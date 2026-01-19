ExisteJ'attend la réponse de namco ( Si un jour une collection officielle sort !(Pour les pressés le gameplay commence à 2:00)12 vues. Pas une de plus, pas une de moins. Tous les slots sont remplis, rien n’est laissé au hasard.100 % création originale. Chaque vue repose sur des artworks que j’ai créés moi-même. Du premier pixel au dernier reflet.Aucun recyclage. Chaque détail, chaque composition, chaque ambiance est pensée spécifiquement pour la collection.Thème de lancement intro dédié et nouveau logo original.Thème de pause exclusif. appuyez sur back et un menu pause apparait ( depuis j'ai rajouté des fiches de personnages aléatoire)Animations partout. Rien n’est figé : la collection vit, bouge, s’exprime.Fidélité totale au lore. Personnages, atmosphères, symbolique : tout respecte l’ADN de la saga.Cohérence avant tout. Chaque vue s’inscrit dans une continuité visuelle et narrative.Pensée comme une pièce de collection.Une vision globale. Pas une vitrine de plus, mais un hommage construit, maîtrisé, assumé.Bien sur aucun jeu ! Juste DES slots pour intégrer vos jeux mais avouez que si l'épée est légendaire l'écrin s'en rapproche ^^Ca toune toujours sur lauchbox et c'est juste une collection parmis les 63 que j'ai concocté pour la sortie de Nostalgic bedroom en mars ...En démat et en physique.