Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 1799
visites since opening : 4263831
jenicris > blog
DuskGolem : RE Code Veronica remake sera dévoilé cette année, et non pas le remake de RE5


DuskGolem :

Non, il n'y aura PAS de remake de Resident Evil 5 annoncé cette année. À la place, plus tard dans l'année, un remake de RE commençant par « (C) » et se terminant par « (ode Veronica) » sera annoncé, je vous le promets. Il s'agit d'autre chose, pas d'un remake de RE5.
https://www.resetera.com/threads/dusk-golem-code-veronica-remake-being-announced-later-this-year-not-re5-remake.1409200/
    aozora78, adamjensen, gamerdome
    posted the 01/17/2026 at 08:59 PM by jenicris
    comments (14)
    senseisama posted the 01/17/2026 at 09:07 PM
    Oh purééééé je l'attend comme les fanboy nintendo
    suzukube posted the 01/17/2026 at 09:11 PM
    je l'attends sur Switch 2 pour jouer sur mes chiottes
    cail2 posted the 01/17/2026 at 09:27 PM
    Enfin ! C'est pas bientôt ! Trop hâte !
    predagogue posted the 01/17/2026 at 09:27 PM
    il est coupable d'avoir balancé des fake news a de nombreuses reprises cet escroc.
    senseisama posted the 01/17/2026 at 09:27 PM
    suzukube avec une bonne odeur noseabonde. Ca te rappelera les corps que tu déchiquetera. Immersion total

    Ps: n'oublie pas de contacter hypermario pour récuré t'es chiottes quand tu auras fini. Il paraît qu'il les récupère avec sa bouche(d'oùsa vulgarité), qualité Garantie sur facture
    senseisama posted the 01/17/2026 at 09:29 PM
    predagogue il a eu raison pour leon
    predagogue posted the 01/17/2026 at 09:32 PM
    senseisama il avait tort pour le nom de RE9
    adamjensen posted the 01/17/2026 at 09:34 PM
    Cet opus n'a pas eu autant de succès qu'il aurait mérité.
    Ce sera sûrement le cas avec le Remake.
    J'ai hâte de voir les premières images.
    gamerdome posted the 01/17/2026 at 09:40 PM
    ça m'emballe plus que le 9, j'ai d'ailleurs préféré les remake des 2, 3 et 4 aux nouveaux épisodes 7 et 8.
    predagogue posted the 01/17/2026 at 09:59 PM
    senseisama plus rien a dire ?
    senseisama posted the 01/17/2026 at 10:02 PM
    predagogue j'étais pas au courant pour le re9. Mais bon il avait raison dernièrement
    marchand2sable posted the 01/17/2026 at 10:03 PM
    Du coup pourquoi elle fait la maline Miss Alomar? A moins que ce soit pour un film CGI donc.
    predagogue posted the 01/17/2026 at 10:19 PM
    senseisama oui mais on attends pas d'un leaker de piffer des trucs et de prier pour que ça soit vrai, son délire avec Wesker dans RE8 j'ai pas oublié.
    senseisama posted the 01/17/2026 at 10:20 PM
    predagogue pas faux. Moi c'est la première fois quand j'entends ce type
