Palworld annonce son jeu de cartes à collectionner


Pocketpair continue d’étendre l’univers de Palworld au-delà du jeu vidéo. Après avoir marqué les esprits avec son concept souvent décrit comme un « Pokémon avec des armes », le studio japonais annonce l’arrivée du jeu de cartes à collectionner Palworld Official Card Game pour le 30 juillet 2026.

Présenté comme un jeu compétitif à deux joueurs, ce TCG proposera des affrontements stratégiques et tactiques centrés sur le déploiement des Pals, chacun disposant de caractéristiques et de capacités uniques. À l’image du jeu vidéo, les joueurs combattront aux côtés de leurs créatures, collecteront des ressources et construiront leur base pour prendre l’avantage sur l’adversaire.

Un premier trailer officiel donne un aperçu de l’ambiance, avec plusieurs Pals emblématiques prenant littéralement vie depuis leurs cartes, comme Lamball, Chillet, Anubis ou encore Grizzbolt, ce dernier utilisant même sa fameuse mitrailleuse électrique. D’autres créatures issues de mises à jour plus récentes sont également visibles, laissant entendre que le jeu de cartes ne se limitera pas aux 137 Pals disponibles lors du lancement de l’accès anticipé en janvier 2024.

Si les bases du concept sont posées, de nombreuses zones d’ombre subsistent concernant les mécaniques exactes. Le combat devrait principalement reposer sur les cartes de Pals, le joueur incarnant un rôle de commandant. Toutefois, l’implication directe du joueur dans les affrontements, centrale dans le jeu vidéo, pourrait aussi être traduite via des cartes d’équipement ou d’armes. La gestion des ressources et la construction de bases pourraient quant à elles rappeler des systèmes déjà connus dans d’autres TCG, avec des zones dédiées et des cartes spécifiques.

La production de Palworld Official Card Game est confiée à l'éditeur Bushiroad, un acteur bien connu du milieu pour des licences comme Weiß Schwarz ou Cardfight!! Vanguard.

Que ce soit dans le jeu vidéo, le merchandising avec l’appui de Sony ou bientôt via un TCG, Pocketpair semble bien décidé à suivre les traces des grandes franchises transmedia, tout en continuant de titiller Nintendo et The Pokémon Company.

Trackr.fr - https://trackr.fr/palworld-official-card-game-lambition-au-dela-de-pokemon-20533
    posted the 01/16/2026 at 07:39 PM by altendorf
    comments (3)
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:40 PM
    Allez au boulot, Nintendo!
    Il est temps de trouver des brevets absurdes sur comment poser une carte ou les tenir dans la main
    sephrius posted the 01/16/2026 at 08:23 PM
    Palworld qui le fait, moi qui attend toujours que SE fasse un jeu de cartes mobiles à collectionner avec un putain de bon gameplay pour FF TCG...
    brook1 posted the 01/16/2026 at 08:54 PM
    ouroboros4 T'inquiète pas, leur fanboy on du faire remonter l'info avant même qu'il ne soit au courant de l’existence de ce jeu de cartes
