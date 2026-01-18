- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Pragmata
3
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
marchand2sable
marchand2sable
Pragmata : présentation de la tenue Lunar de l’édition Deluxe


Voici une courte vidéo présentant les tenues lunaires pour Hugh et Diana dans PRAGMATA. Ces costumes spéciaux seront exclusifs à l’édition Deluxe du jeu ou via le Shelter Variety Pack (un pack de contenu téléchargeable).

La sortie du titre est toujours prévue pour le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=gKQyZwBjoPs


Capcom - https://www.youtube.com/watch?v=gKQyZwBjoPs
    adamjensen
    posted the 01/18/2026 at 03:30 PM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 01/18/2026 at 03:32 PM
    On peut enfin écouter le main theme sans les bruitages de la bande-annonce.
    adamjensen posted the 01/18/2026 at 03:33 PM
    Marrant et mignon les costumes.
    J'aime bien la musique aussi.
    kujotaro posted the 01/18/2026 at 04:07 PM
    Magnifique la tenue
    guiguif posted the 01/18/2026 at 04:15 PM
    marchand2sable Ya une mini-OST qui est sortie en meme temps que la demo avec notamment cette musique et la version chanté entendu dans le trailer des Game Awards.
    Tu peux trouver ça sur Spotify, Youtube and co.
    marchand2sable posted the 01/18/2026 at 04:37 PM
    guiguif

    Merci de l'info, j'étais pas du tout au courant, je vais check ça car je trouve l'ost et l'ambiance du jeu complètement dingue pour l'instant.
