Jeux Video

Kurt Kuhlmann, ancien loremaster de la franchise Elder Scrolls et co-responsable de Skyrim, a révélé auprès de PC Gamer quels étaient ses plans initiaux pour le scénario de The Elder Scrolls VI :- Scénario façon l'Empire Contre Attaque- Aurait mis en avant la caste elfique suprémaciste des Thalmor et l'ordre d'Aldmeris- Les Thalmor aurait mis en place leurs plans évoqués dans Skyrim, celui de l'unification de Tamriel pour revenir à l'ancienne ère : la domination absolue des elfes sur les autres peuples.- Et la surprise donc : l'élu (le joueur) échoue dans sa quête et les Thalmor parvienne à leurs fins, ouvrant les portes de The Elder Scrolls VII.Kurt Kuhlmann reconnaît néanmoins aujourd'hui que ses anciens patrons auraient probablement gueulé devant un tel cliffhanger, à une époque où il faut plus de 10 ans entre 2 épisodes.Rappel :Kurt Kuhlmann a quitté Bethesda en 2023 suite à une embrouille avec le dirigeant Todd Howard. Ce dernier lui aurait promis de diriger le développement de The Elder Scrolls VI une fois bouclé le chantier Fallout 4. Puis il y a eu finalement Fallout 76, puis Starfield, et Kuhlmann a patienté 11 ans pour qu'au final, le rôle soit attribué à quelqu'un d'autre.