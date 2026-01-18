Nintendo organise généralement un Nintendo Direct en février, et il semblerait que Resident Evil Requiem en fasse partie ! Une manette Switch 2 Pro spéciale est prévue, et Capcom n'a toujours pas dévoilé l'amiibo Resident Evil Requiem. Il semblerait qu'ils aient un accord marketing avec Nintendo et qu'ils réservent la présentation de l'amiibo pour le Nintendo Direct. En attendant, deux figurines ont vu leurs réservations débuté :
Celle de Grace Ashcroft sortira le 10 septembre 2026 au prix de 180$ environ :
Celle de Leon S. Kennedy sortira elle le 19 novembre prochain, environ au même prix :
A voir si elles seront commercialisées plus tard dans un Pack ou une Edition du jeu.
Source : https://hobby-genki.com/en/resident-evil-biohazard/74874-capcom-figure-builder-creator-s-model-leon-s-kennedy-biohazard-requiem-16-scale-figure-4976219137300.html/
