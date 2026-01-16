Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Animal Crossing : New Horizons
19
name : Animal Crossing : New Horizons
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
multiplayer : oui
european release date : 03/20/2020
[Animal Crossing: New Horizons] Comparatif Switch 1/Switch 2


Une nouvelle vidéo comparative d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 et de la version originale sur Switch est disponible.

La principale amélioration concerne les temps de chargement. Sur Nintendo Switch 2, ils sont réduits de moitié.



Pour le reste, rien n'a changé. Nintendo n'a apporté aucune modification graphique et, malheureusement, le jeu reste limité à 30 images par seconde sur Nintendo Switch 2. Seule la résolution a été améliorée : le jeu tourne désormais en 1080p en mode portable et en 4K sur téléviseur.

Source : https://nintendoeverything.com/video-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-edition-vs-switch-comparison/
    posted the 01/16/2026 at 06:11 PM by link49
    comments (32)
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 06:17 PM
    Et le mode "souris" est prit en compte, pour un jeu comme ça, ça fait la différence.
    "Les plus
    Les commandes en mode souris, précises et intuitives"
    https://www.gamergen.com/tests/test-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-edition-retour-au-calme-sur-une-ile-encore-plus-belle-impressions-verdict-note-341891-3
    gat posted the 01/16/2026 at 06:21 PM
    nicolasgourry
    fdestroyer posted the 01/16/2026 at 06:34 PM
    Quoi ils ont même pas monté le framerate?!
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 06:38 PM
    fdestroyer Petite précision, il est maintenant stable à 30FPS, il oscillé par moment entre 20FPS et 30FPS moyenne 25FPS.
    https://www.youtube.com/watch?v=gjznIK1tji4
    51love posted the 01/16/2026 at 06:39 PM
    fdestroyer il n'y a jamais eu de mod 60fps sur les emulateurs car le jeu est rythmé sur les 30fps du jeu

    Il fait parti de cette catégorie de jeux... Oui oui même a notre époque ça peut encore arriver sur un des jeux les plus rentables de Nintendo

    Donc le passé en 60fps c'est pas si trivial ça demande de repenser au moins une partie du moteur...

    Merci Nintendo ! Une Switch 2 bien exploitée
    akinen posted the 01/16/2026 at 06:47 PM
    Eh ben. Quel mise à jour indispensable
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 06:48 PM
    Le truc qui aurait dû être gratuit
    senseisama posted the 01/16/2026 at 06:56 PM
    akinen ouroboros4
    gat posted the 01/16/2026 at 06:58 PM
    akinen ouroboros4 Vous êtes vraiment durs. Regardez le post de Nico qui donne totalement envie de claquer sa thune.
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 07:04 PM
    gat si tu comprends pas en quoi un mode "souris" fait la différence dans un jeu comme ça, le reste c'est un procès d'intention, pour changer.
    "La grande nouveauté côté gameplay vient des commandes en mode souris grâce au Joy-Con 2 droit. Décorer les intérieurs devient plus précis, plus intuitif, presque addictif. Déplacer un meuble, ajuster un objet ou créer des motifs personnalisés gagne en fluidité, et cette approche change réellement la manière d’aménager son île. "
    https://www.gamergen.com/tests/test-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-edition-retour-au-calme-sur-une-ile-encore-plus-belle-impressions-verdict-note-341891-2
    Comme pour des FPS ou des RTS, ça fait la différence.
    PS : C'est une licence que j'ai jamais acheté.
    senseisama posted the 01/16/2026 at 07:05 PM
    nicolasgourry gat
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:08 PM
    gat autant pour moi
    5120x2880 posted the 01/16/2026 at 07:11 PM
    51love Encore un bon client pour Lossless Scaling du coup
    patrickleclairvoyant posted the 01/16/2026 at 07:12 PM
    30fps
    romgamer6859 posted the 01/16/2026 at 07:13 PM
    vu ce qui est dit, ça aurait dû être gratuit.
    gat posted the 01/16/2026 at 07:17 PM
    nicolasgourry c’est une licence que j’ai jamais acheté

    Pourquoi tu commentes pour la glorifier dans ce cas ?

    Ne réponds pas. Cela fait parti de ton devoir « d’informer » je sais
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 07:34 PM
    gat Tu fais les questions et les réponses, c'est pratique pour avoir toujours raison.
    En quoi souligner qu'un mode souris est plus adapté à certains genres c'est "glorifier" ? C'est juste un fait ergonomique.
    Une info technique, c'est fait pour être utile, pas pour alimenter une polémique ou alors il faut savoir nuancer.
    Après, les gens font ce qu'ils veulent une fois informés, c'est la base.
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 07:34 PM
    C'est juste que même Sony et MS aurait jamais osé faire payer un truc aussi minimaliste
    Cela fait peur pour la suite
    fdestroyer posted the 01/16/2026 at 07:52 PM
    51love Okay, je comprend la raison technique du coup, mais alors autant pas faire de version NS2 quoi!!!
    sandman posted the 01/16/2026 at 08:12 PM
    fdestroyer comme les milliers de remaster qui pop sur ps4/ Ps5 / switch / switch 2/pc de vieux jeux sans jamais rien améliorer... Ca sert à rien, mais visiblement ca marche vu que ca se vend par palettes sans avoir dépenser beaucoup d'argent pour porter le jeu à l'arrache sur les nouvelles plateformes... Mais on te dit que c'est pour toucher plus de public de sortir des vieux jeux... comme si on voulait jouer à des vieux rpg avec zero quality of life avoir des graphismes digne d'un super nes... et certains tournent moins bien que sur snes XD

    ouroboros4 personne n'a oublié last of us ps3, last of us remaster ps4, last of us remake ps5 pour te faire payer 70e chaque jeu qui améliore légèrement la résolution et 3 pixels du jeu... Non sony n'oserait pas faire payer un upgrade 10e, il fait bien pire, il le vend 70e en te faisant croire que c'est un nouveau jeu XDDD mais vous avez la mémoire courte...
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:14 PM
    sandman 40 euros avec tous les DLC un upgrade graphique et les FPS qui monte à 60.
    Chez Nintendo c'est 5 euros pour zéro upgrade et même pas de 60FPS.
    Et c'était 40 pas 70.
    Compare ce qui est comparable.
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 08:15 PM
    fdestroyer
    Déjà, il faudrait demander à ceux qui achètent généralement la licence ce qu'ils en pensent, le fait que le jeu avec cette "NS2 Edition" : Une meilleur résolution / Un Framerate stable / Temps de chargement divisé par deux / Prise en charge de la "souris" / Jouable à 12 en ligne au lieu de 8 / pour "4,99" si tu as déjà le jeu et si tu as jamais eu le jeu 64,99€ (tu peux trouver même à 54,99€ en neuf), sachant que tu as la dernière mise à jour "inclus" dans la boite de la version NS2.

    De plus, ça permet de remplir le planning et Nintendo peut se concentrer sur autre chose de plus ambitieux.
    sandman posted the 01/16/2026 at 08:23 PM
    ouroboros4 https://www.playstation.com/fr-fr/games/the-last-of-us-part-i/ />

    bah voyons... et je me suis trompé, c'est même 80e le remake ps5...

    et sur ps4: The Last of Us Remastered a été initialement lancé sur PlayStation 4 le 30 juillet 2014. À sa sortie, son prix était de 49,99 €, bien que ce prix ait été revu à la baisse par la suite.

    Mais c'est pas grave, t'as le droit de passer pour un noob, comme si y'avait que nintendo qui faisait des upgrades payants de la honte... Franchement faut le faire pour essayer de faire passer sony et microsoft pour des saints alors qu'ils sont pas mieux que les autres... Ils vendent leurs jeux plein pot, remaster ou non... Faut juste pas être un fanboy, et défendre tout et n'importe quoi sans arguments.

    Mais tu sais que tu peux taper sur nintendo, c'est open bar sur gamekyo, quoiqu'en disent les mythomanes de gamekyo. Donc dis autant de merdes que tu veux, ca va passer crème comme on dit.

    et dire qu'un upgrade à 80e c'est mieux qu'un upgrade à 5e, faut le faire aussi...
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:25 PM
    sandman On s'en fout que le prix a été revu à la baisse c'était 40 que tu le veuilles ou non.

    Et oui oui 80 le remake(un vrai) totalement refait avec le moteur du 2(DLC Inclus)
    Alors que chez Nintendo c'est 80 euros avec quasiment aucun travail et zéro DLC(rajoute 20 euros).
    Donc oui encore une fois Nintendo au fond du trou.

    Donc je confirme : Nintendo sont bien les pires.
    Mais bon toujours les groupies pour soutenir le pauvre Nintendo
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 08:26 PM
    ouroboros4
    Comme le montre sandman, tes chiffres sur la concurrence sont faux.

    Mais au-delà du prix, quand tu écris "5 euros pour zéro upgrade", c'est factuellement faux. Les améliorations existent (résolution, chargements, mode souris, online), que tu trouves ça inintéressant, c'est ton droit, mais il n'y a pas que le "60 FPS ou rien" dans la vie. Il y a aussi le confort et l'ergonomie, et pour 5 €, c'est un fait, l'upgrade apporte du concret.
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:28 PM
    nicolasgourry Bordel je sais même pas pourquoi je te répond
    Tu n'as ni la console et encore moins le jeu mais "ça va c'est pas cher"

    On rappelle que pour 10 euros chez Sony tu avais la version Remastered de Horizon Zero Dawn si tu avais déjà le jeu de base

    Continue tu finiras par passer devant Cyr et Aerith
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 08:35 PM
    ouroboros4
    Donc pour avoir le droit de lire une fiche technique et de comparer deux chiffres (5 € vs 10 €), il faut posséder la console ? C'est un concept original.
    J'ai écrit quelque part "c'est pas cher" ou "c'est cher", non car c'est pas la question.
    Tu cites l'upgrade d'Horizon à 10 €, mais tu refuses d'admettre qu'une upgrade à 5 € avec des améliorations concrètes existe. C'est l'illogisme pur.
    On peut ne pas avoir la console et savoir compter, je te rassure.
    sandman posted the 01/16/2026 at 08:36 PM
    ouroboros4 tu manipules la réalité comme tu veux, c'est ton problème. Je vois aucun jeu nintendo à 80e (à part la polémique mario kart world mais qui est un tout nouveau jeu)... Tu passes pour un crétin mais c'est pas grave. Continue à dire de la merde... y'a aucun travail sur last of us 1 ps5 qui mérite de le vendre 80e... Oui c'est le nouveau moteur de last of us 2, qui est lui même l'évolution du 1er, donc ca a du leur prendre 3 mois à porter par des stagiaires de 16 ans, mais c'est pas grave, ca valait grave le coup... comme il avait encore moins de travail sur le remaster de la version ps4 qui méritait de le vendre 50e vu le copié collé...

    Moi j'ai bien aimé last of us 1 et 2, j'ai même fait le dlc sur le 1, mais j'irai pas défendre naughty dog sur la surexploitation de la licence (surement à cause de sony). Mais quand tu vois que le multi a littéralement été jeté à la poubelle alors qu'il était très bien, je défendrai pas les portages faciles et vendus un bras sans aucun bonus autre que graphique (et encore)
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 08:53 PM
    sandman Si Zelda Botw et TOTK sont vendus à 80 euros prix officiel.
    Quand on dit qu'il n'y a aucun travail sur The Last of Part 1 sur PS5 et dire que les autres sont des crétins faut avoir du culot
    Si d'après toi il ne vaut pas 80 euros que penser des deux Zelda à 80 euros qui apportent encore moins(et sans DLC)?
    Bref y'a aucuen comparaison possible

    L'un te propose un vrai travail, et l'autre te vend un jeux vieux de 8 ans sans quasi aucune amélioration et aucun DLC inclus.

    nicolasgourry ou 5 euros c'est du vol juste pour ça
    Mais bon c'est Nintendo c'est forcément bien
    Défendre un jeu et une console qu'on possède c'est une chose
    Mais quand on possède rien de toute ça je me demande ou se situe le niveau de fanatisme a ce niveau
    sandman posted the 01/16/2026 at 08:59 PM
    ouroboros4 je ne savais pas que les 2 zelda étaient vendus 80e sur S2. Mais oui c'est abusé, voir pire que TLOU 2 vu le peu de travail dessus, mais ca dédouane pas naughty dog pour autant... Ni la plupart des éditeurs qui font des portages faciles vendus plein pot en rajoutant 3 pixels et une résolution supérieure...
    nicolasgourry posted the 01/16/2026 at 09:13 PM
    ouroboros4
    Quand tu écris qu'il faut posséder la console ou le jeu pour les « défendre », tu réalises l'absurdité du propos ? Si je suis ta logique, ça veut dire que pour avoir le droit de critiquer le prix d'un produit, il faut d'abord l'acheter ? Tu as donc Animal Crossing version Switch ou version NS2 Edition, c'est ça ?

    Je n'ai écrit nulle part "c'est bien" ou "c'est pas bien". Ce sont ceux qui ont la version Switch ou qui pourraient être intéressés par la version Switch 2 qui pourraient le dire. C'est une licence qui ne m'intéresse pas plus que ça, je ne fais que constater l'illogisme de ton raisonnement.
    51love posted the 01/16/2026 at 09:14 PM
    fdestroyer oui, ou du moins gratuit comme ça a été dit au dessus.

    Alors ok c'est que 5 boules, mais bon, sur le principe c'est fatiguant ses mises a jours payantes sur console, pour des améliorations de résolution, des fonctionnalités mineurs et sans véritable ajout de contenu

    C'est juste que le jeu est vendu plus chère sur S2, la fameuse taxe next gen, alors ils répercutent l augmentation sur le patch, sinon tout le monde achèterait la version S1.

    Depuis les scandales avec Horizon FW et son patch "payant" qui a et annulé à la va vite si je me souviens, l'eau a coulé sous les ponts, ils font tous ça..
