Le premiera été ma déception cinématographique de 2025, dont je vous avais d’ailleurs partagé un avis ici :De ce fait, je n’ai pas eu le courage d’aller voir ce fameux, qui fait pour le coup office de seconde partie.Mais visiblement, je ne suis pas le seul dans ce cas. Selon les premiers retours, le film réalise un démarrage en demi-teinte au box-office. Il aurait généré seulement 13 millions de dollars pour son lancement domestique, un chiffre très éloigné des estimations des analystes, qui tablaient sur une première semaine autour des 20 millions. À titre de comparaison, le premier film de cette nouvelle trilogie avait généré 30 millions de dollars sur la même période d’exploitation.Le constat est similaire à l’international.totaliserait 31,2 millions de dollars pour son premier week-end mondial, là où le film précédent atteignait 60 millions sur la même fenêtre.En résumé, les performances sont quasiment divisées par deux sur tous les territoires. Reste désormais à voir si un bouche-à-oreille positif pourra inverser la tendance et permettre au film de se rattraper sur la durée.