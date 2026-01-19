accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
434
visites since opening :
950130
jaysennnin
> blog
GTA VI bientôt reporté ???
https://x.com/JVCom/status/2013238342729506843
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/19/2026 at 04:24 PM by
jaysennnin
comments (
8
)
aeris504
posted
the 01/19/2026 at 04:28 PM
Que les locaux de Rockstar explosent ou pas, GTA6 ne sortira pas en 2026. Son destin c'est de subir un 3ème report car jamais deux sans trois
jenicris
posted
the 01/19/2026 at 04:28 PM
Mdr le raccourci
rogeraf
posted
the 01/19/2026 at 04:28 PM
T'inquietes, ca va aller .. le report ne sera pas pour cette raison mais parce que Microsoft va racheter Take Two bientot
hypermario
posted
the 01/19/2026 at 04:31 PM
Le jeux n'est pas sur un serveur local...
jaysennnin
posted
the 01/19/2026 at 04:36 PM
jenicris
aeris504
rogeraf
hypermario
je fais surtout du sarcasme vu que tout le monde s'attend probablement à un report, voici donc "l'excuse parfaite"
jenicris
posted
the 01/19/2026 at 04:37 PM
jaysennnin
si y a report (largement possible), ça sera certainement pas pour cela
Ils ont 10 studios dessus et au vu des médias britanniques, c'est pas énorme comme dégâts.
rogeraf
posted
the 01/19/2026 at 04:38 PM
jaysennnin
moi je ne m'attends pas à un report ! Les actionnaires seront mécontents sinon (j'ai pas d'oseil chez Take2, mais faudrait que j'y réfléchisse)
jaysennnin
posted
the 01/19/2026 at 04:39 PM
jenicris
le plus drôle dans tout ça c'est que je n'attends pas plus que ça le jeu, je suis plus intrigué par un éventuel remaster du IV qui était vraiment très mature
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ils ont 10 studios dessus et au vu des médias britanniques, c'est pas énorme comme dégâts.