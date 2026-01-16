Pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier sur Switch 2, Square-Enix déploiera une mise à jour sur les versions PS5 et PC du jeu.
Au programme plusieurs options pour transformer le jeu en une véritable balade de santé
-HP toujours au max
-MP toujours au max
-La jauge transcendance est toujours pleine
-La jauge ATB est toujours pleine
-Niveaux de matériau au maximum
-Gain d'EXP x2 et de PA x3
-Les dégâts infligés sont toujours de 9 999
posted the 01/16/2026 at 10:58 AM by ouroboros4
bien au contraire
mais là ils se sont pas dit qu'il y avait éxagération ???
En plus, il y a déjà plusieurs modes de difficulté et le jeu est quand même assez simple de base, donc c’est totalement inutile.
Après, on s’étonne que les gens ne sachent plus jouer aux jeux vidéo.
99 % de mes jeux, je les mets en Difficile ou plus, et je les considère comme des modes Normal ou Facile, tellement je suis habitué.
Cest comme pour une difficulté trop élevée, ça devrait rester au choix.
Enfin plus que ça, ce sont les mini-jeux pourraves que j'ai fini à 100% qui ont usés de ma patience. J'espère une option pour les valider automatiquement s'ils me gonflent dans le 3ème épisode.
Si je le prends je prends le mode easy, pas envie de devoir passer 20 heure pour monter de niveau pour battre 1 boss....
Par contre les nouvelles option, c'est fous...aucun intérêt
Le jeu se fini de manière fluide, pas besoin de grind
Comment j’avais galéré sur les combats VR de Chadley
Et puis difficulté ou pas, il faut quand même avoir envie de se farcir deux fois le jeu.
Je peux comprendre que certains combats soient frustrants mais de là à mettre un mode "invincibilité", c’est le grand écart
Après je peux comprendre Square Enix, ils veulent que les joueurs aillent jusqu'au bout du jeu et que la partie 3 soit achetée un max sur toutes les plate-formes
Et puis, il ne faut surtout pas frustrer les nouveaux joueurs Switch
Jamais finis le premier xenoblade, car je peux pas battre le boss dans le cœur de bionis....j'ai tous miser sur la force physique, et pas de bol ça sert a rien contre elle.....
Même les pokemons, le multi exp automatique pour toute l'équipe ça change la vie.
zekk jenicris Cherchez pas, niveau clownerie c’est la plus grande star du site l’autre.
Un mode auto pour le jeu original de 1997, j'aurais pu comprendre. J'ai joué à Baten Kaitos I HD en full auto tellement je n'avais pas envie d'apprendre le gameplay avec les cartes, mais tellement qu'au final Baten Kaitos II HD je ne l'ai pas fait même avec cette option au choix. Faut savoir reconnaitre quand on n'aime pas quelque chose dans la vie. Mais c'est qu'en même pénible de voir des gens excuser le nivèlement par le bas de la difficulté dans le jeu vidéo "parce que ça ne gêne en rien l'expérience". Ne vous y trompez pas : ça n'est pas pour une question d'accessibilité mais c'est une question d'argent : plus il y a de gens y jouent, plus l'éditeur y gagne financièrement. Mais moi je ne veux pas d'un média culturel où la Terre entière à son mot à dire en mode "actually", déjà que je vois des conneries tous les jours sur Internet.
Comme si le jeu n'étaisdéjà pas assez simple comme ca en facile. Quelle époque
korou Sauf que l'Action Replay c'était niche, peu de personne l'avait. Et fallait trouver les codes. Là, c'est TOUT LE MONDE qui aura la maj. Oui, ca nique l'expérience, mais c'est pas d'aujourd'hui, depuis des années on te facilite tout. Tu sais que tu peux finir et platiner Celeste ou Tunic les doigts dans le nez ?
burningcrimson Ne sois pas dégouté, les trophées ont une date. Tout ceux qui l'auront après cette maj et qui prétendront avoir "holala fini le jeu en hard c'était duuuur" seront pour la plupart de gros mythos
Et optionnel ? Sois sérieux 2 secondes : entre bloquer à un boss et faire du grind 1h ou passer le jeu en facile et rouler dessus en 2min SANS MALUS, tu crois VRAIMENT qu'ils vont hésiter ?
Et que dire aujourd'hui, des portages de jeux arcade (Capcom, Neo.Geo) où tu peux mettre virtuellement autant d'argent que tu veux donc des crédits à l'infini?
C'est à vous de savoir vous prendre en main et d'évaluer votre niveau de 'skill'. Tout le monde n'a pas votre talent, surtout chez les nouveaux venus. C'est un peu à l'image de Mario Wonder. Oui, il est hyper facile dans sa globalité pour celui qui est rompu à l'exercise depuis 30 ans. Mais le petit nouveau qui découvre le genre, croyez-moi, il va en chier.
Après la question qui peut se poser : regarder un let's play n'est il pas plus pertinent?
MAIS si le jeu avait eu une fin différente en normal, ou avait bloqué les trophées en facile, j'aurais joué en Normal.
Mais t'inquiètes pas, je vais aussi faire à 100% le prochain RE9 qui a un mode classique avec ruban, car tu peux parier que de le finir va débloquer soit un item, soit un achievement. Capcom reste les rares qui portent encore leurs couilles là dessus. J'ai retourner à 100% tous les RE, et j'en ai chié car j'ai pas eu le choix.
Quand on ne me donne pas le choix, je mets les moyens. Si on me tend la main et qu'on me dit "t'inquiètes pas, au bout du compte, t'auras le même résultat" alors c'est ok. Au moins j'ai l'honnêteté de le dire. J'ai plus le temps ni l'envie de perdre des heures de jeux sur un jeu qui se fout de ma gueule et qui ne me récompense pas.
T'inquiètes pas, ils vont les donner les trophées dans la maj, c'est sûr. Mais par contre, la date, ca, personne ne pourra y changer quoi que ce soit.
C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de solutions parus dans les revues!!!
Les mêmes revues qui publiaient des codes 'Action Replay'. Si une telle rubrique existait c'est qu'il y avait de la demande, ce qui sous-entend que cet accessoire se vendait plutôt bien.
Et tout ne gravite pas autour des titres que tu as cité. Du RPG, ça concerne aussi les micro-ordinateurs (Atari ST, Amiga 500, PC 286/386, ...) au même titre qu'il y a d'autres genre de jeux, d'où l'emploi du terme 'trainer' mais qui peu s'appliquer aussi pour l'univers consoles avec les ROM pirates de l'époque.
Au passage, Zelda est davantage dans la catégorie Action/Aventure que RPG et certains épisodes ont bien des cheatcodes.
Ensuite, ils étaient rarement vendus en boutique, et encore moins en grandes surfaces, donc c'était LOIN d'être courant, et une fois encore, c'était un ACCESSOIRE, les RPG de base n'avaient pas de mode invincible.
Zelda était un exemple, mais si tu veux du pur RPG je vais te faire plaisir :
Illusion Of Gaia
Soul Blazer
Alundra
Parasite Eve
Chrono Cross
Chrono Trigger
Etc etc etc
AUCUN écran d'option avec "HP infini" dans ces jeux
Aucun.
Je te parle du monde CONSOLE. Sur ordinateur, Depuis la nuit des temps tu peux cheater. Là on parle de jeux CONSOLE.
Donc non, dans le passé, tous ces RPG n'avaient pas de God Mode.