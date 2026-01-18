profile
Fantasian
name : Fantasian
platform : PC
editor : N.C
developer : Mistwalker
genre : RPG
other versions : Switch
rbz
rbz
La rencontre JRPG avec Mehdi El Kanafi - RADICAL DREAMERS #03
Dans ce troisième épisode de Radical Dreamer, Bejito discute JRPG avec Mehdi El Kanafi, le co-fondateur de Third Éditions. (le meilleur des deux mondes)


Pour ceux qui ne connaissent pas, Radical Dreamers, c’est un podcast présenté par Bejito où il invite des passionnés de JRPG. Chacun raconte ses souvenirs, ses coups de cœur et pourquoi certains jeux l’ont marqué.

Une petite émission cosy, entrecoupée d’anecdotes sur les jeux et leurs créateurs. Je recommande chaudement 

N’hésitez pas a venir sur son discord, si vous aimez parler et débattre de jrpg, l'ambiance y est très cool et surtout saine(c'est rare)

akiba road - https://www.youtube.com/@AKIBAROAD
    posted the 01/18/2026 at 10:58 AM by rbz
    51love posted the 01/18/2026 at 11:19 AM
    J'ai lu radical fish games

    En même temps j'ai vu ton nom.. et vu que tu as autant apprécié que moi CrossCode et que tu attends autant Alabaster Dawn que moi aussi... L'erreur était inévitable

    Merci pr le partage j'irai écouter ça
    rbz posted the 01/18/2026 at 11:26 AM
    51love Alabaster Dawn
    killia posted the 01/18/2026 at 12:31 PM
    J'aime beaucoup les podcast de des Edition Third. En l'occurrence les Red Alert (M. El Kanafi et N. Coursier) qui offre une lecture du jeu vidéo avec un angle toujours original est pertinent.

    Je vais regarder la vidéo, surtout si ça traite de Chronos Cross
