qu'aujourd'hui même les séries ça prend tellement de temps que ça saoule.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo