Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 76
visites since opening : 124578
Soulcalibur Collection !


Existe J'attend la réponse de namco ( Si un jour une collection officielle sort !

(Pour les pressés le gameplay commence à 2:00)

12 vues. Pas une de plus, pas une de moins. Tous les slots sont remplis, rien n’est laissé au hasard.

100 % création originale. Chaque vue repose sur des artworks que j’ai créés moi-même. Du premier pixel au dernier reflet.

Aucun recyclage. Chaque détail, chaque composition, chaque ambiance est pensée spécifiquement pour la collection.

Thème de lancement intro dédié et nouveau logo original.

Thème de pause exclusif. appuyez sur back et un menu pause apparait ( depuis j'ai rajouté des fiches de personnages aléatoire)

Animations partout. Rien n’est figé : la collection vit, bouge, s’exprime.

Fidélité totale au lore. Personnages, atmosphères, symbolique : tout respecte l’ADN de la saga.

Cohérence avant tout. Chaque vue s’inscrit dans une continuité visuelle et narrative.

Pensée comme une pièce de collection.

Une vision globale. Pas une vitrine de plus, mais un hommage construit, maîtrisé, assumé.

Bien sur aucun jeu ! Juste DES slots pour intégrer vos jeux mais avouez que si l'épée est légendaire l'écrin s'en rapproche ^^

Ca toune toujours sur lauchbox et c'est juste une collection parmis les 63 que j'ai concocté pour la sortie de Nostalgic bedroom en mars ...En démat et en physique.
    3
    Likes
    mercure7, burningcrimson, adamjensen
    posted the 01/19/2026 at 09:57 PM by pademoniumcinematics
    comments (4)
    mercure7 posted the 01/19/2026 at 10:16 PM
    burningcrimson posted the 01/19/2026 at 10:52 PM
    GG ! Par contre dommage que ce soit toujours les fans qui fassént le boulot.
    pademoniumcinematics posted the 01/19/2026 at 11:17 PM
    burningcrimson Oui je vais te dire ça ne va pas aller dans le sens inverse maintenant que les vannes des IA sont ouvertes.. Impact iminnent sur le cinoche / la vidéo ( on va voir des court métrage de malades) / sur les Ui ( interfaces ) / sur un peu près tout les médias en gros ... Ca n'as pas donc que du négatif. Perso moi qui suis dedans déjà depuis un moment c'est juste devenu n'importe quoi..C'est l'explosion En terme de création depuis 4 mois . Quand tu sais ou tu va l'ia c'est juste le prolongement de ton pinceau faut juste prendre garde à que ça ne devienne pas un raccourcis c'est l'erreur que beaucoup font d'ailleurs. J'ai une Assassin's creed Collection pas piqué des hannetons qui devrais suivre et on monte là encore d'un cran sur la réal et le concept pour te dire j'ai presque peur de la montrer...Elle est indécente dans le bon sens ^^
    burningcrimson posted the 01/19/2026 at 11:20 PM
    pademoniumcinematics Voilà tout dépends de comment on utilise l'outils en tout cas, hâte de voir ta A.C collection
