Sledgehammer Games travaille/travaillait sur un Action/RPG
Sur le LinkedIn de Ben Wanat, le vétéran reconnu pour son travail sur la série Dead Space à l'époque chez Visceral, avait récemment fondé un nouveau studio indépendant appelé Lurker Entertainment. En cliquant sur son profil, j'ai vu qu'avant cela, il avait travaillé chez Sledgehammer Games pendant 6 ans et qu'il était directeur créatif senior sur un RPG d'action non annoncé.

Comme il a quitté Sledgehammer en août, je me demande si ce jeu est toujours en cours de développement. Je sais que Microsoft a annulé de nombreux projets au cours de l'année dernière. Je me demande également s'il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un RPG d'action Call of Duty, mais qui sait ?

Resetera - https://www.resetera.com/threads/sledgehammer-games-is-was-working-on-an-action-rpg.1395010/
    posted the 01/18/2026 at 11:46 AM by chester
    shanks posted the 01/18/2026 at 12:22 PM
    J'ai pas confiance en le terme "RPG" chez certains éditeurs.

    Si c'est une campagne de x Call of en coop avec de l'xp pour des perks, les mecs sont capables d'y mettre la mention RPG.
    kujotaro posted the 01/18/2026 at 12:39 PM
    Ce serait bien si c'était vrai. Il nous faut de nouvelles licences AAA. Il nous faut aussi des AA variés et moins conséquents (une dizaine d'heures, comme à l'époque ps3).
