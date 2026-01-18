Déjà présent dans mon top de 2025 où l’unique visuel qu’on avait était celui-ci. Depuis, le biopic sur Michael Jackson qui sera incarné par un de ses neveux, Jaafar Jackson, a eu droit à son propre trailer qui donne plutôt envie. Jaafar paraît crédible dans le rôle de son oncle (le fait d’être issu de la même famille aide pas mal aussi), et ça semble inclure des moments clés ayant contribué à l’ascension du Roi de la Pop. Dont son tout premier Moonwalkà la Motown 25.
Et au vu du contenu, ça laisse clairement sous-entendre que ce film ne couvrira pas l’intégralité de sa carrière. Et qu’une seconde partie devrait arriver dans la foulée. Mais ce qui est sûr, c’est que ça ira à minima jusqu’à la période de sa mythique tournée « Bad Tour » à la fin des années 80.
Et histoire de rester dans le thème du biopic, je me permets de partager un chouette fan trailer par la chaine YouTube SWG / SingleWhiteGlove. Avec de véritables images d’archives et clips.
N°9 : Greenland: Migration (14/01/2026)
Pour la petite histoire, le précédent opus Greenland – Le Dernier refuge, fut le premier film que j’avais vu lors de la réouverture des cinémas pendant le COVID en 2020.
Et en tant qu’amateur des films catastrophes qui ont marqué mes jeunes années, tels qu’Armageddon, Deep Impact, Le Jour d’Après, ou 2012 pour ne lister que ceux-là, forcément que ce Greenland serait pour moi. Et c’était pas mal du tout. Car contrairement aux précédemment cités qui se concentraient essentiellement sur les effets visuels au détriment du scénario et de la cohérence scientifique, le film de Ric Roman Waugh se focalisait davantage sur l’aspect psychologique et humain face à une catastrophe naturelle d’ampleur planétaire qui implique des milliards de victimes.
Et peu de temps avant de préparer ce top, j’ai été surpris d’apprendre qu’il y aurait une suite, une vraie. Se situant 5 ans après l’impact, et centré sur les survivants qui ont pu se réfugier in extremis dans le bunker au Groenland. Ce qui est déjà inédit dans le genre. Et rien que pour ça, je suis très curieux du résultat. Chose qui devrait arriver très vite de mon côté, puisqu’il est sorti cette semaine.
N°8 : Astérix – Le Royaume de Nubie (02/12/2026)
Après les très bons films d’animation par Louis Clichy et Alexandre Astier que furent Astérix – Le Domaine des Dieux en 2014, et Astérix – Le Secret de la potion magique en 2018, j’ai une attente particulière envers ce prochain volet. Qui, cette fois, n’est pas réalisé par le duo cité (l’un devait être surement trop occupé par le second film Kaamelott), mais par Alexandre Heboyan.
Et ça se sent, rien qu’en regardant le trailer. Avec une patte graphique qui se distingue nettement des précédents films. Surtout du côté des irréductibles Gaulois. Et cette fois, ça n’adaptera pas une histoire déjà connue des BD. Puisqu’on part sur un scénario totalement original qui emmènera nos protagonistes en Afrique Centrale.
N°7 : Avengers: Doomsday (16/12/2026)
Quand Doomsday sera sorti en salles, 7 années le sépareront de son prédécesseur Endgame (dont j’avais déjà parlé) qui fut l’un des derniers films de la Phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Et à l’époque, cet univers cinématographique était clairement à son apogée. Autant en termes de box-office, que de qualité. Encore aujourd’hui, je considère Avengers Infinity War comme était le meilleur de tous.
Et en 7 ans, beaucoup de choses se sont passées du côté du MCU. En bien, comme en moins bien. Avec des séries à qualité variable qui ont vu le jour dès la Phase 4. Et des films qui, pour certains, étaient soit pas géniaux, soit datés visuellement. En 1 mot comme en 100, c’était nettement mieux avant.
Et c’est pour ça que mes attentes envers ce Doomsday sont très modérées. Nul doute que le film fera son effet au box-office, même si je ne parierai pas sur un succès aussi fulgurant que les anciens Avengersen leurs temps. Sachant qu’Endgame est actuellement le second plus gros succès de l’histoire du cinéma avec 2,8 milliards de dollars de recettes. Juste derrière le premier Avatar de James Cameron qui en a rapporté 2,9 milliards.
Par contre, je trouve la campagne de promo un peu exagérée pour un film qui sort dans 11 mois. Puisqu’à ce jour, il y a déjà eu 4 teasers avec Steve Rogers (dont le retour est pour moi un aveu d’échec), Thor, les X-Men, ainsi que les Wakandais et 4 Fantastiques.
C’est comme si la production avait peur que leur film se foire en salles. Et vu ce qu’il y aura en face le même jour (et qui est plus bas dans mon classement), je pense qu’il y a de bonnes raisons de s’inquiéter du côté de Marvel.
N°6 : Spider-Man: Brand New Day (29/07/2026)
Pour le coup, j’ai bien plus d’attentes envers le film qui précédera Doomsday au sein de la Phase 6. Le prochain film Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle-titre. Faisant suite à No Way Home (dont j’ai aussi déjà parlé) où Peter Parker avait été effacé de la mémoire collective par le Dr Strange à sa demande.
On pourrait considérer ça comme une sorte de semi-reboot. Puisqu’on verra l’homme-araignée évoluer dans un univers où personne ne sait qui il est derrière le masque. Pas même ses plus proches amis MJ et Ned qui ont oublié l’existence de Peter.
Et il faut dire que cette simple photo de tournage, qui est l’une des plus stylées dans le média, donne pas mal envie.
N°5 : Disclosure Day (10/06/2026)
Le simple fait de revoir la légende Steven Spielberg sur de la Science-Fiction suffit à me hyper moi, et visiblement énormément d’autres si j’en crois les 31 millions de vues du trailer à l’heure actuelle.
Dans ce Disclosure Day, il sera question d’invasion extraterrestre. Un sujet que le Steven ne connait que trop bien. Mais ici, ça sera sous une forme beaucoup plus subtile et « familière » pour le dire ainsi. En tête d’affiche, on retrouve Emily Blunt qui incarne une Miss Météo, et que j’avais beaucoup apprécié dans Oppenheimer et Edge of Tomorrow. Le « héros » Josh O’Connor qui m’est inconnu. Et Colin Firth qui m’avait marqué dans les Kingsman.
Et la cerise sur le gâteau, c’est qu’une autre légende rejoindra le projet sous le nom de John Williams. Signant sa 30e collaboration avec Spielberg. Vivement.
N°4 : L’Odyssée (15/07/2026)
Un de mes réalisateurs fétiches qu’est Christopher Nolan, fera son retour avec une adaptation du poème de L’Odyssée d’Homère qui prend place durant la Guerre de Troie. Et annoncé via le trailer le plus populaire de mon classement avec pas moins de 39 millions de vues. Un film qui sortira 3 ans (à quelques jours près) après son Oppenheimerque j’avais trouvé correct sans briller. Et également 2 semaines avant le Spider-Man. La concurrence risque d’être rude, mais il y aura pire qu’eux.
Comme souvent avec le réalisateur, on aura droit à un casting 5 étoiles composé de Matt Damon en Ulysse, Benny Safdie en Agamemnon, Tom Holland en Télémaque, Anne Hathaway en Penelope, Zendaya en Athena, Robert Pattinson en Antinous, et bien d’autres encore.
N°3 : Dune – Troisième Partie (16/12/2026)
Son prédécesseur était très bien classé dans mon top 10 de 2024, il va sans dire que j’attends de pied ferme ce 3e, et à priori, dernier volet des films Dune par Denis Villeneuve. Même si pour l’instant, il faudra se contenter de cette unique photo prise dans le désert, et datant du début du tournage en juillet 2025.
En termes de scénario, on sait que cet opus adaptera le roman Le Messie de Dune par Frank Herbert, qui prendra place plusieurs années après les précédents films. On retrouvera donc un Paul Atreides devenu empereur, toujours incarné par Timothée Chalamet. Et certainement plus dangereux qu’il ne l’était dans le second volet où on le voyait basculer progressivement du « côté obscur ».
Plus haut, je finissais la section sur Avengers Doomsday en évoquant un autre film qui lui fera face. Et c’est ce Dune 3. Qui, à moins d’un report (chose qui est déjà arrivé pour le 2e opus), est prévu lui aussi pour le 16 décembre 2026. C’était même le premier des deux films à avoir verrouillé cette date.
Deux des plus gros blockbusters de l’année qui sortent le même jour, c’est exactement ce qu’il s’est passé avec Oppenheimer et Barbie trois ans plus tôt. Une confrontation qui a été rebaptisée Barbenheimer pour l’occasion, et est rapidement devenue un meme.
En tout cas, ça risque d’être une bataille très intéressante à suivre. Même si je pense qu’Avengers rapportera davantage que Dune au box-office. Reste à voir lequel aura le meilleur succès critique. Je prépare les pop corn d’avance.
N°2 : Super Mario Galaxy, le film (03/04/2026)
En 2023, le premier film Super Mario Bros (dont j’ai parlé) était le numéro 1 demon top 10. Et il aurait pu l’être à nouveau cette année si un certain film japonais n’avait pas annoncé sa date de sortie il y a quelques jours. Révélé pour la première fois lors du Nintendo Direct du 12/09/2025 avec un teaser, il a fallu attendre un Direct spécialement consacré à ce film pour avoir le trailer que vous avez sous les yeux, avec l’annonce de Brie Larson et Bennie Safdie dans le casting. Respectivement dans les rôles d’Harmonie et de Bowser Jr.
Ayant bien apprécié le premier volet, et en tant que grand fan des Super Mario Galaxy (dont j’ai aussi parlé), je ne raterai cette suite pour rien au monde. Même si j’appréhende déjà le côté fan service avec des easter eggs partout et tout le temps. Surtout que Jack Black en a remis une couche en annonçant que les fans des jeux allaient être servis avec ce film.
Mentions honorables
Digger (30/09/2026)
Film de Alejandro González Iñárritu (Birdman, The Revenant). Avec Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, et Jesse Plemons.
All You Need is Kill (16/01/2026)
Film de Kenichiro Akimoto qui est une adaptation du Light Novel de Hiroshi Sakurazaka (2004), et du manga de Ryōsuke Takeuchi (2014).
Projet dernière chance (18/03/2026)
Film de Phil Lord et Christopher Miller (21 Jump Street, La Grande Aventure LEGO). Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Liz Kingsman, James Ortiz, et Milana Vayntrub.
Good Luck, Have Fun, Don’t Die (13/02/2026)
Film de Gore Verbinski (Pirates des Caraïbes 1, 2, 3). Avec Sam Rockwell, Zazie Beetz, Michael Peña, Juno Temple, et Haley Lu Richardson.
N°1 : Godzilla Minus Zero (06/11/2025)
Le 10 janvier 2026, les comptes Twitter de Godzilla Toho publièrent une première affiche de la suite de Godzilla Minus One (dont j’ai parlé). Avec une date de sortie fixée au 3 novembre 2026 au Japon. Soit 3 ans jour pour jour après le premier volet. Et également le 6 novembre de la même année aux États-Unis. Ce qui laisse espérer une sortie mondiale pour la même période.
Chose qui n’était pas le cas pour le premier volet. Qui, pour les premières séances en France, n’était diffusé que les 7 et 8 décembre 2023. Pour ensuite ressortir le 17 janvier 2024 pour une distribution plus classique.
Et autant dire que quand j’ai vu le tweet pour Minus Zero, j’ai su instantanément qu’il serait en tête de mes films les plus attendus de 2026. J’ignore dans quelle direction partira Takashi Yamazaki, mais vu la qualité du premier, et le fait qu’il a même été oscarisé dans la catégorie des meilleurs effets visuels en 2024 (pour un budget de « seulement » 10 millions de dollars faut le rappeler), j’ai déjà toute confiance en ce projet.
Voilà pour mes attentes cinématographiques de 2026. Dites-moi les vôtres dans les commentaires.