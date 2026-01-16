Pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier sur Switch 2, Square-Enix déploiera une mise à jour sur les versions PS5 et PC du jeu.Au programme plusieurs options pour transformer le jeu en une véritable balade de santé-HP toujours au max-MP toujours au max-La jauge transcendance est toujours pleine-La jauge ATB est toujours pleine-Niveaux de matériau au maximum-Gain d'EXP x2 et de PA x3-Les dégâts infligés sont toujours de 9 999