accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
3
❤
Likers
Who likes this ?
nicolasgourry
,
escobar
,
musm
name :
Hi-Fi Rush
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Tango Gameworks
genre :
action
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
6
Likes
Likers
Who likes this ?
burningcrimson
,
narustorm
,
xylander
,
zamale38
,
jenicris
,
hyunckel
khazawi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
104
visites since opening :
218663
khazawi
> blog
Rappel : Hi Fi Rush en physique dispo aujourd'hui sur Limited Run Games
Pour ceux qui sont intéressés, les pré-commandes sont ouvertes depuis 16h dans 3 versions disponibles :
Rhythm (standard) $40
Smidge $70
Project Armstrong $175
https://limitedrungames.com/collections/all-games/products/hi-fi-rush-rhythm-edition-ps5-xbox
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 01/16/2026 at 03:34 PM by
khazawi
comments (
10
)
parrain59
posted
the 01/16/2026 at 03:45 PM
Dommage, trop de frais de port
yukilin
posted
the 01/16/2026 at 03:49 PM
Limited Run....non merci.
hyoga57
posted
the 01/16/2026 at 03:52 PM
Trop cher au final.
newtechnix
posted
the 01/16/2026 at 04:03 PM
les taxes et frais de port tuent l'intérêt de tenter l'import.
siRiver Clear Games pouvait se charger de la distribution en europe, ils ont déjà fait cela cela avec un autre titre dans la même situation.
Limited Run paie souvent l'exclusivité.
yanssou
posted
the 01/16/2026 at 04:11 PM
Je l'avais eu 25 balle sur steam, un jeu parfait pour le steam deck d'ailleurs.
cail2
posted
the 01/16/2026 at 04:25 PM
40$ de jeu + 11$ de shipping + 10$ de taxes = 61.20$ le jeu soit 52.76€ soit non merci.
Espérons une édition européenne sous peu... Vraiment dommage cette opacité totale sur les jeux qui sortiront (ou pas) sur le vieux continent, et quand. Après faut pas que les éditeurs se plaignent si les gens achètent pas, ça fait vraiment amateur comme distribution même si j'imagine qu'on parle de petits tirages.
vyse
posted
the 01/16/2026 at 05:06 PM
J'ai pas accroché au jeu perso
escobar
posted
the 01/16/2026 at 05:10 PM
vyse
forte
posted
the 01/16/2026 at 05:24 PM
cail2
50 balles pour un jeu qui va en coûter le double voir le triple dans un 1 mois, bon deal !
olex
posted
the 01/16/2026 at 05:32 PM
newtechnix
C'est la même société de toute façon donc bon... Normalement, quand c'est indiqué que Limited Run, avec le logo de base, et non une distribution secondaire estampillée "Limited Run Distribution" (logo violet), il y a de fortes chances que ça reste du côté des USA. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait des exceptions. Tout dépend du deal entre les ayant-droits.
Ne pas oublier qu'on peut tout à fait annuler une commande chez LR depuis quelques mois, tant que c'est en instance d'arrivée dans leurs dépôts (grosso modo, on peut annuler tant qu'ils n'ont pas reçu et compilé les exemplaires chez eux, ce qui laisse une marge de plusieurs mois de réflexion). Ils remboursent automatiquement avec le moyen de paiement effectué à la commande (le cas échéant, les contacter via leur support service client).
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
siRiver Clear Games pouvait se charger de la distribution en europe, ils ont déjà fait cela cela avec un autre titre dans la même situation.
Limited Run paie souvent l'exclusivité.
Espérons une édition européenne sous peu... Vraiment dommage cette opacité totale sur les jeux qui sortiront (ou pas) sur le vieux continent, et quand. Après faut pas que les éditeurs se plaignent si les gens achètent pas, ça fait vraiment amateur comme distribution même si j'imagine qu'on parle de petits tirages.
Ne pas oublier qu'on peut tout à fait annuler une commande chez LR depuis quelques mois, tant que c'est en instance d'arrivée dans leurs dépôts (grosso modo, on peut annuler tant qu'ils n'ont pas reçu et compilé les exemplaires chez eux, ce qui laisse une marge de plusieurs mois de réflexion). Ils remboursent automatiquement avec le moyen de paiement effectué à la commande (le cas échéant, les contacter via leur support service client).