peu a peu les stock d'anciens code édité par MS s'écoulent , deja sur amazon ceux à 39€ et 45€ ont expiré ,ne restent plus que ceux à 54€ (hérité de l'avant derniere hausse à 18€/mois)
d'ici 2 ans ne restera que ceux ci
rdv sur instant gaming https://www.instant-gaming.com/fr/4994-acheter-xbox-game-pass-ultimate-3-mois-xbox-one-xbox-series-x-s-pc-microsoft-store/
en mettant la suisse comme pays de facturation vous vous epargnez la tva (qui aurait ramené le prix à 50€ sinon..) , adresse : Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerne (par exemple)
badeuh en un clic ca vaut le coup