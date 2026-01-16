profile
Switch 2/FF7R les inconvénients de la GKC
Final Fantasy 7 Remake Intergrade est le plus gros jeu Switch 2 de la console. Trop massif pour une cartouche de 64 Go, sa carte Game-Key nécessite une installation de plus de 90 Go. Avec l'augmentation imminente des coûts de stockage de la Switch 2, les joueurs sont de plus en plus frustrés par la capacité limitée de la console portable.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade est disponible sur la Switch 2, avant sa sortie le 22 janvier. Alors que Square Enix avait déjà annoncé le téléchargement de plus de 90 Go, les joueurs se démènent pour trouver de l'espace de stockage sur la console. Comme les cartes microSD Express deviennent de plus en plus chères dans certaines régions, les dépenses supplémentaires pèsent sur les budgets.

Pourquoi FF7 Remake n'utilise pas de cartouche

Idéalement, le jeu de rôle serait livré sur une cartouche standard, ce qui permettrait de préserver les 256 Go du disque interne de l'ordinateur de poche. Malheureusement, la taille des fichiers dépasse la limite de 64 Go du support physique, ce qui signifie que les cartes de clés de jeu ne sont pas disponibles Cartes de clés de jeu comme alternative. Avec à peine quelques données sur ces sorties, les acheteurs doivent également monopoliser les connexions internet.

Contrairement à d'autres jeux Switch 2, Square Enix a choisi de ne pas compresser Final Fantasy 7 Remake. Des quantités similaires d'espace libre sont nécessaires sur le PC et la PS5. Directeur du jeu Naoki Hamaguchi a expliqué que le studio a refusé de faire des compromis sur la qualité visuelle. Les effets de lumière modernes ont été privilégiés, ce qui a permis aux graphismes de se comparer favorablement à ceux des autres plates-formes.

J'imagine même pas la taille de ff 7 rebirth s'il devait sortir un jour.
    posted the 01/16/2026 at 07:15 PM by senseisama
    comments (33)
    jenicris posted the 01/16/2026 at 07:19 PM
    Quelle bêtise ces GKC
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:20 PM
    Sachant que sur les 256Go de la console, environ 226G sont réellement exploitable, le jeu seul prend plus de 40% de la mémoire totale
    senseisama posted the 01/16/2026 at 07:21 PM
    ouroboros4 rebirth va prendre 200go facile
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:23 PM
    senseisama Il est pas aussi gros sur PS5, mais de mémoire il dépasse les 145Go.
    senseisama posted the 01/16/2026 at 07:25 PM
    ouroboros4 en effet. Mais sur ps5 c'est compréhensible, fps,, resolution meilleurs, texture,...
    chreasy97 posted the 01/16/2026 at 07:28 PM
    Le format GKC n'est pas surprenant meme si une partie du jeu peux etre sur cartouche de 64 Go. Si rebirth est complet sur une cartouche, le prix du jeu serait de plus de 100 euro facile vu la taille de cartouche necessaire (256 go, impossible sur 128 meme avec compression).
    elicetheworld posted the 01/16/2026 at 07:41 PM
    Si on le prend en gck ou en démat ,c'est toujours 90 gigas?
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:43 PM
    elicetheworld Il me semble car tu télécharges le jeu dans sa totalité dans les deux cas
    elicetheworld posted the 01/16/2026 at 07:53 PM
    ouroboros4 autant le prendre en démat alors.sinon j'aurais pensé.sinon je pensais que le fait qu'il ne soit sur cartouche, était lié au temps de chargement et pas au effet visuel
    flom posted the 01/16/2026 at 07:57 PM
    Les GKC... le truc qui m'a fait arreter ma surconsomation de jeux.
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 08:04 PM
    ouroboros4 la différence, dans un cas tu peux revendre pas dans l'autre.
    fdestroyer posted the 01/16/2026 at 08:06 PM
    Pour le coup, c'est pas tant la GKC le problème, c'est le démat de manière générale.

    Nintendo doivent pouvoir fournir des 128GO, mais dans le contexte actuel de l'augmentation des prix (fulgurant) de la mémoire, c'est mal barré.
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 08:08 PM
    nicolasgourry tu parles a des sourds dingue mec.
    On leurs a deja dit 200 fois qu'une gkc c'est revendable.
    Ils font exprès de ne pas comprendre.
    Laisse les idiots du village entre eux. Tu n'as pas le pouvoir de les rendre intelligents, ni de les resonner, c'est cause perdu et perte de temps.
    senseisama posted the 01/16/2026 at 08:10 PM
    ghouledheleter einstein a parlé! Écoute le oh idiots des villages !
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:10 PM
    ghouledheleter C'était surtout absolument pas le sujet de ma réponse
    Avant d'être sourd faudrait apprendre à lire
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 08:13 PM
    ghouledheleter je n'ai pas donner de nom c'est pas vraiment toi que je visais t'inquiète j'aurai du préciser
    wickette posted the 01/16/2026 at 08:13 PM
    Nintendo autorise l’usage hybride du jeu sur cartouche physique 64Gb + 20-30GB à télécharger obligatoirement pour y jouer ?

    Le débat serait clos si c’est non, parce que Square ne va pas compresser à mort son jeu cinématique
    jenicris posted the 01/16/2026 at 08:15 PM
    nicolasgourry c'est pas ça le problème. C'est le demat le soucis
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 08:17 PM
    senseisama au moin tu t'ai reconnus.
    Tu sais ce que tu es c'est déjà bien franchement, chapeau.
    senseisama posted the 01/16/2026 at 08:20 PM
    ghouledheleter toujours aussi primate a ce que je vois. Tu manque de respect a plusieurs personnes. Tu as généralisé. Le prochain manque de respect, je signale au modérateur
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 08:23 PM
    senseisama je t'en prie fait. Mais n'oublie pas que tu viens foutre la merde avec la switch 2 a chaque fois, et que tu cherche constamment la merde..
    Mais va y fait je t'en prie.
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 08:24 PM
    senseisama , apres tout village a sont idiot, la c'est toi depuis un petit moment.
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:29 PM
    jenicris Nan mais laisse c'est Nintendo donc c'est forcément super
    tripy73 posted the 01/16/2026 at 08:38 PM
    Mais sur ps5 c'est compréhensible, fps,, resolution meilleurs, texture,...

    Le nombre de connerie que tu peux raconter c'est affligeant...
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 08:47 PM
    ouroboros4
    On parle de la possibilité de revendre un produit, et tu réponds "c'est Nintendo donc c'est super". C'est quoi le rapport ? Que ce soit sur Switch 2, PS5 ou XSX, un jeu lié à un compte ne se revend pas, un jeu sur support physique (même en GKC) se revend. C'est un fait, pas une opinion.
    Et si toi et jenicris vous n'aimez pas le dématérialisé, je vous rappelle que ce n'est pas Nintendo qui a initié ça. Sony a sorti une console 100 % démat dès 2009 avec la PSP Go, et ils viennent de lancer au Japon une PS5 Digital exclusive qui verrouille tout (langue, compte PSN, zéro physique).
    Donc, qui défend vraiment le consommateur ici ? Celui qui apprécie d'avoir un support revendable même avec téléchargement, ou celui qui applaudit des consoles qui t'enferment dans un écosystème fermé sans aucune sortie possible ?
    senseisama posted the 01/16/2026 at 08:51 PM
    tripy73 donc tu dit que si le jeu étais en 4k et 60 fps le jeu aurait le même volume ?
    senseisama posted the 01/16/2026 at 08:52 PM
    ghouledheleter je parle des inconvénients de la switch 2. Je t'ai pas manqué de respect que je sache. A moins que ta des lien de parenté avec maître nintendo ?
    amario posted the 01/16/2026 at 08:53 PM
    Après ça reste un rpg, un jeu qu'une fois fini on efface. Ce serait con si c'était un Smash Bros ou Mario kart. Un jeu qu'on lance de temps en temps sur une période de temps longue et achurée
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:55 PM
    nicolasgourry Qui défend le consommateur? Sûrement pas toi
    Je pense que Nintendo je jetterai du caca à la figure que tu trouverais ça super bon
    Bref j'en ai fini avec toi, les fanboy qui ne viennent que pour félicité Nintendo et enfoncé ceux qui ne sont pas du même avis.
    tripy73 posted the 01/16/2026 at 09:01 PM
    senseisama : bien sûr, la résolution et le framerate n'ont rien à voir avec la taille du jeu, quand tu as FF7 Rebirth sur PC, que tu joues en 4k/60fps ou en 1080p/30fps le poids du jeu reste identique, la seule chose qui change c'est la charge que tu fais subir à ton hardware. La seule chose qui modifie le poids du jeu et qui impact directement le hardware, c'est le poids des textures d'où le fait que parfois les textures HD ne sont pas directement intégrés au jeu mais en téléchargement séparé.
    ducknsexe posted the 01/16/2026 at 09:16 PM
    On parle encore de la switch 2 décidément son succes côtoie le soleil levant avec ces centaines de jeu prévus autour d elle.

    Mais ont parle moins de la. Ps5, y a même plus de news, elle a crevé ou quoi ? Au japon certainement elle danse le bon Odori ( la danse des mort.) dans le cimetière des consoles, la ps5 fais un geste de salutation macabre pour les yokai.
    senseisama posted the 01/16/2026 at 09:20 PM
    ducknsexe au dernière nouvelle elle a exploser les vente de la switch 2 au dernier trimestre...
    forte posted the 01/16/2026 at 09:22 PM
    Quand t'achètes tes tiers sur PS5, t'as tellement pas ce problème... courage à vous et à votre portefeuille !
