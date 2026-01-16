Final Fantasy 7 Remake Intergrade est le plus gros jeu Switch 2 de la console. Trop massif pour une cartouche de 64 Go, sa carte Game-Key nécessite une installation de plus de 90 Go. Avec l'augmentation imminente des coûts de stockage de la Switch 2, les joueurs sont de plus en plus frustrés par la capacité limitée de la console portable.



Final Fantasy 7 Remake Intergrade est disponible sur la Switch 2, avant sa sortie le 22 janvier. Alors que Square Enix avait déjà annoncé le téléchargement de plus de 90 Go, les joueurs se démènent pour trouver de l'espace de stockage sur la console. Comme les cartes microSD Express deviennent de plus en plus chères dans certaines régions, les dépenses supplémentaires pèsent sur les budgets.



Pourquoi FF7 Remake n'utilise pas de cartouche



Idéalement, le jeu de rôle serait livré sur une cartouche standard, ce qui permettrait de préserver les 256 Go du disque interne de l'ordinateur de poche. Malheureusement, la taille des fichiers dépasse la limite de 64 Go du support physique, ce qui signifie que les cartes de clés de jeu ne sont pas disponibles Cartes de clés de jeu comme alternative. Avec à peine quelques données sur ces sorties, les acheteurs doivent également monopoliser les connexions internet.



Contrairement à d'autres jeux Switch 2, Square Enix a choisi de ne pas compresser Final Fantasy 7 Remake. Des quantités similaires d'espace libre sont nécessaires sur le PC et la PS5. Directeur du jeu Naoki Hamaguchi a expliqué que le studio a refusé de faire des compromis sur la qualité visuelle. Les effets de lumière modernes ont été privilégiés, ce qui a permis aux graphismes de se comparer favorablement à ceux des autres plates-formes.



J'imagine même pas la taille de ff 7 rebirth s'il devait sortir un jour.