Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'Hiver de Sotchi 2014
name : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'Hiver de Sotchi 2014
platform : Wii U
editor : Nintendo
developer : Sega
genre : sport
european release date : 11/08/2013
[Mario & Sonic aux JO] Un détail déplaisait fortement à Nintendo


L'une des nouvelles les plus surprenantes du jour est que Nintendo n'était pas satisfait des illustrations originales de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. La raison ? Le pied de Sonic était initialement placé devant celui de Mario, ce qui déplaisait fortement à Nintendo, car cela aurait donné un avantage à Sonic dans la course fictive. Cette information provient d'une récente interview de Ryoichi Hasegawa, ancien producteur chez SEGA Japon.

Source : https://mynintendonews.com/2026/01/17/former-sega-producer-says-nintendo-wanted-art-for-mario-sonic-olympic-games-changed-as-sonics-foot-was-in-front-of-marios/
    posted the 01/18/2026 at 06:19 PM by link49
    comments (9)
    olex posted the 01/18/2026 at 06:37 PM
    Ce n'est clairement pas mieux, car ça sous-entend que Sonic attend volontairement Mario, plus lent, ce qui affirme davantage la supériorité du hérisson.
    flom posted the 01/18/2026 at 06:41 PM
    Tout ça pour un jeu vraiment dispensable
    mercure7 posted the 01/18/2026 at 06:41 PM
    Testament https://youtu.be/Nm0YcjNdqZE?si=CG_PBH43f-bcfCN2
    hyoga57 posted the 01/18/2026 at 06:53 PM
    Ces fragiles bordel.
    senseisama posted the 01/18/2026 at 06:58 PM
    Comme si le plombier allait dépassé le hérison le plus rapide de l'univers
    testament posted the 01/18/2026 at 07:01 PM
    mercure7
    akinen posted the 01/18/2026 at 07:05 PM
    Sonic est plus rapide de toute façon, c’est sa caractéristique principale.

    Comment Mario gère le fait que Luigi saute plus haut que lui?
    derno posted the 01/18/2026 at 07:10 PM
    hyoga57
    bah tu sais pour la conception du système amarrage à ISS ils ont été obligé de créer un système de ventouse car ni les russes ni les américains ne voulaient être le système d'enclenchement "femelle" (celui qui se fait "pénétré" par le le système d'accroche)....et ça a visiblement couté bonbon à concevoir^^"
    Donc que nintendo puisse tiquer sur ce genre de détail visiblement anodin ça ne me surprend pas.
    tynokarts posted the 01/18/2026 at 07:21 PM
    Parfois, il vaut mettre les différents de côté et profiter de l’aventure.
    Au fait, c’est pour quand Mario et les Lapins Crétins 3 sur N-Switch 2 ?
