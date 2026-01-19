profile
jaysennnin
GTA VI bientôt reporté ???
https://x.com/JVCom/status/2013238342729506843
    posted the 01/19/2026 at 04:24 PM by jaysennnin
    comments (8)
    aeris504 posted the 01/19/2026 at 04:28 PM
    Que les locaux de Rockstar explosent ou pas, GTA6 ne sortira pas en 2026. Son destin c'est de subir un 3ème report car jamais deux sans trois
    jenicris posted the 01/19/2026 at 04:28 PM
    Mdr le raccourci
    rogeraf posted the 01/19/2026 at 04:28 PM
    T'inquietes, ca va aller .. le report ne sera pas pour cette raison mais parce que Microsoft va racheter Take Two bientot
    hypermario posted the 01/19/2026 at 04:31 PM
    Le jeux n'est pas sur un serveur local...
    jaysennnin posted the 01/19/2026 at 04:36 PM
    jenicris aeris504 rogeraf hypermario je fais surtout du sarcasme vu que tout le monde s'attend probablement à un report, voici donc "l'excuse parfaite"
    jenicris posted the 01/19/2026 at 04:37 PM
    jaysennnin si y a report (largement possible), ça sera certainement pas pour cela
    Ils ont 10 studios dessus et au vu des médias britanniques, c'est pas énorme comme dégâts.
    rogeraf posted the 01/19/2026 at 04:38 PM
    jaysennnin moi je ne m'attends pas à un report ! Les actionnaires seront mécontents sinon (j'ai pas d'oseil chez Take2, mais faudrait que j'y réfléchisse)
    jaysennnin posted the 01/19/2026 at 04:39 PM
    jenicris le plus drôle dans tout ça c'est que je n'attends pas plus que ça le jeu, je suis plus intrigué par un éventuel remaster du IV qui était vraiment très mature
