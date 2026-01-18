Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
suzukube
Big Hops en version physique ?
Bonjour à tous, en ce moment je joue à Big Hops sur ma Switch 2, et j'adore le jeu ! Comme je sais que beaucoup ici refuseront d'acheter le jeu s'il n'est pas en physique, savez-vous si une telle version du jeu existe ? Merci d'avance.

Otakugame.fr - https://otakugame.fr/decouvrez-big-hops-le-jeu-de-plateforme-inde-qui-fait-vibrer-la-nintendo-switch-2/
    tags : mario inde
    posted the 01/18/2026 at 11:56 AM by suzukube
    sph1x posted the 01/18/2026 at 12:06 PM
    Connaissais pas mais il a l'air pas mal
    J'espère effectivement qu'il sortira en physique pour me le prendre
