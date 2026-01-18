profile
all
Après la pénurie de puce cachera t-elle celle du cuivre (CM, GPU) ?
Solarr the PC Master
Greenland, la dernière tentation des USA, et, pour les autres puissances, la fonte des glaces, une opportunité pour la circulation des marchandises sans interdépendances en zone arctique, et l'exploitation des richesses naturelles.


Le Monde en cartes






Voitures & Ingénierie (à partir de la 2e minute - cuivre - cobalt - nickel - platine)

Pour construire la batterie d'1 seule Renault 5, il faut 34kg de nickel, 11kg de cobalt & 90 Kg de cuivre...

https://www.youtube.com/watch?v=jUrgnLrqf9I
    posted the 01/18/2026 at 03:41 PM by solarr
    comments (5)
    lefab88 posted the 01/18/2026 at 04:06 PM
    une chose est sur...la prochaine guerre sera une guerre pour les ressources.
    jackfrost posted the 01/18/2026 at 04:10 PM
    La guerre du Tibérium... J'ai l'impression de voir une partie de Monopoly avec Trump et Vlad.
    malroth posted the 01/18/2026 at 04:11 PM
    Vivement la pénurie de TOUT, comme ça personne n'a rien et on sera tous égaux
    kikoo31 posted the 01/18/2026 at 04:25 PM
    malroth la fin de la technologie internet
    donc la fin de l'économie
    le gros soucis c'est que ça va creer un cataclysme
    Je saurais pas te dire en quoi mais le monde va s'effronder si c est le cas
    malroth posted the 01/18/2026 at 04:49 PM
    kikoo31 je vois ce que tu veux dire, un genre d'extinction des dinausores mais en moins brute, moins physique. On s' auto détruira via la technologie.

    Ça risque de faire tres mal en effet car notre monde actuel n'est pas pensé pour tourner sans ça. Sauf dans certains pays qui n'ont pas évoluer avec ça et donc ne seront pas trop impacté, mais le monde occidental... Aie
