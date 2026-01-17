profile
LEGO Zelda - Combat final (Ocarina of Time)
Teasé il y a 2 mois, on a enfin le nouveau set LEGO sur The Legend of Zelda 2 ans après celui sur l'Arbre Mojo, cette fois dédié au combat contre Ganon d'Ocarina of Time.



Composé de 1003 pièces, cet ensemble reproduit le drame et l'intensité de l'affrontement final avec une tour de château en ruines et des décombres dissimulant trois Cœurs. D'une simple pression sur un bouton, les ruines s'effondrent, le couvercle s'ouvre et Ganondorf surgit des décombres, prêt au combat.

Les constructeurs peuvent également exposer des objets emblématiques du jeu, notamment l'épée de légende, le bouclier hylien, le marteau mégaton et le pouvoir de Zelda, représenté par des vagues de lumière.

Des éléments interactifs enrichissent l'expérience de construction : découvrez des trésors cachés, faites surgir Ganondorf et interagissez avec une figurine de Ganon construite en briques. Le set comprend également une construction transparente représentant la fée Navi, ainsi que des capes en tissu et des armes pour les personnages, ce qui élargit les possibilités de jeu et d'exposition.

Ce set comprend trois mini-figurines LEGO : Link, la princesse Zelda et Ganondorf, ainsi qu'une grande figurine de Ganon et Navi. Les constructeurs peuvent profiter du voyage nostalgique que représente l'assemblage de ces personnages bien-aimés tout en revivant la tension et le triomphe de la bataille finale emblématique du jeu.

Le set LEGO The Legend of Zelda™ : Ocarina of Time – The Final Battle (77093) est disponible en précommande à partir du 16 janvier 2026 et en vente à partir du 1er mars 2026, au prix de 119,99 EUR / 99,99 GBP / 129,99 USD.



    burningcrimson
    posted the 01/17/2026 at 08:52 AM by masharu
    comments (11)
    sdkios posted the 01/17/2026 at 09:53 AM
    Je suis pas fan de ce genre de scenes en lego, je prefere de loin quand ils proposent des construction type chateaux/paysages ils ont deja fait le chateau de Zelda en lego d'ailleurs?
    cyr posted the 01/17/2026 at 09:58 AM
    sdkios non le château de poudlard et du château du parc walt disney world..(et il l'on ressortie dans une autres version)


    Apres oui, je suis pas fan de ce genre de set .


    Je reste centré sur le star wars, disney.
    sonilka posted the 01/17/2026 at 10:11 AM
    La pauvre Zelda la tronche qu'elle a. 120€ pour plus de 1000 pièces, ca reste acceptable. J'achèterai pas mais c'est deja autrement plus intéressant et abordable que les sets de Pokémon.
    sdkios posted the 01/17/2026 at 10:13 AM
    cyr ah bah voila ils devraient faire ca en set du coup je trouves ! L'arbre mojo etait deja une bonne idee de leur part aussi.
    sonilka clair que les sets pokemon c'est la grosse douille haha, vla la tete de pikachu en plus
    alucardk posted the 01/17/2026 at 10:35 AM
    laid.
    giru posted the 01/17/2026 at 10:52 AM
    Hâte de voir ce combat final dans le remake
    vyse posted the 01/17/2026 at 11:34 AM
    Dégueu..qui a envie de mettre une tête de porc et un décor en ruine pour décorer..on est tous d'accord pour dire qu'on adore ce moment mais esthétiquement d'un point de vue décoration d'intérieur ça n'a strictement aucun sens...
    janolife posted the 01/17/2026 at 12:04 PM
    Déçu, je m’attendais à mieux surtout vu le prix
    kikoo31 posted the 01/17/2026 at 01:15 PM
    putain ces commentaires ....

    allo ?cest des légo
    c'est laid go ça a toujours été laid
    depuis quand les légo c'est censé rendre joli des perso ??
    vyse posted the 01/17/2026 at 02:23 PM
    kikoo31 le lego sonic est magnifique .. ; mais la ta une tête de porc ignoble (Normal au vu du contexte du jeu) et des vieilles ruinasses.. qd j'invite mes convives ça peut générer des relans après le repas..
    lautrek posted the 01/17/2026 at 02:44 PM
    J'avais oublié cette scène, vraiment génial à l'époque !
