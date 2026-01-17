Composé de 1003 pièces, cet ensemble reproduit le drame et l'intensité de l'affrontement final avec une tour de château en ruines et des décombres dissimulant trois Cœurs. D'une simple pression sur un bouton, les ruines s'effondrent, le couvercle s'ouvre et Ganondorf surgit des décombres, prêt au combat.



Les constructeurs peuvent également exposer des objets emblématiques du jeu, notamment l'épée de légende, le bouclier hylien, le marteau mégaton et le pouvoir de Zelda, représenté par des vagues de lumière.



Des éléments interactifs enrichissent l'expérience de construction : découvrez des trésors cachés, faites surgir Ganondorf et interagissez avec une figurine de Ganon construite en briques. Le set comprend également une construction transparente représentant la fée Navi, ainsi que des capes en tissu et des armes pour les personnages, ce qui élargit les possibilités de jeu et d'exposition.



Ce set comprend trois mini-figurines LEGO : Link, la princesse Zelda et Ganondorf, ainsi qu'une grande figurine de Ganon et Navi. Les constructeurs peuvent profiter du voyage nostalgique que représente l'assemblage de ces personnages bien-aimés tout en revivant la tension et le triomphe de la bataille finale emblématique du jeu.



Le set LEGO The Legend of Zelda™ : Ocarina of Time – The Final Battle (77093) est disponible en précommande à partir du 16 janvier 2026 et en vente à partir du 1er mars 2026, au prix de 119,99 EUR / 99,99 GBP / 129,99 USD.





Teasé il y a 2 mois, on a enfin le nouveau set LEGO sur The Legend of Zelda 2 ans après celui sur l'Arbre Mojo, cette fois dédié au combat contre Ganon d'Ocarina of Time.