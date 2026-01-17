profile
JDG joue a un jeu de ping pong (entre autre) Fan Service !
On m'a menacée. ^^

    posted the 01/17/2026 at 05:00 PM by darkxehanort94
    comments (6)
    olex posted the 01/17/2026 at 05:17 PM
    Ah, les jeux Simple 2000 et plus particulièrement de Tamsoft... Toujours du grand divertissement. J'ai tous les jeux cités dans cette vidéo et les ai connu Day One, j'assume. Ce genre de jeux existe toujours de nos jours, comme Samurai Maiden, le remake récent de OneeChanbara, Full Metal Schoolgirl ou le plus connu de tout ce cartel leader price : les Earth Defense Force. Certains sont même connus depuis la nuit des temps sans même le savoir (dont les EDF mais aussi Mr Moskeeto, le fameux moustique qui pompe, ou encore Incredible Crisis, jeu très méconnu de la PS1).
    masharu posted the 01/17/2026 at 05:22 PM
    J'ai dislike, ça se fout trop de la gueule du fan-service .

    Au moins j'aurais appris qu'en effet, Tamsoft ce sont les développeur des Battle Arena Toshinden mais également et ça n'est pas dit dans la vidéo des Senran Kagura, et que j'accordais trop d'importance à Marvelous et D3Publisher (pour les OneChanbara et cie) jusqu'à présent.
    kikoo31 posted the 01/17/2026 at 05:47 PM
    suzukube posted the 01/17/2026 at 08:35 PM
    Est-ce que vous savez si je peux avoir Pink Pong sur le NSO car je n'ai aucun jeu de ping pong sur ma Switch 2 et j'aimerais m'entrainer à ce sport
    suzukube posted the 01/17/2026 at 08:39 PM
    MAIS ZOMBIE BIKINI C'EST ONECHANBARA ! JE L'AI SUR MA PS5 et il est trop bien
    sdkios posted the 01/17/2026 at 08:57 PM
    olex incredible crisis etait excellent, j'avais juste la demo etant gamin mais j'avais bien rigolé dessus
