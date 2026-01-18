Dans ce troisième épisode de Radical Dreamer, Bejito discute JRPG avec Mehdi El Kanafi, le co-fondateur de Third Éditions. (le meilleur des deux mondes)

Pour ceux qui ne connaissent pas, Radical Dreamers, c’est un podcast présenté par Bejito où il invite des passionnés de JRPG. Chacun raconte ses souvenirs, ses coups de cœur et pourquoi certains jeux l’ont marqué.Une petite émission cosy, entrecoupée d’anecdotes sur les jeux et leurs créateurs. Je recommande chaudementN’hésitez pas a venir sur son discord, si vous aimez parler et débattre de jrpg, l'ambiance y est très cool et surtout saine(c'est rare)