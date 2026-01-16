Final Fantasy 7 Remake Intergrade est le plus gros jeu Switch 2 de la console. Trop massif pour une cartouche de 64 Go, sa carte Game-Key nécessite une installation de plus de 90 Go. Avec l'augmentation imminente des coûts de stockage de la Switch 2, les joueurs sont de plus en plus frustrés par la capacité limitée de la console portable.
Final Fantasy 7 Remake Intergrade est disponible sur la Switch 2, avant sa sortie le 22 janvier. Alors que Square Enix avait déjà annoncé le téléchargement de plus de 90 Go, les joueurs se démènent pour trouver de l'espace de stockage sur la console. Comme les cartes microSD Express deviennent de plus en plus chères dans certaines régions, les dépenses supplémentaires pèsent sur les budgets.
Pourquoi FF7 Remake n'utilise pas de cartouche
Idéalement, le jeu de rôle serait livré sur une cartouche standard, ce qui permettrait de préserver les 256 Go du disque interne de l'ordinateur de poche. Malheureusement, la taille des fichiers dépasse la limite de 64 Go du support physique, ce qui signifie que les cartes de clés de jeu ne sont pas disponibles Cartes de clés de jeu comme alternative. Avec à peine quelques données sur ces sorties, les acheteurs doivent également monopoliser les connexions internet.
Contrairement à d'autres jeux Switch 2, Square Enix a choisi de ne pas compresser Final Fantasy 7 Remake. Des quantités similaires d'espace libre sont nécessaires sur le PC et la PS5. Directeur du jeu Naoki Hamaguchi a expliqué que le studio a refusé de faire des compromis sur la qualité visuelle. Les effets de lumière modernes ont été privilégiés, ce qui a permis aux graphismes de se comparer favorablement à ceux des autres plates-formes.
J'imagine même pas la taille de ff 7 rebirth s'il devait sortir un jour.
Nintendo doivent pouvoir fournir des 128GO, mais dans le contexte actuel de l'augmentation des prix (fulgurant) de la mémoire, c'est mal barré.
On leurs a deja dit 200 fois qu'une gkc c'est revendable.
Ils font exprès de ne pas comprendre.
Laisse les idiots du village entre eux. Tu n'as pas le pouvoir de les rendre intelligents, ni de les resonner, c'est cause perdu et perte de temps.
Avant d'être sourd faudrait apprendre à lire
Le débat serait clos si c’est non, parce que Square ne va pas compresser à mort son jeu cinématique
Tu sais ce que tu es c'est déjà bien franchement, chapeau.
Mais va y fait je t'en prie.
Le nombre de connerie que tu peux raconter c'est affligeant...
On parle de la possibilité de revendre un produit, et tu réponds "c'est Nintendo donc c'est super". C'est quoi le rapport ? Que ce soit sur Switch 2, PS5 ou XSX, un jeu lié à un compte ne se revend pas, un jeu sur support physique (même en GKC) se revend. C'est un fait, pas une opinion.
Et si toi et jenicris vous n'aimez pas le dématérialisé, je vous rappelle que ce n'est pas Nintendo qui a initié ça. Sony a sorti une console 100 % démat dès 2009 avec la PSP Go, et ils viennent de lancer au Japon une PS5 Digital exclusive qui verrouille tout (langue, compte PSN, zéro physique).
Donc, qui défend vraiment le consommateur ici ? Celui qui apprécie d'avoir un support revendable même avec téléchargement, ou celui qui applaudit des consoles qui t'enferment dans un écosystème fermé sans aucune sortie possible ?
Je pense que Nintendo je jetterai du caca à la figure que tu trouverais ça super bon
Bref j'en ai fini avec toi, les fanboy qui ne viennent que pour félicité Nintendo et enfoncé ceux qui ne sont pas du même avis.
Mais ont parle moins de la. Ps5, y a même plus de news, elle a crevé ou quoi ? Au japon certainement elle danse le bon Odori ( la danse des mort.) dans le cimetière des consoles, la ps5 fais un geste de salutation macabre pour les yokai.