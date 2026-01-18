Sur le LinkedIn de Ben Wanat, le vétéran reconnu pour son travail sur la série Dead Space à l'époque chez Visceral, avait récemment fondé un nouveau studio indépendant appelé Lurker Entertainment. En cliquant sur son profil, j'ai vu qu'avant cela, il avait travaillé chez Sledgehammer Games pendant 6 ans et qu'il était directeur créatif senior sur un RPG d'action non annoncé.Comme il a quitté Sledgehammer en août, je me demande si ce jeu est toujours en cours de développement. Je sais que Microsoft a annulé de nombreux projets au cours de l'année dernière. Je me demande également s'il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un RPG d'action Call of Duty, mais qui sait ?