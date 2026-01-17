Voici tout d'abord les moyennes Metacritic du titre sur chaque support :
KOEI TECMO America et le studio Omega Force ont annoncé la sortie de leur jeu d'action tactique, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, le 22 janvier 2026 sur Switch 2. Vous vous demandez comment le jeu se comporte techniquement sur Switch 2 ? Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir une comparaison détaillée avec la version PS5, notamment au niveau des graphismes et de la fluidité :
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS propose une interprétation inédite et plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes, qui retrace l'histoire de la Chine antique. De la Révolte des Turbans Jaunes à l'apogée de la Bataille de Chibi, l'histoire de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS plonge les joueurs au cœur d'une Chine ancienne en pleine tourmente. Incarnez un héros sans nom et combattez avec acharnement, en faisant des choix audacieux pour rétablir la paix et façonner l'histoire selon vos propres règles. Affrontez des armées ennemies colossales et naviguez dans le chaos de l'époque des Trois Royaumes.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS offre une sensation de réalisme saisissante sur chaque champ de bataille, avec le plus grand nombre de soldats de toute la série, mêlés et combattant chacun selon sa propre volonté. Les soldats ennemis attaquant de concert sont extrêmement redoutables, et vous devrez non seulement faire appel à vos propres compétences, mais aussi charger avec vos alliés pour ouvrir la voie. Une fois la ligne de bataille avancée et prêts au combat, vous et vos alliés pourrez vous jeter dans la mêlée des armées ennemies, et vivre une expérience de combat d'une ampleur inédite où des milliers de soldats s'affrontent !