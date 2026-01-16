profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
Final Fantasy VII Remake : de la facilité pour tous
Pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier sur Switch 2, Square-Enix déploiera une mise à jour sur les versions PS5 et PC du jeu.

Au programme plusieurs options pour transformer le jeu en une véritable balade de santé

-HP toujours au max
-MP toujours au max
-La jauge transcendance est toujours pleine
-La jauge ATB est toujours pleine
-Niveaux de matériau au maximum
-Gain d'EXP x2 et de PA x3
-Les dégâts infligés sont toujours de 9 999


https://x.com/i/status/2011786561927643575
    comments (55)
    rogeraf posted the 01/16/2026 at 11:06 AM
    Une bonne nouvelle pour les joueurs en EPHAD
    kikoo31 posted the 01/16/2026 at 11:06 AM
    rogeraf
    suikoden posted the 01/16/2026 at 11:11 AM
    J'avoue que j'aurai aime l'inverse aussi plutot (surtout comme je vais le refaire), mais en soit ca me derange pas, c'est une option en plus qui me servira pas mais c'est pas grave. Ca plaira a d'autre !
    abookhouseboy posted the 01/16/2026 at 11:13 AM
    L'augmentation d'expérience et de gain de point de matéria, ça devrait être l'option appliquée par défaut. Perso sur PC je me suis pas gêné pour appliquer ça et j'ai la sensation d'avoir mieux profité du jeu comme cela.
    kikoo31 posted the 01/16/2026 at 11:13 AM
    J'ai rien contre le mode facile
    bien au contraire
    mais là ils se sont pas dit qu'il y avait éxagération ???
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 11:19 AM
    J’ai vu ça hier, c’est du gros n’importe quoi.
    En plus, il y a déjà plusieurs modes de difficulté et le jeu est quand même assez simple de base, donc c’est totalement inutile.
    Après, on s’étonne que les gens ne sachent plus jouer aux jeux vidéo.
    99 % de mes jeux, je les mets en Difficile ou plus, et je les considère comme des modes Normal ou Facile, tellement je suis habitué.
    guiguif posted the 01/16/2026 at 11:22 AM
    Tellement ridicule
    gasmok2 posted the 01/16/2026 at 11:22 AM
    Après tant que c'est des options, si ça peut servir à certains, pourquoi pas
    yukilin posted the 01/16/2026 at 11:25 AM
    Du moment que ça reste une option laisser libre de choix, ça ne me pose aucun problème.
    Cest comme pour une difficulté trop élevée, ça devrait rester au choix.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 11:27 AM
    Quelle horreur
    akinen posted the 01/16/2026 at 11:28 AM
    J'ai beau l'avoir fini en difficile (bizarrement jouissif, je l'avoue), j'aurai bien aimé ça pour sa suite. La gestion de l'aggro et certains combats débilement et volontairement déséquilibrés m'ont saoulés. Surtout ceux de fin.

    Enfin plus que ça, ce sont les mini-jeux pourraves que j'ai fini à 100% qui ont usés de ma patience. J'espère une option pour les valider automatiquement s'ils me gonflent dans le 3ème épisode.
    cyr posted the 01/16/2026 at 11:29 AM
    C'est vrai?

    Si je le prends je prends le mode easy, pas envie de devoir passer 20 heure pour monter de niveau pour battre 1 boss....

    Par contre les nouvelles option, c'est fous...aucun intérêt
    brook1 posted the 01/16/2026 at 11:30 AM
    J'espère que ça bloque les trophées si activés.
    guiguif posted the 01/16/2026 at 11:31 AM
    cyr pas envie de devoir passer 20 heure pour monter de niveau pour battre 1 boss....

    Le jeu se fini de manière fluide, pas besoin de grind
    olex posted the 01/16/2026 at 11:36 AM
    Je considère ça comme du cheat code, sauf qu'on ne rentre aucune ligne de commande nous-mêmes. Pourquoi pas, ça plaira à certains.
    altendorf posted the 01/16/2026 at 11:40 AM
    brook1 Non même pas, Square a deja fait ça avec les versions remastered
    pcverso posted the 01/16/2026 at 11:41 AM
    Generation d'assister
    aeris504 posted the 01/16/2026 at 11:43 AM
    Vraiment honteuse cette licence
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 11:47 AM
    Si j'avais eu ça je l'aurais platiné tellement plus rapidement
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 11:50 AM
    aeris504 ils ont attendu la version Switch 2 on se demande pourquoi
    aeris504 posted the 01/16/2026 at 11:52 AM
    ouroboros4 Les joueurs Nintendo n'acheteront pas cette bouse
    icebergbrulant posted the 01/16/2026 at 11:54 AM
    Mon trophée Platine va perdre de la valeur maintenant

    Comment j’avais galéré sur les combats VR de Chadley
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 12:04 PM
    icebergbrulant sauf si leurs utilisations bloque les trophées
    yanssou posted the 01/16/2026 at 12:04 PM
    Déjà le cas avec Kingdom hearts 3 une honte de plus chez Square.
    zekk posted the 01/16/2026 at 12:15 PM
    yukilin
    guiguif posted the 01/16/2026 at 12:23 PM
    ouroboros4 ils ont attendu la version Switch 2 on se demande pourquoi
    zekk posted the 01/16/2026 at 12:25 PM
    Ca va défendre des Metroid 4 ou pokemon mais ça va traiter FF7 Remake de bouse
    magneto860 posted the 01/16/2026 at 12:27 PM
    icebergbrulant Seulement si ça ne bloque pas les trophées.
    Et puis difficulté ou pas, il faut quand même avoir envie de se farcir deux fois le jeu.
    brook1 posted the 01/16/2026 at 12:34 PM
    altendorf Super… Comme ça le premier casu peut défoncer Weiss dans la simulation les mains dans les poches, c'est vachement gratifiant pour ceux qui se sont fait chier à le faire de façon legit.
    icebergbrulant posted the 01/16/2026 at 12:41 PM
    ouroboros4 magneto860 oui, vous avez raison
    Je peux comprendre que certains combats soient frustrants mais de là à mettre un mode "invincibilité", c’est le grand écart

    Après je peux comprendre Square Enix, ils veulent que les joueurs aillent jusqu'au bout du jeu et que la partie 3 soit achetée un max sur toutes les plate-formes
    Et puis, il ne faut surtout pas frustrer les nouveaux joueurs Switch
    cyr posted the 01/16/2026 at 12:49 PM
    Guiguif. C'est une bonne nouvelle alors.

    Jamais finis le premier xenoblade, car je peux pas battre le boss dans le cœur de bionis....j'ai tous miser sur la force physique, et pas de bol ça sert a rien contre elle.....

    Même les pokemons, le multi exp automatique pour toute l'équipe ça change la vie.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 01:03 PM
    zekk
    pcverso posted the 01/16/2026 at 01:22 PM
    Il devrai mettre un mode ia ou le le jeu joue pour toi , pour les quetes fedex ça aurai ete top
    hyoga57 posted the 01/16/2026 at 02:06 PM
    ouroboros4 Ils ont attendu la Switch 2 car ce sont de petits joueurs.

    zekk jenicris Cherchez pas, niveau clownerie c’est la plus grande star du site l’autre.
    magneto860 posted the 01/16/2026 at 02:08 PM
    pcverso Ca a été breveté par Sony, ce serait en préparation semble t-il, mais pour les boss à la Elden Ring, pas pour les quêtes fedex.
    pcverso posted the 01/16/2026 at 02:22 PM
    magneto860 sony pense a son publique et c'est beau
    ouroboros4 posted the 01/16/2026 at 02:23 PM
    hyoga57 j'ai pas osé allez jusque-là mais c'était bien le fond de ma pensée
    e3ologue posted the 01/16/2026 at 02:41 PM
    Je pense que c'est plus pour pousser ceux qui l'avait eu sur PS4 a reprendre le jeu pour le DLC et pouvoir se refaire l'opus sans se prendre la tête ou passer par youtube.
    masharu posted the 01/16/2026 at 02:54 PM
    Le jeu a de la peinture jaune partout, et en plus il faut maintenant un mode auto... On ne développe plus un jeu par passion et par l'envie de proposer de l'original, non malheureusement faut absolument que la masse joue à ton produit pour l'argent. Déjà que Square Enix tire la corde à sortir le max de contenu autour de son Final Fantasy le plus populaire (spin-off, carte à jouer, film animation, cross-over...), c'est du milking comme pas possible et ça passe parce que certains y voient du positif.

    Un mode auto pour le jeu original de 1997, j'aurais pu comprendre. J'ai joué à Baten Kaitos I HD en full auto tellement je n'avais pas envie d'apprendre le gameplay avec les cartes, mais tellement qu'au final Baten Kaitos II HD je ne l'ai pas fait même avec cette option au choix. Faut savoir reconnaitre quand on n'aime pas quelque chose dans la vie. Mais c'est qu'en même pénible de voir des gens excuser le nivèlement par le bas de la difficulté dans le jeu vidéo "parce que ça ne gêne en rien l'expérience". Ne vous y trompez pas : ça n'est pas pour une question d'accessibilité mais c'est une question d'argent : plus il y a de gens y jouent, plus l'éditeur y gagne financièrement. Mais moi je ne veux pas d'un média culturel où la Terre entière à son mot à dire en mode "actually", déjà que je vois des conneries tous les jours sur Internet.
    forte posted the 01/16/2026 at 03:19 PM
    Parfait pour ceux qui voulaient le platine sans se sortir les doigts, ils pourront ensuite dire sur les réseaux qu'ils "ont fini le jeu en hard holala c'était duuuuuur" comme pour Celeste, DQ3HD ou encore Tunic

    Comme si le jeu n'étaisdéjà pas assez simple comme ca en facile. Quelle époque
    korou posted the 01/16/2026 at 03:32 PM
    Ça rappel l’époque de l’action replay. Qu’est-ce que ça peut ruiner l’expérience quand on applique ce genre de truc à un jeu.
    zekk posted the 01/16/2026 at 03:39 PM
    masharu on s'en fou de la raison , ça ne gâche pas notre expérience
    lefab88 posted the 01/16/2026 at 04:08 PM
    yukilin
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 04:17 PM
    masharu Je comprends ton point de vue. Moi même je suis degoûté quand je vois le temps et les efforts que ça m'a pris pour platiner Remake e Rebirth (il aura ses options de facilité aussi, j'en suis sûr...). Là ou mon avis diverge un peu c'est que ça reste optionnel et si ça peut permettre à certains de découvrir un bon jeu, alors pourquoi pas ?
    forte posted the 01/16/2026 at 04:27 PM
    masharu C'est exactement ca, maintenant les dev ont peur qu'on achète pas leur jeu à cause de la difficulté. Mais ils savent qu'en facile c'est VRAIMENT facile ?

    korou Sauf que l'Action Replay c'était niche, peu de personne l'avait. Et fallait trouver les codes. Là, c'est TOUT LE MONDE qui aura la maj. Oui, ca nique l'expérience, mais c'est pas d'aujourd'hui, depuis des années on te facilite tout. Tu sais que tu peux finir et platiner Celeste ou Tunic les doigts dans le nez ?

    burningcrimson Ne sois pas dégouté, les trophées ont une date. Tout ceux qui l'auront après cette maj et qui prétendront avoir "holala fini le jeu en hard c'était duuuur" seront pour la plupart de gros mythos

    Et optionnel ? Sois sérieux 2 secondes : entre bloquer à un boss et faire du grind 1h ou passer le jeu en facile et rouler dessus en 2min SANS MALUS, tu crois VRAIMENT qu'ils vont hésiter ?
    jobiwan posted the 01/16/2026 at 04:46 PM
    Cela ne reste qu'une option au même titre que jadis, il y avait des cheat code, des trainer ou des solutions pour finir les jeux pour qui il le souhaitait. Cela n'a jamais posé de problème au point de dire, je n'achète plus cette revue car il publie des 'aides' de jeux.
    Et que dire aujourd'hui, des portages de jeux arcade (Capcom, Neo.Geo) où tu peux mettre virtuellement autant d'argent que tu veux donc des crédits à l'infini?
    C'est à vous de savoir vous prendre en main et d'évaluer votre niveau de 'skill'. Tout le monde n'a pas votre talent, surtout chez les nouveaux venus. C'est un peu à l'image de Mario Wonder. Oui, il est hyper facile dans sa globalité pour celui qui est rompu à l'exercise depuis 30 ans. Mais le petit nouveau qui découvre le genre, croyez-moi, il va en chier.

    Après la question qui peut se poser : regarder un let's play n'est il pas plus pertinent?
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 04:47 PM
    forte Ouais on croise les doigts pour les trophées. Bah oui c est optionnel, les hardcore gamers utiliseront jamais ça. Par exemple, tu l'aurais utilisé toi ? Moi non plus jamais je touche à cette option. Sinon à quoi bon jouer ? Autant mater un walkthrough sur youtube
    forte posted the 01/16/2026 at 05:02 PM
    burningcrimson Bien sûr que je l'utilise. Faut arrêter de secondes de faire genre, si tu peux faire un jeu à 100% et/ou avoir le platine en facile, pourquoi te faire chier ? J'ai roulé sur DQHD 1 2 3 car le jeu m'a donné GRATUITEMENT l'autorisation. J'ai débloqué LES MEME TRUCS que quelqu'un qui a levéler 10h. Et pourtant je me suis amusé.

    MAIS si le jeu avait eu une fin différente en normal, ou avait bloqué les trophées en facile, j'aurais joué en Normal.

    Mais t'inquiètes pas, je vais aussi faire à 100% le prochain RE9 qui a un mode classique avec ruban, car tu peux parier que de le finir va débloquer soit un item, soit un achievement. Capcom reste les rares qui portent encore leurs couilles là dessus. J'ai retourner à 100% tous les RE, et j'en ai chié car j'ai pas eu le choix.

    Quand on ne me donne pas le choix, je mets les moyens. Si on me tend la main et qu'on me dit "t'inquiètes pas, au bout du compte, t'auras le même résultat" alors c'est ok. Au moins j'ai l'honnêteté de le dire. J'ai plus le temps ni l'envie de perdre des heures de jeux sur un jeu qui se fout de ma gueule et qui ne me récompense pas.

    T'inquiètes pas, ils vont les donner les trophées dans la maj, c'est sûr. Mais par contre, la date, ca, personne ne pourra y changer quoi que ce soit.
    forte posted the 01/16/2026 at 05:04 PM
    jobiwan Jamais de ta vie avant tu finissais un RPG avec des cheatscodes... car il n'y en avait pas. Jamais de ta vie t'avais un mode invincible à un Zelda un FF un DQ ou même un Mana. Jamais.
    masharu posted the 01/16/2026 at 05:43 PM
    zekk burningcrimson Moi quand je vois des discussions des casual qui s'y connaissent en rien ça me fait chier de constater un manque d'intérêt pour le média. Ça joue à un jeu vidéo comme ça regarde une série Netflix et on ne retient absolument rien du gameplay voire même du message. Ça oublie que pour arriver à FFVIIR et FFXVI on est passé par les FFXIII et FFXV. Aujourd'hui ça ajoute des modes de difficulté facile mais demain il n'y aura plus de mode difficile car rendu inutile si la masse n'y prête aucun intérêt.
    masharu posted the 01/16/2026 at 05:48 PM
    Et j'ai déjà eu ce type de discussion avec le sex-appeal concernant Bayonetta et son mode "censuré" pour élargir vers le public "frustré de voir de la nudité dans un jeu d'action".
    zekk posted the 01/16/2026 at 05:53 PM
    masharu malheureusement, beaucoup choses doivent te faire chien alors, honnêtement je le comprends , mais moi j'ai abandonné le combat... je me dis que tant que mon expérience n’est pas gâchée, ça me va
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 06:35 PM
    forte Jamais j'utiliserais ça après chacun fait ce qu'il veut. C'est ton et ton argent. Masharu C'est triste et malheursement le nivellement par le bas touche tous les aspects de notre société (éducation, divertissement etc.). En fait on se rapproche de certains jeux mobiles ou tout ce que tu as à faire c'est te connecter et lancer une partie. J'espère juste qu'au mieux ça resterz optionnel, car déjà que les jeux sont pour la plupart pas fini et avec un scénar pas ouf, y'a que le gameplay et la difficulté qui me poussent à avancer.
    jobiwan posted the 01/16/2026 at 07:00 PM
    forte Et toi tu sais lire ?

    C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de solutions parus dans les revues!!!
    Les mêmes revues qui publiaient des codes 'Action Replay'. Si une telle rubrique existait c'est qu'il y avait de la demande, ce qui sous-entend que cet accessoire se vendait plutôt bien.
    Et tout ne gravite pas autour des titres que tu as cité. Du RPG, ça concerne aussi les micro-ordinateurs (Atari ST, Amiga 500, PC 286/386, ...) au même titre qu'il y a d'autres genre de jeux, d'où l'emploi du terme 'trainer' mais qui peu s'appliquer aussi pour l'univers consoles avec les ROM pirates de l'époque.

    Au passage, Zelda est davantage dans la catégorie Action/Aventure que RPG et certains épisodes ont bien des cheatcodes.
    forte posted the 01/16/2026 at 09:13 PM
    jobiwan Les codes Action Replay c'était 10% dans la section soluce, à moins d'acheter un Astucemania et encore t'avais que 2 pages.

    Ensuite, ils étaient rarement vendus en boutique, et encore moins en grandes surfaces, donc c'était LOIN d'être courant, et une fois encore, c'était un ACCESSOIRE, les RPG de base n'avaient pas de mode invincible.

    Zelda était un exemple, mais si tu veux du pur RPG je vais te faire plaisir :

    Illusion Of Gaia
    Soul Blazer
    Alundra
    Parasite Eve
    Chrono Cross
    Chrono Trigger

    Etc etc etc

    AUCUN écran d'option avec "HP infini" dans ces jeux

    Aucun.

    Je te parle du monde CONSOLE. Sur ordinateur, Depuis la nuit des temps tu peux cheater. Là on parle de jeux CONSOLE.

    Donc non, dans le passé, tous ces RPG n'avaient pas de God Mode.
