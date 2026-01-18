Voici une courte vidéo présentant les tenues lunaires pour Hugh et Diana dans PRAGMATA. Ces costumes spéciaux seront exclusifs à l’édition Deluxe du jeu ou via le Shelter Variety Pack (un pack de contenu téléchargeable).
La sortie du titre est toujours prévue pour le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.
J'aime bien la musique aussi.
Tu peux trouver ça sur Spotify, Youtube and co.
Merci de l'info, j'étais pas du tout au courant, je vais check ça car je trouve l'ost et l'ambiance du jeu complètement dingue pour l'instant.