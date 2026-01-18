Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Resident Evil Requiem
2
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18795
visites since opening : 32213990
link49 > blog
[Resident Evil Requiem] En attendant plus de détails lors du prochain Nintendo Direct


Nintendo organise généralement un Nintendo Direct en février, et il semblerait que Resident Evil Requiem en fasse partie ! Une manette Switch 2 Pro spéciale est prévue, et Capcom n'a toujours pas dévoilé l'amiibo Resident Evil Requiem. Il semblerait qu'ils aient un accord marketing avec Nintendo et qu'ils réservent la présentation de l'amiibo pour le Nintendo Direct. En attendant, deux figurines ont vu leurs réservations débuté :



Celle de Grace Ashcroft sortira le 10 septembre 2026 au prix de 180$ environ :





Celle de Leon S. Kennedy sortira elle le 19 novembre prochain, environ au même prix :





A voir si elles seront commercialisées plus tard dans un Pack ou une Edition du jeu.

Source : https://hobby-genki.com/en/resident-evil-biohazard/74874-capcom-figure-builder-creator-s-model-leon-s-kennedy-biohazard-requiem-16-scale-figure-4976219137300.html/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/18/2026 at 05:30 AM by link49
    comments (4)
    beyondgood074 posted the 01/18/2026 at 07:03 AM
    Les statuettes sont bien faites, le rendu des cheveux est fidèle à leur rendu sur la version Switch 2
    cyr posted the 01/18/2026 at 08:11 AM
    La manette je l'ai réservé.....
    J'en ai marre de devoir pour allumer ma switch2 utiliser ma manette gamecube, puis apres ma manette pro switch
    Et ensuite aller dans la gestion des manettes pour réinitialiser, et ensuite rallumer la manette pro....


    Obligé, car la première manette est prioritaire sur certains jeux.....donc si on laisse la manette gamecube en première, l'autre manette s'éteint....donc faut appuyer sur le bouton home et ça commence sérieusement a m'énerver.

    Peuvent pas permettre la manette pro d'allumer la switch2 bordel?
    link49 posted the 01/18/2026 at 08:33 AM
    beyondgood074 Ca donne un avant gout des Amiibo Reisent Evil.
    sonilka posted the 01/18/2026 at 09:11 AM
    La manette c'est ni fait ni à faire. Et c'est vendu 100 balles Heureusement que certains consommateurs ne sont pas regardant.
    Concernant les figurines, c'est comme pour la manette. 180$ pour une finition pareille ? On dirait des figurines en plastique issues d'un collector.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo