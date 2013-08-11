L'une des nouvelles les plus surprenantes du jour est que Nintendo n'était pas satisfait des illustrations originales de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. La raison ? Le pied de Sonic était initialement placé devant celui de Mario, ce qui déplaisait fortement à Nintendo, car cela aurait donné un avantage à Sonic dans la course fictive. Cette information provient d'une récente interview de Ryoichi Hasegawa, ancien producteur chez SEGA Japon.
Comment Mario gère le fait que Luigi saute plus haut que lui?
bah tu sais pour la conception du système amarrage à ISS ils ont été obligé de créer un système de ventouse car ni les russes ni les américains ne voulaient être le système d'enclenchement "femelle" (celui qui se fait "pénétré" par le le système d'accroche)....et ça a visiblement couté bonbon à concevoir^^"
Donc que nintendo puisse tiquer sur ce genre de détail visiblement anodin ça ne me surprend pas.
