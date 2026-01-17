accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
280
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
,
badeuh
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
9
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
raph64
,
opthomas
,
sephiroth07
,
minx
,
torotoro59
,
sorakairi86
,
kurosama
,
plistter
darkxehanort94
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
524
visites since opening :
1109378
darkxehanort94
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
JDG joue a un jeu de ping pong (entre autre) Fan Service !
On m'a menacée. ^^
tags :
1
Like
Who likes this ?
sandman
posted the 01/17/2026 at 05:00 PM by
darkxehanort94
comments (
6
)
olex
posted
the 01/17/2026 at 05:17 PM
Ah, les jeux Simple 2000 et plus particulièrement de Tamsoft... Toujours du grand divertissement. J'ai tous les jeux cités dans cette vidéo et les ai connu Day One, j'assume. Ce genre de jeux existe toujours de nos jours, comme Samurai Maiden, le remake récent de OneeChanbara, Full Metal Schoolgirl ou le plus connu de tout ce cartel leader price : les Earth Defense Force. Certains sont même connus depuis la nuit des temps sans même le savoir (dont les EDF mais aussi Mr Moskeeto, le fameux moustique qui pompe, ou encore Incredible Crisis, jeu très méconnu de la PS1).
masharu
posted
the 01/17/2026 at 05:22 PM
J'ai dislike, ça se fout trop de la gueule du fan-service
.
Au moins j'aurais appris qu'en effet, Tamsoft ce sont les développeur des Battle Arena Toshinden mais également et ça n'est pas dit dans la vidéo des Senran Kagura, et que j'accordais trop d'importance à Marvelous et D3Publisher (pour les OneChanbara et cie) jusqu'à présent.
kikoo31
posted
the 01/17/2026 at 05:47 PM
suzukube
posted
the 01/17/2026 at 08:35 PM
Est-ce que vous savez si je peux avoir Pink Pong sur le NSO car je n'ai aucun jeu de ping pong sur ma Switch 2 et j'aimerais m'entrainer à ce sport
suzukube
posted
the 01/17/2026 at 08:39 PM
MAIS ZOMBIE BIKINI C'EST ONECHANBARA ! JE L'AI SUR MA PS5 et il est trop bien
sdkios
posted
the 01/17/2026 at 08:57 PM
olex
incredible crisis etait excellent, j'avais juste la demo etant gamin mais j'avais bien rigolé dessus
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Au moins j'aurais appris qu'en effet, Tamsoft ce sont les développeur des Battle Arena Toshinden mais également et ça n'est pas dit dans la vidéo des Senran Kagura, et que j'accordais trop d'importance à Marvelous et D3Publisher (pour les OneChanbara et cie) jusqu'à présent.