Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
ouroboros4
ouroboros4
Jeff Bezos prédit la fin du PC Gaming
Jeff Bezos prédit la fin du PC gaming : plus de machine, que de la puissance dans le cloud


Depuis plusieurs années, une idée revient avec insistance dans les débats technologiques : le PC gaming traditionnel serait voué à se transformer radicalement. Non pas parce que les joueurs s’en détournent, mais parce que le modèle économique et industriel qui soutient l’informatique hautes performances arrive à un point de bascule. Hausse constante des prix du matériel, dépendance aux chaînes de production asiatiques, priorisation des puces d’intelligence artificielle par les fondeurs… Tous les signaux indiquent qu’un changement profond se prépare.

Cette vision ne provient plus seulement d’analystes ou de passionnés du secteur. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a récemment exprimé une conviction claire : posséder un PC puissant à domicile deviendra un jour inutile. À terme, la puissance de calcul sera centralisée dans d’immenses centres de données, et les utilisateurs accéderont à leurs jeux à distance, via des services cloud facturés à l’usage ou par abonnement.


Le PC gaming comparé à un générateur électrique d’un autre temps

Pour illustrer son propos, Jeff Bezos évoque une visite dans un musée où était exposé un ancien générateur électrique individuel, utilisé avant la généralisation des réseaux nationaux. À l’époque, chacun devait produire sa propre électricité. Aujourd’hui, ce modèle a disparu au profit d’un réseau centralisé. Selon lui, le PC gaming suit la même trajectoire.

Dans ce futur qu’il décrit, la puissance ne résidera plus dans une tour installée sous un bureau, mais dans des serveurs distants. L’utilisateur n’aura besoin que d’un écran, d’une connexion internet et de périphériques basiques. Le rendu graphique, les calculs physiques et les moteurs de jeu tourneront intégralement dans le cloud.


Un modèle économique déjà en marche

Ce basculement ne sort pas de nulle part. Toute l’industrie technologique a déjà adopté la logique du service. La musique est passée du CD au streaming, la vidéo du Blu-ray aux plateformes à la demande, et les logiciels aux abonnements. Le jeu vidéo suit exactement la même voie.

Des services comme GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming ou Amazon Luna prouvent qu’il est déjà possible de jouer à des titres exigeants sans machine locale haut de gamme. Si la latence et la qualité du réseau restent des facteurs critiques, les progrès constants de la fibre et des réseaux mobiles réduisent progressivement ces contraintes.

Dans le même temps, les fabricants de processeurs et de cartes graphiques concentrent désormais leurs capacités de production sur les puces destinées à l’intelligence artificielle, bien plus rentables que le marché grand public. Résultat : pénuries, prix élevés et disponibilité irrégulière du matériel gaming.


La centralisation pour reprendre le contrôle industriel

Un autre enjeu structurel se dessine : la dépendance occidentale à la production asiatique. Cartes mères, mémoires, GPU et assemblage sont majoritairement réalisés en Asie. Centraliser la puissance de calcul dans des centres de données locaux permettrait de réduire cette dépendance tout en simplifiant la logistique.

Au lieu de produire des millions de PC haut de gamme dispersés chez les particuliers, il suffirait d’équiper des fermes de serveurs optimisées. Moins de diversité matérielle, moins de transport, moins de maintenance, et un contrôle total sur l’infrastructure. Un modèle que maîtrisent déjà Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud.


Vers un monde où la puissance se loue

Dans cette vision, l’utilisateur ne possédera plus sa machine de jeu. Il louera une capacité de calcul distante, comme il loue aujourd’hui un film ou un espace de stockage en ligne. L’avantage est évident : plus besoin d’investir plusieurs milliers d’euros dans un PC régulièrement mis à jour.

Mais cette évolution soulève aussi une question essentielle. Si l’abonnement s’arrête, l’accès disparaît. Plus de matériel personnel, plus d’indépendance technique, plus de contrôle sur ses performances. La relation entre joueurs et industrie s’en trouve profondément modifiée.


Une transition déjà engagée

Personne ne prétend que le PC gaming disparaîtra du jour au lendemain. Mais la trajectoire est claire : hausse des coûts matériels, priorité donnée à l’IA, montée des services cloud et amélioration des réseaux. À moyen terme, posséder un PC gaming haut de gamme pourrait devenir une pratique de niche, réservée aux passionnés.

Pour le grand public, accéder à la puissance distante deviendra plus simple, plus flexible et économiquement plus attractif. Reste à savoir si les joueurs accepteront de troquer la propriété de leur machine contre la commodité du cloud.


La prochaine décennie sera décisive

Jeff Bezos ne fait probablement qu’anticiper un mouvement déjà en cours. Nous entrons dans une période charnière où le matériel personnel hautes performances pourrait progressivement céder la place à la puissance centralisée.

Le PC gaming ne mourra pas, il changera de forme. Moins de tours sous les bureaux, plus de serveurs dans les data centers. Moins de propriété, plus d’abonnement. La manière dont les joueurs réagiront à cette transformation définira l’avenir du jeu sur PC pour les dix prochaines années.



https://www.hardwarecooking.fr/jeff-bezos-predit-la-fin-du-pc-gaming-plus-votre-machine-et-que-de-la-puissance-dans-le-cloud/
    posted the 01/18/2026 at 05:09 PM by ouroboros4
    comments (29)
    grundbeld posted the 01/18/2026 at 05:17 PM
    Quelle vision dystopique. Si j’étais un PCiste j’en voudrais pas de ce monde là.
    skuldleif posted the 01/18/2026 at 05:30 PM
    apres la xbox qui meurt c'est le PC qui meurt restera que playstation et nintendo qui par miracle nous concocteront des machines a bas cout
    si c'est pas magnifique
    51love posted the 01/18/2026 at 05:41 PM
    grundbeld il est pas tellement question des PCistes ici, c'est une vision bien plus globale du gaming qui impactera les consoles.

    1.il enfonce un peu des portes ouvertes même si c'est théorique car on parle du futur.

    En parlant de PC gaming, déjà j'engloberai aussi les consoles, vu que le grand public est plutôt sur console et qu'il sera j'imagine plus enclin à passer au cloud que les joueurs passionnés qu'on retrouve sur console et sur PC.

    2. Les architectures PC survivront aux architectures consoles pour plusieurs raisons évidentes, et on le constate de plus en plus dans l'orientation que prennent Microsoft et Sony.

    Peut être pas la PS6, mais a coup sur les PS7 ou PS8 seront des architectures PC, universelle, sans aucune spécificité hardware exotique qui ne font plus pencher la balance en leur faveur.

    Ça sera nettement mieux en terme d'optimisation (contrairement à ce qu'on peut penser à première vue), de rétrocompatibilité, et bcp moins risqué, car si la machine est décevante, on peut perdre le soutien des tiers a caus du dev spécifique à la machine. Ce qui n'arrivera pas sur une architecture universelle comme le PC.


    Bref, faut pas s'imaginer que le PC gaming va disparaitre au profit du cloud gaming, c'est ce qu'on pourrait croire en lisant l'article, c'est au contraire tout le contraire qui est en train de se passer.

    Le PC gaming sera certainement le dernier bastion face au cloud gaming s'il venait à devenir ultra majoritaire, mais c'est pas pour demain.
    grospich posted the 01/18/2026 at 05:42 PM
    Pourtant Stadia est passé par là et on sait comment ça s'est fini...
    malroth posted the 01/18/2026 at 05:44 PM
    Et puis en cas de tensions avec des pays, coupure reseau internet et hop, finito son monde ^^

    un peu comme en Iran ils ont coupé tout internet (starlink complet) a tout le pays.

    Le reseau est facilement attaquable et donc miser 100% sur le cloud c'est une folie.
    malroth posted the 01/18/2026 at 05:46 PM
    Perso jamais je jouerai avec des abonnements. J'ai jamais pris de game pass, netflix ou autre. Le jour où je ne peux pas acheter mon jeu et jouer, j'arreterai tout simplement. J'ai assez profiter en plus (joueur depuis 1991).

    Apres ceux qui naitront avec le cloud peutetre ils seront contents. Je sais pas
    syst59 posted the 01/18/2026 at 05:47 PM
    Ok super mais si on veut faire de la bureautique avec un pc justement on fais comment? Pour regarder netflix justement, j'ai besoin d'un pc, une tablette ou une tv avec l'appli par exemple… après il parle juste du pc gaming ok… mais bon on aura toujours besoin d'un support le 100% cloud pour tout j'y crois pas une seconde
    pcverso posted the 01/18/2026 at 05:56 PM
    shambala93 posted the 01/18/2026 at 06:07 PM
    Je ne vois pas en quoi la hausse du matériel a causse de l’ia ne toucherait que le Pc. C’est tous les appareils potentiel. Jusqu’à la bagnole d’ailleurs !

    Mais lorsqu’on pourra plus acheter leurs appareils, on utilisera l’ia avec quoi ? Le saint esprit ?

    Bref, j’espère que si bulle il y a, que cette dernière éclatera de façon violente et définitive !
    parrain59 posted the 01/18/2026 at 06:10 PM
    Quand on voit le prix d'un PC gaming et le prix d'un abonnement Geforce now, le choix est vite fait
    sonilka posted the 01/18/2026 at 06:11 PM
    Mais que Jeff nous explique pourquoi les prix explosent ? Vas y Jeff, dis nous. Bien sur que cette situation l'arrange, lui il vend du cloud. Comme sa clique de potes chez MS, Google, Nvidia et compagnie. Une belle bande d'enculés. J'en veux pas de leur futur qui impose et ne laisse pas le choix. Mais je sais que j'ai deja perdu vu la société de consommation abrutie dans laquelle on vit. Et ce n'est certainement pas les générations à venir qui changeront la donne. Ils ne sauront que trop peu ce que signifie posséder. Et pas seulement dans le jv. Bref si y en a ici qui sont optimistes pour les 25 années à venir, qu'ils nous fassent signe. Moi je ne vois aucune lumière à l'horizon, juste un énorme mur vers lequel on fonce le sourire aux lèvres.
    shambala93 posted the 01/18/2026 at 06:14 PM
    sonilka
    Avec les coûts de la ram, les prix des serveurs et autres vont exploser également. Donc les abonnements les services et consorts.

    J’ai hâte que tout explose et qu’on revienne à la raison !
    licran posted the 01/18/2026 at 06:15 PM
    Ce genre de vision oublie bien souvent le facteur humain qui est très loin d'obéir à une logique mathématique.
    La dernière prédiction en date était sur les voitures électriques où des technocrates européen ont voulu imposer un modèle déconnecté de la réalité du continent. Tout le monde a suivi sauf les consommateurs, marché qui s'effondre, des marques historiquement très prisés au bord de la disparition.
    C'est tout à fait logique comme prédiction mais je saurais pas aussi catégorique, les pcistes sont d'ardant défenseur de l'autonomie, de la liberté, je prendrais un exemple con, l'IA qui est l'exemple type de la techno centralisé, sur pc il y a toute une communauté qui fait tourner différent modèle d'ia en natif sur leur pc.
    tripy73 posted the 01/18/2026 at 06:17 PM
    "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux"
    Les mecs rêvent d'avoir un contrôle total sur ce qu'on fait et utilise, couplé au crédit social c'est le meilleur moyen de rendre les gens docile et obéissant, tout en leur garantissant une rente régulière d'argent via les abonnements...

    Paf contre eux auront le champ libre pour profiter de tout ce qu'ils veulent sans aucune limite. Bref, une seule chose à lui dire, va bien te faire foutre.
    thedoctor posted the 01/18/2026 at 06:26 PM
    La boucle du PC mort
    solarr posted the 01/18/2026 at 06:36 PM
    "Ne possédez rien et vous serez heureux". Cette phrase est et sera de plus en plus d'actualité.

    Vous comprenez pourquoi le démat' est un problème mondial ?
    Les gens ne comprennent qu'ils jouent le jeu des 6 milliardaires versés dans la tech.

    tripy73 ah ben tiens, j'allais le dire
    5120x2880 posted the 01/18/2026 at 06:40 PM
    grundbeld C'est strictement la même chose, sauf que le PC qui stream n'est plus dans la chambre mais chez Amazon. Après c'est que l'avis d'un marchand de tapis sur l'industrie du tapis.

    grospich Stadia c'était une machine que tu achètes, en soit ça n'a pas bidé à cause de la techno, c'est le manque de jeux, le prix de base etc. La comparaison n'est pas honnête, c'est comme si tu disais que puisque la Dreamcast a bidé, les prochaines consoles vont bider aussi.
    solarr posted the 01/18/2026 at 06:41 PM
    Plus d'exigences sur la planète, plus de besoins en eau à cause de l'informatisation à outrance dans notre quotidien, écrans de voiture compris.
    J'imagine très bien une facture impayée et votre voiture bloquée à distance.
    dabaz posted the 01/18/2026 at 06:42 PM
    shambala93 Je suis pessimiste sur un retour à la raison. On est en train de développer une dépendance à l'IA préoccupante.
    solarr posted the 01/18/2026 at 06:51 PM
    DLSS
    Gemini
    ChatGPT
    Ai Automotive

    Indispensables ?
    mafacenligne posted the 01/18/2026 at 06:52 PM
    l'auto- destruction de l'humanité est en marche !
    draven86 posted the 01/18/2026 at 06:52 PM
    Quelle horreur.
    romgamer6859 posted the 01/18/2026 at 06:57 PM
    Un enfer.

    Le local sera toujours mieux.
    leonsilverburg posted the 01/18/2026 at 07:02 PM
    Vu comment une grande partie des joueurs a malheureusement accepté le démat, il ne fait aucun doute qu’on ira dans cette voie.
    Mais quand ?
    kurosu posted the 01/18/2026 at 07:10 PM
    On dirait le monde dans les film sf
    Ça va être beau la consommation
    wickette posted the 01/18/2026 at 07:27 PM
    Ils ont un interet économique à passer du compute personnel à du cloud que ce soit les jeux ou autre.

    De ce fait ce n'est pas une prédiction objective mais un souhait qui aurait de grosses retombées économiques pour eux .


    Pour moi c'est comme ceux qui prédisaient que le jeux-video ce sera la VR le futur, on connait le résultat. Ne croyez pas tout
    grospich posted the 01/18/2026 at 07:49 PM
    En plus Amazon on voit ce que ça donne avec New World : on ferme et pas de remboursement, génial !

    Maintenant imaginez tous vos jeux que vous allez acheter sur le Amazon Cloud Games (nom imaginaire) et que finalement ça marche pas ? Fermeture du service + vous perdez tous vos jeux et pas de remboursement.
    predagogue posted the 01/18/2026 at 07:50 PM
    Ces connards ont la fâcheuse habitude de prédire ce qui va dans le sens de leur business.
    icebergbrulant posted the 01/18/2026 at 08:24 PM
    Qu’est ce que j’en ai marre de ces riches, ici, Américains, qui veulent le tout automatique, le tout dématérialisé, le "tout profit sans bouger", etc...

    C’est décidé, je me barre !
    Je vais déménager au Groenland me ressourcer, au moins là-bas, je serai tranquille !?!
