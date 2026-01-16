Une nouvelle vidéo comparative d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 et de la version originale sur Switch est disponible.
La principale amélioration concerne les temps de chargement. Sur Nintendo Switch 2, ils sont réduits de moitié.
Pour le reste, rien n'a changé. Nintendo n'a apporté aucune modification graphique et, malheureusement, le jeu reste limité à 30 images par seconde sur Nintendo Switch 2. Seule la résolution a été améliorée : le jeu tourne désormais en 1080p en mode portable et en 4K sur téléviseur.
https://www.gamergen.com/tests/test-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-edition-retour-au-calme-sur-une-ile-encore-plus-belle-impressions-verdict-note-341891-3
https://www.youtube.com/watch?v=gjznIK1tji4
Il fait parti de cette catégorie de jeux... Oui oui même a notre époque ça peut encore arriver sur un des jeux les plus rentables de Nintendo
Donc le passé en 60fps c'est pas si trivial ça demande de repenser au moins une partie du moteur...
Merci Nintendo ! Une Switch 2 bien exploitée
"La grande nouveauté côté gameplay vient des commandes en mode souris grâce au Joy-Con 2 droit. Décorer les intérieurs devient plus précis, plus intuitif, presque addictif. Déplacer un meuble, ajuster un objet ou créer des motifs personnalisés gagne en fluidité, et cette approche change réellement la manière d’aménager son île. "
https://www.gamergen.com/tests/test-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-edition-retour-au-calme-sur-une-ile-encore-plus-belle-impressions-verdict-note-341891-2
Comme pour des FPS ou des RTS, ça fait la différence.
PS : C'est une licence que j'ai jamais acheté.
Pourquoi tu commentes pour la glorifier dans ce cas ?
Ne réponds pas. Cela fait parti de ton devoir « d’informer » je sais
En quoi souligner qu'un mode souris est plus adapté à certains genres c'est "glorifier" ? C'est juste un fait ergonomique.
Une info technique, c'est fait pour être utile, pas pour alimenter une polémique ou alors il faut savoir nuancer.
Après, les gens font ce qu'ils veulent une fois informés, c'est la base.
Cela fait peur pour la suite
ouroboros4 personne n'a oublié last of us ps3, last of us remaster ps4, last of us remake ps5 pour te faire payer 70e chaque jeu qui améliore légèrement la résolution et 3 pixels du jeu... Non sony n'oserait pas faire payer un upgrade 10e, il fait bien pire, il le vend 70e en te faisant croire que c'est un nouveau jeu XDDD mais vous avez la mémoire courte...
Chez Nintendo c'est 5 euros pour zéro upgrade et même pas de 60FPS.
Et c'était 40 pas 70.
Compare ce qui est comparable.
Déjà, il faudrait demander à ceux qui achètent généralement la licence ce qu'ils en pensent, le fait que le jeu avec cette "NS2 Edition" : Une meilleur résolution / Un Framerate stable / Temps de chargement divisé par deux / Prise en charge de la "souris" / Jouable à 12 en ligne au lieu de 8 / pour "4,99" si tu as déjà le jeu et si tu as jamais eu le jeu 64,99€ (tu peux trouver même à 54,99€ en neuf), sachant que tu as la dernière mise à jour "inclus" dans la boite de la version NS2.
De plus, ça permet de remplir le planning et Nintendo peut se concentrer sur autre chose de plus ambitieux.
bah voyons... et je me suis trompé, c'est même 80e le remake ps5...
et sur ps4: The Last of Us Remastered a été initialement lancé sur PlayStation 4 le 30 juillet 2014. À sa sortie, son prix était de 49,99 €, bien que ce prix ait été revu à la baisse par la suite.
Mais c'est pas grave, t'as le droit de passer pour un noob, comme si y'avait que nintendo qui faisait des upgrades payants de la honte... Franchement faut le faire pour essayer de faire passer sony et microsoft pour des saints alors qu'ils sont pas mieux que les autres... Ils vendent leurs jeux plein pot, remaster ou non... Faut juste pas être un fanboy, et défendre tout et n'importe quoi sans arguments.
Mais tu sais que tu peux taper sur nintendo, c'est open bar sur gamekyo, quoiqu'en disent les mythomanes de gamekyo. Donc dis autant de merdes que tu veux, ca va passer crème comme on dit.
et dire qu'un upgrade à 80e c'est mieux qu'un upgrade à 5e, faut le faire aussi...
Et oui oui 80 le remake(un vrai) totalement refait avec le moteur du 2(DLC Inclus)
Alors que chez Nintendo c'est 80 euros avec quasiment aucun travail et zéro DLC(rajoute 20 euros).
Donc oui encore une fois Nintendo au fond du trou.
Donc je confirme : Nintendo sont bien les pires.
Mais bon toujours les groupies pour soutenir le pauvre Nintendo
Comme le montre sandman, tes chiffres sur la concurrence sont faux.
Mais au-delà du prix, quand tu écris "5 euros pour zéro upgrade", c'est factuellement faux. Les améliorations existent (résolution, chargements, mode souris, online), que tu trouves ça inintéressant, c'est ton droit, mais il n'y a pas que le "60 FPS ou rien" dans la vie. Il y a aussi le confort et l'ergonomie, et pour 5 €, c'est un fait, l'upgrade apporte du concret.
Tu n'as ni la console et encore moins le jeu mais "ça va c'est pas cher"
On rappelle que pour 10 euros chez Sony tu avais la version Remastered de Horizon Zero Dawn si tu avais déjà le jeu de base
Continue tu finiras par passer devant Cyr et Aerith
Donc pour avoir le droit de lire une fiche technique et de comparer deux chiffres (5 € vs 10 €), il faut posséder la console ? C'est un concept original.
J'ai écrit quelque part "c'est pas cher" ou "c'est cher", non car c'est pas la question.
Tu cites l'upgrade d'Horizon à 10 €, mais tu refuses d'admettre qu'une upgrade à 5 € avec des améliorations concrètes existe. C'est l'illogisme pur.
On peut ne pas avoir la console et savoir compter, je te rassure.
Moi j'ai bien aimé last of us 1 et 2, j'ai même fait le dlc sur le 1, mais j'irai pas défendre naughty dog sur la surexploitation de la licence (surement à cause de sony). Mais quand tu vois que le multi a littéralement été jeté à la poubelle alors qu'il était très bien, je défendrai pas les portages faciles et vendus un bras sans aucun bonus autre que graphique (et encore)
Quand on dit qu'il n'y a aucun travail sur The Last of Part 1 sur PS5 et dire que les autres sont des crétins faut avoir du culot
Si d'après toi il ne vaut pas 80 euros que penser des deux Zelda à 80 euros qui apportent encore moins(et sans DLC)?
Bref y'a aucuen comparaison possible
L'un te propose un vrai travail, et l'autre te vend un jeux vieux de 8 ans sans quasi aucune amélioration et aucun DLC inclus.
nicolasgourry ou 5 euros c'est du vol juste pour ça
Mais bon c'est Nintendo c'est forcément bien
Défendre un jeu et une console qu'on possède c'est une chose
Mais quand on possède rien de toute ça je me demande ou se situe le niveau de fanatisme a ce niveau
Quand tu écris qu'il faut posséder la console ou le jeu pour les « défendre », tu réalises l'absurdité du propos ? Si je suis ta logique, ça veut dire que pour avoir le droit de critiquer le prix d'un produit, il faut d'abord l'acheter ? Tu as donc Animal Crossing version Switch ou version NS2 Edition, c'est ça ?
Je n'ai écrit nulle part "c'est bien" ou "c'est pas bien". Ce sont ceux qui ont la version Switch ou qui pourraient être intéressés par la version Switch 2 qui pourraient le dire. C'est une licence qui ne m'intéresse pas plus que ça, je ne fais que constater l'illogisme de ton raisonnement.
Alors ok c'est que 5 boules, mais bon, sur le principe c'est fatiguant ses mises a jours payantes sur console, pour des améliorations de résolution, des fonctionnalités mineurs et sans véritable ajout de contenu
C'est juste que le jeu est vendu plus chère sur S2, la fameuse taxe next gen, alors ils répercutent l augmentation sur le patch, sinon tout le monde achèterait la version S1.
Depuis les scandales avec Horizon FW et son patch "payant" qui a et annulé à la va vite si je me souviens, l'eau a coulé sous les ponts, ils font tous ça..