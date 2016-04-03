accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
37
❤
Likers
Who likes this ?
loudiyi
,
eldren
,
leblogdeshacka
,
chester
,
hyoga57
,
furtifdor
,
greggy
,
roivas
,
diablass59
,
link49
,
e3payne
,
escobar
,
spawnini
,
megaton
,
minbox
,
donkeykong06
,
shanks
,
jozen15
,
mickurt
,
seeney
,
koopa
,
jubei
,
darkfoxx
,
eaglevision
,
cijfer
,
kira93
,
minx
,
esets
,
ravyxxs
,
linuxclan
,
mugimando
,
rockin
,
hado78
,
fred2
,
bliss02
,
kuroshima
,
boyd
name :
The Legend of Zelda : Twilight Princess HD
platform :
Wii U
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
Aventure
multiplayer :
non
european release date :
03/04/2016
read the reviews
add a review
add a press review
profile
478
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
draer
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18793
visites since opening :
32185222
link49
> blog
[Switch 2] 9 ans après la Switch 1, toujours aucune trace de ce jeu
Cela fait 9 ans depuis la sortie de la Switch 1, et toujours aucun moyen de jouer au jeu The Legend of Zelda : Twilight Princess HD.
Y a-t-il une chance qu'un portage/remaster de Twilight Princess sorte sur Nintendo Switch 2 au moins pour le 20e anniversaire ?
En espérant que Nintendo ne va juste pas balancer la version GC sur l'abonnement NSO...
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qa7cdu/9_years_since_switch_1_released_and_still_no_way/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/16/2026 at 01:45 PM by
link49
comments (
27
)
senseisama
posted
the 01/16/2026 at 01:48 PM
Même avec ses petits défauts, j'ai largement préféré a botw
skuldleif
posted
the 01/16/2026 at 01:54 PM
je suis nintendo connaissant la fanbase ,je ressort tout les mario zelda a chaque gen
altendorf
posted
the 01/16/2026 at 01:54 PM
skuldleif
C'est un peu ce que fait Nintendo depuis des années hein
rogeraf
posted
the 01/16/2026 at 01:55 PM
Il est sur Wii U ...
rogeraf
posted
the 01/16/2026 at 01:57 PM
et la Wii U aujourd'hui c'est le prix d'un jeu. Ptet a 80 euros en occasion
saram
posted
the 01/16/2026 at 02:00 PM
rogeraf
TP en occasion sur Wi U c'est env 80€ donc non merci.
hypermario
posted
the 01/16/2026 at 02:00 PM
Le Zelda le moins bon de mon coté.
skuldleif
posted
the 01/16/2026 at 02:11 PM
altendorf
effectivement mais je fais encore +
rogeraf
posted
the 01/16/2026 at 02:25 PM
saram
En démat ca aurait été moins cher, mais ils ont fermés les ventes en ligne malheureusement
e3ologue
posted
the 01/16/2026 at 02:46 PM
Perso je me demande si le jeu n'apparaitra pas sur le NSO à la sortie du Film, car je trouve que l'acteur fait plus penser à cette version de link qu'à celle de n'importe quel autre opus.
cyr
posted
the 01/16/2026 at 03:09 PM
Je serais faible si ça se produisait...ou pourquoi pas un coffret regroupant et le suivant, celui où on est a dos d'un volatile....fay qui parle, parle....me souvient plus du nom . Je pense a skyward sword, mais je crois que c'est l'épisode a 4 joueur
akinen
posted
the 01/16/2026 at 03:19 PM
J’ai fais que le debut sur ma wii. J’attends une ressortie
burningcrimson
posted
the 01/16/2026 at 03:29 PM
Peut-êtrd un remake
ouken
posted
the 01/16/2026 at 03:36 PM
pas grave le seul zelda que j'aime pas du tout
forte
posted
the 01/16/2026 at 03:49 PM
saram
C'est tellement facile de craquer une Wii U.
Après perso ce portage je m'en carre un peu dans le sens où j'ai choppé le collector D1 sur Wii U (j'avais aussi choppé D1 sur GC) et pour moi, avec le combo tablette/TV, ca reste la meilleure version.
Mais faut pas s'inquiéter ca va clairement venir un jour. D'ailleurs il est pas sorti sur Switch y'a 5 ans selon EMB #cayestcestsura100% ?
cyr
posted
the 01/16/2026 at 04:01 PM
forte
j'ai vraiment du mal a relancer la wii u, voir la wii......depuis la switch..
Des réédition provenant de la wii (la wii u a étais fisté a mort, reste plus que nintendo land), il y aurai matière, mais forcément il faudrait modifier pas mal de chose...
J'ai pas pris la compile des surper mario galaxy, car apparemment pour récupérer les étoiles.....c'est beaucoup moins fun que d'utiliser une wiimote.....
kidicarus
posted
the 01/16/2026 at 04:07 PM
Bah comme le résident evil switch exclusif, zelda wind waker etc, ce sont des rumeurs.
Des fois ça tombe juste comme on cri au loup
newtechnix
posted
the 01/16/2026 at 04:10 PM
C'est l'anniversaire de la Zelda cette année donc peut-être une annonce...
hyoga57
posted
the 01/16/2026 at 04:10 PM
Le meilleur Zelda 3D pour moi. Ceci-dit, j’ai toujours mes versions Game Cube et Wii chez-moi.
jp67110
posted
the 01/16/2026 at 04:17 PM
un remake ou rien pour moi. J'ai la version Wii et Wii U.
J'aime beaucoup le jeu mais quand je l'ai refait sur Wii U, le jeu était vide, ca manquait de vie.
Un simple portage ne sera pas suffisant pour moi.
jobiwan
posted
the 01/16/2026 at 04:25 PM
[Switch 2]
8 ans et 10,5 mois
après la Switch 1, toujours aucune trace de ce jeu
Il arrivera tout simplement dans le NSO+ Gamecube.
Aucune trace de ce jeu? Pourtant, il va sortir de façon imminente avec Zelda The Wind Waker d'après les spécialistes...
forte
posted
the 01/16/2026 at 04:42 PM
cyr
Chez moi j'ai pas de mal, la Wii U est branchée aux coté de la PS3 et de la One sur un set-up avec un écran 1080p adapté. Je l'allume au moins une fois par semaine (pour pas qu'elle claque) et non, il ne reste pas que Nintendo Land, il reste aussi Starfox Zero, Kirby et le pinceau arc en ciel, Devil Third, Splatoon (oui, son mode Story est exclu à la Wii U) et j'en oublie sûrement 2 ou 3. Très peu certes mais il en reste haha.
Après je comprends la demande, c'est pas donné à tout le monde d'avoir gardé (voir acheté) la Wii U (ou la Gc) et/ou d'avoir la place
burningcrimson
posted
the 01/16/2026 at 04:43 PM
ouken
Il est pire que Skyward Sword ? Ce dernier etait une purge sauf ppur lhistoire
ducknsexe
posted
the 01/16/2026 at 05:04 PM
Je préférerais un vrai Remake du duo Oot et MM, y aurais tellement de potentiel a faire revenir ces deux licenses légendaire
shambala93
posted
the 01/16/2026 at 06:12 PM
La version Gamecube avec le vrai gameplay.
forte
posted
the 01/16/2026 at 06:18 PM
shambala93
C'est clair que comparé à la version Wii et son motion gaming bricolé pour faire vendre, ca n'avait rien à voir. A l'époque ca avait même cassé les couilles d'attendre 1 semaine la version Game Cube, sachant qu'à la base le jeu avait été prévu dessus.
ouken
posted
the 01/16/2026 at 07:38 PM
burningcrimson
pour MOI oui j'aime pas du tout la DA et dégueulasse
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Après perso ce portage je m'en carre un peu dans le sens où j'ai choppé le collector D1 sur Wii U (j'avais aussi choppé D1 sur GC) et pour moi, avec le combo tablette/TV, ca reste la meilleure version.
Mais faut pas s'inquiéter ca va clairement venir un jour. D'ailleurs il est pas sorti sur Switch y'a 5 ans selon EMB #cayestcestsura100% ?
Des réédition provenant de la wii (la wii u a étais fisté a mort, reste plus que nintendo land), il y aurai matière, mais forcément il faudrait modifier pas mal de chose...
J'ai pas pris la compile des surper mario galaxy, car apparemment pour récupérer les étoiles.....c'est beaucoup moins fun que d'utiliser une wiimote.....
Des fois ça tombe juste comme on cri au loup
J'aime beaucoup le jeu mais quand je l'ai refait sur Wii U, le jeu était vide, ca manquait de vie.
Un simple portage ne sera pas suffisant pour moi.
Il arrivera tout simplement dans le NSO+ Gamecube.
Aucune trace de ce jeu? Pourtant, il va sortir de façon imminente avec Zelda The Wind Waker d'après les spécialistes...
Après je comprends la demande, c'est pas donné à tout le monde d'avoir gardé (voir acheté) la Wii U (ou la Gc) et/ou d'avoir la place